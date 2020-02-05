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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ທ​ຣຳ ເບິ່ງ​ໂລກ​ໃນ​ແງ່​ດີ ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ຕໍ່​ສະ​ພາ ແລະ ປະ​ເທດ​ຊາດ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຮຳ ກ່າວ​ຄຳ​ປ​າ​ໄສຕໍ່​ສະ​ພາ ແລະ ປະ​ເທດ​ຊາດ ຢູ່​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ. 4 ກຸມ​ພ​າ, 2020.

ໃນ​ກາ​ນ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຕໍ່​ສະ​ພາ ແລະ ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຄັ້ງ​ທີ​ສາມ​ຂອງ​ທ່ານນັ້ນ, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໃນ​ຄືນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ ແລະ ປະ​ເທດທີ່ແຕກ​ແຍກ​ກັນ​ຢ່າງ​ຂົມ​ຂື່ນວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ, ໃນ​ສາມ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ໄດ້​ທຳ​ລາຍ​ຄວາມ​ຄິດ ກ່ຽວ​ກັບ “ຄວາມ​ຕົກ​ຕໍ່​າ​ຂອງ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ” ແລະ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ “ການຫຼຸດ​ຜ່ອນໃນການ​ແຜ່ຂະ​ຫຍາຍ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ​ຂອງ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ.”

ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ດົນ​ເກືອບ​ນຶ່ງ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ເຄິ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ການ​ເວົ້າ​ໂອ້ອວດເຖິງ​ປີ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ພະ​ລັງ​ອຳ​ນາດ​ທາ​ງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ຄືນ​ໃໝ່, ໄຊ​ຊະ​ນະ​ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ການ​ຄ້າ, ການ​ສ້າງ​ຄືນກອ​ງ​ທັບ ແລະ ຕັດ​ອັດ​ຕາ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ສຳ​ລັບ​ຄົນ​ຜິວ​ດຳ ແລະ ຊົນ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ​ອື່ນໆນັ້ນ, ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ສະ​ພາ​ສູງ​ທີ່​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ຈະ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ມື້ນີ້ ເພື່ອ​ຍົກ​ຟ້ອງ​ທ່ານປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຈາກການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ທີ່​ຖືກ​ຮັບ​ຜ່ານ​ໂດຍ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ທີ່ກ່າວ​ຫາ​ທ່ານ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ລະ​ເມີ​ດ​ອຳ​ນາດ ແລະ ການ​ຂັດ​ຂວາງ​ການ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ກ້າວ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໄວ​ທີ່ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ໄດ້​ເມື່ອບໍ່​ດົນ​ມານີ້ ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ວັນ​ຫັນ​ກັບ​ຄືນ.”

ມັນ​ໄດ້​ເປັນເຫດ​ການ​ທີ່​ພິ​ເສດຫຼາຍ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຖືກ​ທັກ​ທາຍ​ໃນ​ຫ້ອງ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ດ້ວຍ​ສຽງ​ຮ້ອງ​ທີ່​ໂດ່ງ​ດັງ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ​ວ່າ “ອີກ​ສີ່​ປີ!” ແລະ ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ສະ​ແດງ​ປະ​ຕິ​ກິ​ລິ​ຍາ​ດ້ວຍ​ການ​ຕົບ​ມື​ທີ່ບໍ່​ມີ​ອາ​ລົມ ຫຼື ສີ​ໜ້າ​ທີ່​ລັງ​ກຽດ. ຄ່ຳ​ຄືນ​ນັ້ນ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ທ່ານ​ນາງ ແນນ​ຊີ ເພ​ໂລ​ຊີ ຍື່ນ​ມື​ເພື່ອ​ຈັບ​ມື​ກັບ​ທ່ານ ທ​ຣຳ, ແຕ່​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄດ້​ຫັນ​ໜ້າ​ໜີ​ໂດຍບໍ່​ໄດ້​ຈັບ​ມື​ກັບ​ເພິ່ນ. ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ໄດ້​ຖືກ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວ່າ​ເປັນສັດ​ຕູ​ຄົນ​ສຳ​ຄັນ ​ໂດຍ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສຳ​ລັບ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ທ່າ​ນ​ນາງ ໃນ​ການ​ນຳ​ພາຂະ​ບວນ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ.

ຄ່ຳ​ຄືນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ຢ່າງບໍ່​ທຳ​ມະ​ດາ ດ້ວຍ​ທ່ານ​ນາງ ເພ​ໂລ​ຊີ ໄດ້​ຢືນ​ຂຶ້ນ ແລະ ຈີກ​ເອ​ກະ​ສານ​ກັອບ​ປີ້ ກ່ຽວ​ກັບ ຄຳ​ປາ​ໄສ​ທີ່​ຍາວ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ແລະ ຖິ້ມ​ມັນ​ໄວ້​ເທິງ​ໂຕະ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ຢູ່​ແທ່ນ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ.

ທ່ານ​ນາງ ເພ​ໂລ​ຊີ ໄດ້​ຍອມ​ຮັບ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ “ຂ້ອຍ​ໄດ້​ຈີກ​ມັນ​ຖິ້ມ,” ມັນ​ເປັນ​ການ​ກະ​ທຳ ​ທີ່​ມີ​ມາດ​ລະ​ຍາດ​ ຖ້າ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ເຖິງ​ທາງ​ເລືອກ​ອື່ນ.” ທ່ານ​ນາງໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ມັນ​ແມ່​ນ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ທີ່​ສົກ​ກະ​ປົກ.”

ທ່ານ​ນາງ ເພ​ໂລ​ຊີ ແລະ ແມ່​ຍິງ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ໃນ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຢູ່​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ໄດ້​ພາ​ກັນ​ນຸ່ງ​ເຄື່ອງ​ສີ​ຂາ​ວ ເພື່ອ​ເປັນ​ກຽດ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ອາ​ຍຸ 75 ປີ​ທີ່ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ​ໃຫ້​ທຸກ​ຄົນ​ມີ​ສິດ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​, ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ແມ່​ຍິງ ​ມີ​ສິດ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ.

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