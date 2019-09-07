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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມ​ະ​ການໃນສະ​ພາ​ຕ່ຳ ​ຈະ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ເພື່ອກຳ​ນົດ​ຂອບ​ເຂດ​ ການ​ສືບ​ສວນ ສຳ​ລັບ ​ຟ້ອງຮ້ອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ​ຣຳ

ທ່ານ Jerrold Nadler, ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຕຸ​ລາ​ການ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຍ່າງ​ເຂົ້າ​ມາ​ເຖິງ​ບ່ອນ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການໃນ​ຕຶກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ໃນ​ວັນ​ທີ 24 ກໍ​ລະ​ກົດ 2019

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມ​ະ​ການ​ຕຸ​ລາ​ການ​ຂອງສະ​ພາ​ຕ່ຳສະ​ຫະ​ລັດ ກຳ​ລັງມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ເພື່ອກຳ​ນົດ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດການ​ສືບ​ສວນ ເພື່ອທຳ​ການ​ຟ້ອງຮ້ອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ.

ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ການ​ເມືອງໂປ​ລິ​ຕິ​ໂກ​ (Politico) ທຳ​ອິດໄດ້​ລາຍ​ງານ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວດັ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ຕົນ​ໄດ້​ອີງ​ໃສ່ “ລາຍ​ງານ​ຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ຮູ້ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາເລື້ອງນີ້​ແບບ​ສັ້ນໆ.”

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ກ່ຽວກັບ​ລາຍ​ລະ​ອຽດເລື້ອງນີ້​ໃນອາ​ທິດ​ໜ້າ​ນີ້.

ຮ່າງ​ມັດ​ຕິທີ່​ວ່ານີ້ ຄາດ​ວ່າຈະ​ເຜີຍ​ແຜ່​ອອກໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າວັນ​ຈັນ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້ ອີງ​ຕ​າ​ມໜັງ​ສື​ພິມ Politico.

ລາຍ​ງານ​ນັ້ນກ່າວ​ວ່າ ບັນ​ດາສະ​ມາ​ຊິກພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ “ຫວັງ​ວ່າ​ການ​ກຳ​ນົດ​ຄວາມໝາຍ​ຂອງ​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ມີການ​ຟ້ອງຮ້ອງຂອງເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ນັ້ນ ຈະເຮັດ​ໃຫ້​ແຮງ​ງັດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າທີ່​ຜັກ​ດັນໃຫ້​ບັນ​ດາ​ພິ​ຍານຫັງ​ຫຼາຍໃຫ້ມາ​ໃຫ້​ຄຳ​ໃຫ້​ການນັ້ນ ເພີ້ມ​ສູງ​ຂຶ້ນ​.”

ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ​ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ເປັນ​ທີ່​ແນ່​ໃຈ​ເທື່ອ​ວ່າ ການ​ສືບ​ສວນ​ດັ່ງ​ກ່າວຈະ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ໃດໆ​ຕໍ່​ທ່ານປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີໄດ້​ຫລືບໍ່.

ໜັງ​ສືຟ້ອງ​ຮ້ອງດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ຈະ​ຕ້ອງໄດ້ນຳ​ໄປ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໂດຍ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ໂດຍທັງ​ໝົດ ແລະ​ຍັງ​ບໍ່​ແນ່ນອນ​ເທື່ອວ່າ ສະ​ພ​າ​ສູງທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນນັ້ນ ຈະ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງເອົາ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງຫລືບໍ່.

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການນິ​ຕິ​ບັນ​ຍັດຫລາຍ​ຄະ​ນະ ກຳ​ລັງ​ກວດເບິ່ງ​ເລື້ອງຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວ​ຂ້ອງກັບປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຮວມ​ທັງການ​ທີ່​ທ່ານບໍ່​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ເອ​ກະ​ສານ​ເສຍພາ​ສີ​ຂອງ​ທ່ານ, ການ​ຈ່າຍເງິນຄ່າປິດ​ປາ​ກເພື່ອ​ຍຸ​ຕິເລື້ອງ​ອັບ​ອາຍບໍ່​ໃຫ້​ຖືກເປີດ​ເຜີ​ຍ​ໃຫ້​ຄົນ​ທົ່ວ​ໄປ​ຮູ້ ແລະ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຂອງ​ຜູ້​ເສຍ​ພາ​ສີ​ໃຫ້ໂຮງ​ແຮມ ແລະ​ສະ​ຖານ​ທີ່ຕ່າງໆ ທີ່​ເປັນ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີນັ້ນ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ອ​່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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