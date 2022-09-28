ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ໄດ້ກ່າວໂຈມຕີນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດຂອງ ຈີນ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໃນຄຳປາໄສຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ ໂດຍກ່າວວ່າ ການປະພຶດທີ່ດຸຮ້າຍຂອງປັກກິ່ງ ແມ່ນກຳລັງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ກົດລະບຽບ “ທີ່ອີງໃສ່ກົດເກນສາກົນ.”
ທ່ານນາງ ແຮຣິສ ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນໃນຄຳປາໄສຕໍ່ທະຫານ ສະຫະລັດ ຢູ່ເທິງກຳປັ່ນ USS Howard, ເຊິ່ງແມ່ນກຳປັ່ນພິຄາດ ທີ່ຈອດຢູ່ຖານທັບເຮືອ ໂຢໂກຊຸກະ, ທີ່ເປັນຖານທັບເຮືອທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນໂລກ.
ທ່ານນາງ ແຮຣິສ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຈີນ ແມ່ນກຳລັງບ່ອນທຳລາຍອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງກົດເກນທີ່ອີງໃສ່ລະບຽບສາກົນ. ຈີນ ໄດ້ຄັດຄ້ານຄວາມເປັນອິດສະຫຼະພາບທາງທະເລ. ຈີນ ໄດ້ສະແດງອຳນາດທາງທະຫານ ແລະ ເສດຖະກິດເພື່ອບັງຄັບ ແລະ ຂົ່ມຂູ່ປະເທດເພື່ອບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ທ່ານນາງ ແຮຣິສ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ໄປປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການສົ່ງສະການຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊິນໂຊ ອາເບະ, ຍັງໄດ້ຕຳໜິວິຈານ “ພຶດຕິກຳທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຂອງ ຈີນ ຢູ່ໃນທະເລຈີນ ຕາເວັນອອກ ແລະ ໃນທະເລຈີນໃຕ້, ແລະ ຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້, ແມ່ນການທ້າທາຍເກາະຜິດຂ້າມຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ.”
ໃນສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ຈີນ ໄດ້ປິດລ້ອມໄຕ້ຫວັນ ດ້ວຍການຊ້ອມລົບ, ໃນສິ່ງທີ່ປາກົດວ່າຈະເປັນການພະຍາຍາມເພື່ອປ່ຽນແປງຖານະດັ້ງເດີມໃນຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນທີ່ລະອຽດອ່ອນນັ້ນ.
ຈີນ ໄດ້ອ້າງເອົາ ໄຕ້ຫວັນ ທີ່ປົກຄອງຕົນເອງ ແລະ ເປັນປະຊາທິປະໄຕ, ເຖິງແມ່ນວ່າເກາະດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ເຄີຍຖືກປົກຄອງໂດຍພັກຄອມມູນິສຈີນເລີຍກໍຕາມ. ປັກກິ່ງ ໄດ້ກ່າວຫາ ສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງບໍ່ເໝາະສົມໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າພິຈາລະນາວ່າເປັນ “ກອງກຳລັງເອກະລາດ” ໃນ ໄຕ້ຫວັນ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ ສະຫະລັດ ແມ່ນບໍ່ມີສາຍພົວພັນຢ່າງເປັນທາງການກັບ ໄຕ້ຫວັນ, ວໍຊິງຕັນ ແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມສາກົນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງ ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ໄດ້ອະນຸມັດການຂາຍອາວຸດຂະໜາດໃຫຍ່ຢ່າງເປັນປະຈຳຕໍ່ລັດຖະບານປະຊາທິປະໄຕຂອງເກາະນັ້ນ. ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ສົ່ງກຳປັ່ນລົບແລ່ນຜ່ານຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ ຈີນ ໂມໂຫ.
ທ່ານນາງ ແຮຣິສ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດ ເຊື່ອວ່າສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຊ່ອງແຄບ ໄຕ້ຫວັນ ແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງເຂດມະຫາສະໝຸດ ອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ທີ່ເສລີ ແລະ ເປີດກວ້າງ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ບິນ, ແລ່ນເຮືອ ແລະ ປັດຕິບັດການ, ຢ່າງບໍ່ສະທົກສະທ້ານ ແລະ ບໍ່ຢ້ານກົວ, ຢູ່ບ່ອນໃດກໍ່ຕາມ ແລະ ເວລາໃດກໍ່ຕາມ ທີ່ກົດໝາຍສາກົນອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດ.”