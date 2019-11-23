ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ເພີ້ມຄຳກ່າວອ້າງແຮງຂຶ້ນໄປອີກສອງເທົ່າ ທີ່ເວົ້າວ່າການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງທ່ານເປັນອີກສາກນຶ່ງ ຂອງ ເລື້ອງລາວທີ່ຍືດຍາວຂອງພວກຄັດຄ້ານທາງການເມືອງຂອງທ່ານ ເພື່ອກີດກັນບໍ່ໃຫ້ທ່ານຊະນະການເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2020 ນີ້ ແລະໂຄ່ນລົ້ມທ່ານໃຫ້ອອກຈາກການເປັນປະທານາທິບໍດີ.
ນຶ່ງມື້ ພາຍຫລັງທີ່ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ສະຫລຸບອາທິດທີສອງ ຂອງການໃຫ້ການຢ່າງເປີດເຜີຍ ໂດຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນລັດຖະບານຄົນອື່ນໆ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີກໍໄດ້ທຳການກ່າວຫາຄືນອີກ ຕໍ່ພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດຜ່ານທາງໂທລະສັບທີ່ຖ່າຍທອດສົດອອກລາຍການໂທລະພາບຂອງອົງການຂ່າວ ຟັອກສ໌ ນີວສ໌ (Fox News).
ໃນຂະນະທີ່ໂອ້ລົມກັບພວກຈັດລາຍການ "Fox & Friends" ຢູ່ນັ້ນ ທ່ານທຣຳ ກໍໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄືນ ຂໍ້ກ່າວອ້າງອັນເກົ່າອີກວ່າ ພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດແນເປົ້າໝາຍໂຈມຕີຕໍ່ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ນັບຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ້ມຕົ້ນເລີຍ ໂດຍໄດ້ສະແດງຄວາມສົງໄສອອກມາວ່າ ທຳນຽບຂາວທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ອະດີດປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ທຣຳເວົ້າວ່າ "ເຈົ້າຮັບມືກັບລັດຖະບານໃນລະດັບສູງທີ່ສຸດ. ພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນລັກສອດແນມເບິ່ງການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.”
ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ເຮັດການກ່າວຫາໃນເມື່ອກ່ອນວ່າ ທຳນຽບຂາວທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ທ່ານໂອບາມາ ໄດ້ລັກບັນທຶກການລົມໂທລະສັບຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ສະໜອງຫລັກຖານໃດໆ. ກະຊວງຍຸຕິທຳຄາດວ່າຈະອອກໃບລາຍງານກ່ຽວກັບວ່າ ການສືບສວນ ສອບສວນຂອງອົງການເອັຟບີໄອ (FBI) ໃນເລື້ອງການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງ ເລີ້ມຕົ້ນເກີດຂຶ້ນແນວໃດ ໃນວັນທີ 9 ທັນວາຈະມາເຖິງນີ້.
ການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2016 ສືບຕໍ່ເປັນຈຸດສຸມຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ, ທີ່ມີຄວາມສົງໄສຕໍ່ການສະຫລຸບຂອງປະຊາຄົມສືບລັບຂອງສະຫະລັດທີ່ເວົ້າວ່າ ມົສກູເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບແຕ່ຜູ້ດຽວ ຕໍ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວນັ້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ທ່ານທຣຳກັບສືບຕໍ່ເຊື່ອວ່າຢູເຄຣນ ແລະບໍລິສັດອັນນຶ່ງຂອງຢູເຄຣນ ເປັນຜູ້ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການກັກໜ່ວຍເກັບຂໍ້ມູນຂອງຄອມພີວເຕີ ທີ່ມີຂໍ້ມູນຂອງຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງ ທ່ານນາງ ຮີລລາຣີ ຄລິນຕັນໄວ້. ທ່ານຢືນຢັດຢູ່ໃນຄຳສຳພາດຂອງທ່ານໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ກົດດັນປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ໃຫ້ເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທິດສະດີນີ້ມາໃຫ້ທ່ານ.
“ພວກເຂົາມີໜ່ວຍເກັບຂໍ້ມູນນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເຫັນໜ່ວຍເກັບຂໍ້ມູນນັ້ນ, ອົງການເອັຟບີໄອ (FBI) ຍັງບໍ່ໄດ້ໜ່ວຍເກັບຂໍ້ມູນນັ້ນມາເທື່ອ. ບໍລິສັດອັນນຶ່ງຂອງຢູເຄຣນ ມີໜ່ວຍເກັບຂໍ້ມູນນັ້ນ. ນັ້ນຄືເລື້ອງທີ່ໄດ້ລົມຢູ່ໃນໂທລະສັບ (ກັບທ່ານ ເຊເລັນສກີ. ພວກເຮົາຊອກຫາການສໍ້ລາດບັງຫລວງ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂໍທ່ານແບບກົງໆ ເພາະພວກເຮົາຊອກຫາການສໍ້ລາດບັງຫລວງ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທ່ານທຣຳ.
ໃນອາທິດນີ້, ທ່ານນາງຟີໂອນາ ຮິລ, ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຄົນນຶ່ງຢູ່ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊ້ານດ້ານຣັດເຊຍ ໄດ້ເຕືອນພວກສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນວ່າ ການລຶ້ມຄືນທິດສະດີທີ່ບໍ່ມີການພິສູດຕົວຈິງວ່າ ຢູເຄຣນເປັນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງນັ້ນ ແມ່ນຕົກເຂົ້າໄປຢູ່ໃນການປຸກລະດົມຊວນເຊື່ອ ຂອງຣັດເຊຍ.