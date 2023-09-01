ເວລາປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄປຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນຕົ້ນເດືອນກັນຍານີ້, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ເວົ້າວ່າ ວໍຊິງຕັນ ແລະ ຮ່າໂນຍ ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຈະພັດທະນາສາຍພົວພັນເປັນຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ, ເຊິ່ງເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນສຳລັບສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ, ນີ້ບໍ່ຄວນຖືກຕີຄວາມໝາຍວ່າ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນ ສະຫະລັດ.
ໃນລຳດັບການທູດຂອງ ຮ່າໂນຍ ນັ້ນ, ການເປັນຄູ່ຮ່ວມດ້ານຍຸດທະສາດແມ່ນລະດັບສອງ, ທີ່ຢູ່ຕ່ຳກວ່າລະດັບທີ່ສູງທີ່ສຸດຄື, ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ.
ທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ຈະເດີນທາງໄປ ຮ່າໂນຍ ໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ, ເພື່ອພົບປະກັບເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກຄອມມູນິສ ຫງວຽນ ຟູ ຈົງ, ຜູ້ທີ່ກຳຕຳແໜ່ງສູງສຸດຂອງປະເທດ, ແລະ ຜູ້ນຳຄົນອື່ນໆ ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ຈະຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.
ໃນຂະນະທີ່ບັນດານັກຊ່ຽວຊານໄດ້ກ່າວວ່າ ການປັບປຸງສາຍພົວພັນແມ່ນເກືອບຈະແມ່ນສິ່ງທີ່ແນ່ນອນຖ້າການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານເປັນໄປຕາມແຜນນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າບັນດາຜູ້ນຳ ຫວຽດນາມ ແມ່ນກຳລັງພັດທະນາການເປັນຄູ່ຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງກວ່າເກົ່າ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນຕໍ່ທ່າທີແບບຮຸກຮານຍິ່ງຂຶ້ນ ໃນພາກພື້ນຂອງ ຈີນ.