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ຜູ້​ນຳ​ກຸ່ມ ກະ​ບົດ​ຊາວ ເຄີດ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ ໃຫ້ຢຸດການ​ປະ​ທ້ວງ ອົດ​ອາ​ຫານ

ຊາວ​ໜຸ່ມ​ຄົນ​ນຶ່ງ ຖື​ທຸ​ງ​ພ້ອມ​ກັບ​ຮູບ​ຂອງ​ທ້າວ ອັບ​ດຸ​ລ​ລາ ໂອ​ກາ​ລານ, ຜູ້​ນຳ​ກຸ່ມ​ກະ​ບົດ​ຊາວ​ ເຄີດ ທີ່​ຖືກ​ຂັງ​ຄຸກ ຈາກ​ພັກ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ຊາວ ເຄີດ ຫຼື PKK, ໃນ​ນະ​ຄອນ ອິ​ສ​ຕັນ​ບູ​ລ, ປະ​ເທດ ເທີ​ກີ. 21 ມີ​ນາ, 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ນັກ​ໂທດຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ​ໃນ​ຄຸກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ເທີ​ກີ ໄດ້​ຢຸດ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ອົດ​ອາ​ຫານ​ດົນ
200 ວັນ ຫຼັງຈາກຜູ້ນຳກຸ່ມກະບົດຊາວ ເຄີດ ທີ່ຖືກຂັງຄຸກ ທ້າວ ອັບດຸນລາ ໂອກາລານ
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ພົບກັບທະນາຍຄວາມຂອງລາວເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບແປດປີ.

ທ້າວ ໂອ​ກາ​ລານ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງ​ລາວ ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້​ວ່າ
“ບັນດາສະຫາຍຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະທ້ວງອົດອາຫານ ແລະ ອົດອາຫານຈົນ
ຕາຍນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຄາດວ່າເຈົ້າຈະຢຸດການປະທ້ວງຂອງເຈົ້າ.” ລາວໄດ້ຮັບອະນຸ
ຍາດໃຫ້ພົບທະນາຍຄວາມຂອງລາວສອງຄັ້ງໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຊາວ ເຄີດ ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ໂທດ 3,000 ຄົນ
ແລະ ຄົນອື່ນໆໃນການປະຕິເສດທີ່ຈະກິນອາຫານ ນອກຈາກວ່າທ້າວ ໂອກາລານ
ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ປຶກສາກັບທະນາຍຄວາມຂອງລາວຢູ່ຄຸກ ເກາະ ອິມຣາລີ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຊາວ​ ເຄີດ ທ່ານ​ນາງ ເລ​ລາ ກູ​ເວັນ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​
ອາທິດວານີ້ວ່າ ການປະທ້ວງໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ກ່ອນ​ຖືກ​ນຳ​ຕົວ​ຂຶ້ນ​ລົດ​ໂຮງ​ໝໍ​ວ່າ “ແຕ່​ການ​ດີ້ນ​ຮົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຕໍ່
ການຖືກໂດດດ່ຽວ ແລະ ການດີ້ນຮົນຂອງພວກເຮົາສຳລັບຄວາມສະຫງົບໃນສັງຄົມ
ຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ ໃນທຸກຂົງເຂດ. ການດີ້ນຮົນນີ້ຕ້ອງນຳໄປສູ່ຄວາມສະຫງົບຢ່າງສົມ
ກຽດ.”

ທ້າວ ໂອ​ກາ​ລານ ແມ່ນ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ພັກ​ກຳ​ມະ​ກອນ ຊາວ ເຄີດ ນອກ​ກົດ​ໝາຍ ຫຼື PKK,
ເຊິ່ງໄດ້ຕໍ່ສູ້ໃນສົງຄາມກອງໂຈນ ເພື່ອເອກະລາດຂອງລັດ ເຄີດິສຖານ ໃນປະເທດ
ເທີກີ.

ເທີ​ກີ, ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ສະ​ຫະ​ພາບ ຢູ​ໂຣບ ໄດ້​ຈັດ​ພັກ PKK ໃຫ້​ເປັນ​ກຸ່ມກໍ່​ການ​ຮ້າຍ.

ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ຊາວ ເທີ​ກີ ບາງ​ຄົນ​ເວົ້າ​ວ່າ ການອ​ະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ທ້າວ ໂອ​ກາ​ລານ ພົບ​ກັບ​ທະ
ນາຍຄວາມຂອງລາວ ອາດເປັນສັນຍານຂອງລັດຖະບານທີ່ຫວັງຈະໄດ້ຮັບຄະແນນ
ສຽງຈາກຊາວ ເຄີດ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງຜູ້ປົກຄອງເມືອງຄືນໃໝ່ໃນເດືອນໜ້າທີ່ນະ
ຄອນ ອິສຕັນບູລ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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