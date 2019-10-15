ຜູ້ສະໝັກແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ສິບສອງຄົນ ຈະຂຶ້ນໂຕ້ວາທີອີກຮອບນຶ່ງ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ອໍເຕີເບນ (Otterbein) ໃນເມືອງ ແວສເຕີວີລ (Westerville) ຂອງລັດໂອໄຮໂອ.
ຄັ້ງນີ້ ຈະເປັນເທື່ອທີ 4 ຂອງການໂຕ້ວາທີ ຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ ແລະຈະນຳສະເໜີ ກຸ່ມບັນດາຜູ້ສະໝັກ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂຶ້ນເວທີພ້ອມກັນ ສຳລັບການໂຕ້ວາທີ ໃນຄັ້ງນຶ່ງຄັ້ງດຽວນີ້. ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ຈາກລັດຮາວາຍ ທ່ານນາງ ທູລຊີ ແກບບາດ ແລະທ່ານທອມ ສເຕເອີ ອະດີດນັກລົງທຶນດ້ານການເງິນ ແລະທັງເປັນນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສະພາບແວດລ້ອມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ຜູ້ທີ 10 ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການໂຕ້ວາທີ ໃນເມື່ອກ່ອນມາແລ້ວ ເມື່ອເດືອນກັນຍາ ຜ່ານມາ.
ເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າ ການສອບຖາມໃນເລື້ອງຂອງການກ່າວຫາ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ນັ້ນ ຈະເປັນຈຸດເພັ່ງເລັງ ຂອງການປຶກສາຫາລືກັນ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້ ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຄົນອື່ນໆ ໃນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກ່າວຟ້ອງປົດທ່ານທຣຳ ໃນລະຫວ່າງທີ່ ທ່ານກ່າວຄຳປາໄສ ຢູ່ໃນເມືອງ ຣໍແຈັສເຕີ ຂອງລັດນິວແຮມເຊີ ຢູ່ນັ້ນ.
ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວເຖິງທ່ານທຣຳ ວ່າ “ເພິ່ນໄດ້ຕັດສິນໂທດຕົນເອງແລ້ວ ຕໍ່ໜ້າຊາວໂລກ ແລະປະຊາຊົນຂອງສະຫະລັດ, ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ລະເມີດຄຳສາບານຕໍ່ບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງເພິ່ນ, ໄດ້ທໍລະຍົດຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະໄດ້ກະທຳສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ນຳໄປສູ່ການກ່າວຫາທີ່ສາມາດປົດທ່ານອອກຈາກຕຳແໜ່ງໄດ້.”
ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນ ການສືບສວນໃນເລື້ອງການກ່າວຫາ ຫຼັງຈາກມີຜູ້ແຈ້ງຄວາມຄົນນຶ່ງ ໄດ້ປາກົດຕົວອອກມາ ຊຶ່ງໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ ເລື້ອງການໂທລະສັບລົມກັນ ລະຫວ່າງ ທ່ານທຣຳ ກັບ ປະທານາທິບໍດີ ຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ແຊລເລນສກີ ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ ທີ່ຜ່ານມາ.
ບົດສະຫຼຸບຂອງສຳເນົາການໂອ້ລົມກັນທາງໂທລະສັບ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານທຣຳ ຊຸກຍູ້ທ່ານແຊລເລນສກີ ໃຫ້ເປີດການສືບສວນສອບສວນ ທ່ານໄບເດັນ ແລະລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ ຄື ທ່ານຮັນເຕີ ຜູ້ທີ່ໃນຄັ້ງນຶ່ງ ເຄີຍເປັນສະມາຊິກໃນຄະນະກຳມະການ ຂອງບໍລິສັດນ້ຳມັນຂອງຢູເຄຣນ.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ການໂທລົມກັນນັ້ນ ເປັນເລື້ອງທີ່ “ສົມບູນ” ແລະວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດເລີຍ.