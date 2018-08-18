ທ່ານ ອິມຣານ ຄານ ສາບານໂຕ ເຂົ້າຮັບ ຕຳແໜ່ງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາກິສຖານ

ທ່ານ ອິມຣານ ຄານ ເປັນນັກກິລາ ຄຣິກເກັດ ທີ່ໄດ້ຖືກຂະນານນາມວ່າ ເປັນວິລະບູລຸດ ຜູ້ທີ່ຫັນມາເປັນນັກການເມືອງ ທັງເປັນຜູ້ນຳພັກ ເທຣີກ-ອີ-ອີນເຊຟ (Tehreek-i-Insaf)ໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂອງປາກິສຖານ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້.
ໃນວັນສຸກວານນີ້ ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດໃໝ່ ຂອງປາກິສຖານ ທີ່ຫາກໍຖືກເລືອກມານັ້ນ ໄດ້
ເລືອກເອົາ ທ່ານຄານ ໃຫ້ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢ່າງເປັນທາງການ ເຊິ່ງເປັນຂີດໝາຍ
ຄັ້ງທີສອງ ຂອງຜົນສຳເລັດໃນການປ່ຽນການປົກຄອງຢ່າງສັນຕິ ຈາກລັດຖະບານຊຸດນຶ່ງ
ທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກມາຢ່າງເປັນປະຊາທິປະໄຕ ໃຫ້ລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ ໃນຮອບ 70 ປີ ຂອງ
ປະວັດສາດທາງການເມືອງ ໃນປະເທດ ເຊິ່ງທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ຖືກກອງທັບເຂົ້າແຊກແຊງ ແລະສ້າງຄວາວຸ້ນວາຍ.
ທ່ານ ຄານ ອາຍຸ 65 ປີ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງໃນສະພາຕຳ 176 ສຽງ ຈາກການລົງຄະ
ແນນສຽງທັງໝົດ 272 ສຽງ.
ສ່ວນຜູ້ສະໝັກເປັນຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ ຄານ ຈາກ ພັກມຸສລິມ ສັນນິບາດ-ເອັນຂອງ
ປາກິສຖານ ຫຼື PML-N ຄື ທ່ານ ຊາບາດຊ໌ ຊາຣີຟ (Shahbaz Sharif) ໄດ້ຮັບ
96 ສຽງ.
ຜູ້ສະໝັກຈາກພັກຝ່າຍຄ້ານດັ່ງກ່າວ ເປັນນ້ອງຊາຍຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານນາວາຊ ຊາຣີຟ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນນາຍົກ ສາມສະໄໝ ແລະໄດ້ຖືກຕັດ
ສິນວ່າມີຄວາມຜິດ ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ລາດບັງຫລວງ ແລະໄດ້ຖືກລົງໂທດໃຫ້ຈຳຄຸກ 10 ປີ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້.
ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານຄານ ທີ່ຈະກວດລ້າງ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຕໍ່ ທ່ານ
ຊາຣີຟ ແລະ ຊັບສິນຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ນັ້ນ ໄດ້ສົ່ງສຽງດັງ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍສະເພາະ ພາຍໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມຂອງປາກິສຖານ ທີ່ຮຽກຮ້ອງ
ຢາກໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ເຊິ່ງໄດ້ມີບົດບາດ ໃນໄຊຊະນັກການເລືອກຕັ້ງ ຂອງພັກ
ການເມືອງທ່ານ.
ທ່ານຄານ ບໍ່ໄດ້ສົນໃຈນຳຂໍ້ກ່າວຫາວ່າມີການສໍ້ໂກງໃນການເລືອກຕັ້ງ ແລະໄດ້ໃຫ້
ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ລັດຖະບານ ຂອງ ພັກ PTI ຈະໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງຄົບຖ້ວນກັບ
ພັກຝ່າຍຄ້ານ ໃນການສືບສວນສອບສວນ ຂໍ້ກ່າວຫາທັງຫຼາຍ.
ກຸ່ມພັກການເມືອງທີ່ໃຫຍ່ອັນດັບສາມ ໃນສະພາ ຄື ພັກປະຊາຊົນປາກິສຖານ ຫຼື
PPP ຂອງອະດີດຜູ້ນຳ ທ່ານນາງ ເບນນາຊີຣ ບູໂຕ ທີ່ໄດ້ຖືກສັງຫານນັ້ນ ໄດ້ງົດ
ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການລົງຄະແນນສຽງ ໃນສະພາທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 342 ຄົນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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