ມີພວກນັກວິຊາການແລະອະດີດນັກການທູດ ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ຈາກ 19 ປະເທດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈີນ ປ່ອຍຊາວການາດາ 2 ຄົນ ທີ່ຖືກຈັບໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າ ເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຈັບກຸມ ຫົວໜ້າບໍລິຫານຂັ້ນສູງຂອງຈີນ ທີ່ການາດາ.
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລົງນາມໃນຈົດໝາຍເປີດຊອງ ຕໍ່ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍກ່າວຍົກຍ້ອງທ່ານ ໄມໂຄລ ຄໍວິກ ແລະທ່ານ ໄມໂຄລ ສປາວໍ ທີ່ພະຍາຍາມທີ່ຈະສ້າຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງການາດາແລະ ທົ່ວໂລກ.
ທ່ານຄໍວິກ ແມ່ນອະດີດນັກການທູດ ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ກັບກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າ International Crisis Group ເວລາທີ່ທ່ານຖືກຈັບກຸມນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານສປາວໍ ແມ່ນເປັນຜູ້ອຳນວຍການຂອງສູນແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ພິກຕູ, ຊຶ່ງແມ່ນຫ້ອງການແລກປ່ຽນດ້ານການກິລາ ແລະການສຶກສາກັບເກົາຫຼີເໜືອ. ທັງສອງທ່ານໄດ້ຖືກຈັບກຸມໃນວັນທີ 10 ທັນວາ ແລະຖືກກ່າວຫາວ່າ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຈີນ.
ຈົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ລະບຸວ່າ ການຈັບກຸມຂອງທ່ານຄໍວິກແລະທ່ານສປາວໍ ວ່າ “ໄດ້ສົ່ງຂ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການເຮັດວຽກແບບສ້າງສັນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍ່ຍິນດີຕ້ອນຮັບແລະເປັນການສ່ຽງຢູ່ຈີນ.”
ຈົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍິນດີຕ້ອນຮັບໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີການາດາ ທ່ານຈັສຕິນ ທຣູໂດ, ທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ເພື່ອນມິດ ແລະພັນທະມິດ ຊາວການາດາທັງຫຼາຍ ຄວນຈະຢືນຂຶ້ນ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ.
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