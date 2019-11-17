ຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາຕ່ຳ ທີ່ກຳກັບການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເປີດເຜີຍບົດບັນທຶກຄຳໃຫ້ການຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ສອງທ່ານ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ຜູ້ທີ່ຈະຖືກສອບຖາມໃນການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການແບບເປີດເຜີຍ ໃນສັບປະດາໜ້າ.
ບັນດານັກສືບສວນຂອງລັດຖະສະພາ ຍັງໄດ້ພົບປະກັບທ່ານມາກ ແຊນດີ ແບບປິດລັບ ຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະກອນມາຍາວນານ ປະຈຳສຳນັກງານງົບປະມານແລະການຄຸ້ມຄອງ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວອາດສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າ ກ່ຽວກັບວ່າ ສະຫະລັດຖ່ວງເວລາ ໃນການມອບເງິນຊ່ອຍເຫຼືອມູນຄ່າ 400 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ແກ່ ຢູເຄຣນ ເມື່ອລະດູຮ້ອນທີ່ຜ່ານມາ.
ບົດບັນທຶກທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ໃນວັນເສົາວານນີ້ນັ້ນ ແມ່ນການໃຫ້ປາກຄຳແບບປິດລັບ ໃນເມື່ອກ່ອນ ຈາກອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານທິມ ມໍຣີສັນ ແລະທ່ານນາງ ເຈັນນີເຟີ ວີລລຽມສ໌ ຜູ້ເປັນທີ່ປຶກສາຂອງຮອງປະທານາທິບໍດີ ໄມຄ໌ ເພັສ. ທ່ານມໍຣີສັນ ແລະທ່ານນາງວີລລຽມ ມີກຳນົດຈະຖືກສອບຖາມແບບເປີດເຜີຍ ໃນວັນອັງຄານຈະມາເຖິງນີ້ ໂດຍຄະນະກຳມະການສະພາຕ່ຳ.
ໃນເລື້ອງຢູ່ໃນໃຈກາງຂອງການສືບສວນຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ທີ່ນຳພາໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ກໍແມ່ນວ່າ ທ່ານທຣຳ ກັກການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານທະຫານທີ່ ຢູເຄຣນ ຕ້ອງການເປັນຢ່າງຍິ່ງນັ້ນໄວ້ ໃນການພະຍາຍາມເພື່ອກົດດັນບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ຢູເຄຣນ ໃຫ້ເປີດການສືບສວນສອບສວນ ອະດີດ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເປັນໄດ້ສູງວ່າ ຈະເປັນຄູແຂ່ງຂອງທ່ານທຣຳ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ແລະລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ ທ່ານຮັນເຕີ ໄບເດັນ ນັ້ນ ຫຼືບໍ່. ທັງທ່ານ ໄບເດັນ ແລະລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ ກໍໄດ້ຮັບການພິສູດແລ້ວວ່າ ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດເລີຍ.
ການໃຫ້ປາກຄຳແບບປິດລັບຂອງທ່ານ ມໍຣີສັນ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ໄດ້ຢືນຢັນຄຳໃຫ້ການໂດຍເປີດເຜີຍ ຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆ ໃນການຮັບຟັງການໃຫ້ການໄປແລ້ວນັ້ນ ແຕ່ທ່ານຍັງໄດ້ຕອບຄຳຖາມຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການດຳເນີນການດ້ານການທູດແບບລຶກລັບໃນ ຢູເຄຣນ ທີ່ປະຕິບັດການໂດຍ ທ່ານຣູດີ ຈູລີອານີ ທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ທຣຳ.
ໃນບົດບັນທຶກດັ່ງກ່າວ ທ່ານມໍຣີສັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ “ພະຍາຍາມຈະຢູ່ຫ່າງໆຈາກ” ການສົນທະນາຊຶ່ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປະຈຳສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ທ່ານ ກໍດັນ ຊັນແລັນ, ທ່ານ ຈູລີອານີ ແລະ ຄົນອື່ນໆ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຊັກຊວນ ປະທານາທິນໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໃຫ້ເປີດການສືບສວນສອບສວນ ຄອບຄົວໄບເດັນ ແລະບໍລິສັດ ບູຣິສມາ ໂຮດິງສ໌ ທີ່ເປັນຜູ້ຜະລິດແກັສທຳມະຊາດ.