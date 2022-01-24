ຜົນກະທົບຂອງໄໝ ນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຕໍ່ສິ້ນໄໝລາວ

ແມ່ຍິງລາວທ່ານນຶ່ງ ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດເຄື່ອງໄໝສໍາລັບສະຕີ ຢູ່ວຽງຈັນ ໄດ້ກ່າວໃຫ້ທາງ VOA ຟັງວ່າ “ສິ້ນໄໝແລະຜ້າບ່ຽງໄໝ ແມ່ນມີຢູ່ຫຼາຍລະດັບ ໃຫ້ລູກຄ້າເລືອກຊື້ ແລ້ວແຕ່ຄຸນນະພາບ ຂອງລວດລາຍຜ້າໄໝ, ແຕ່ໄໝທີ່ເປັນໄໝແທ້ໆ ຈະມີຄວາມແພງກວ່າເພາະມີຄວາມທົນທານກວ່າ ແລະກໍໃສ່ສະບາຍກວ່າ, ບໍ່ຍ້ວຍງ່າຍຄືໄໝຮຽນແບບ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງໄໝທີ່ນໍາເຂົ້າມາຈາກຈີນ ໂດຍມັນຈະມີລັກສະນະແຂງ ແລະກໍ່ຍ້ວຍໄວເວລາທີ່ສວມໃສ່ ເອົາໄປຊັກເທື່ອທີ່ນຶ່ງຈະຮູ້ໃນທັນທີ ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໄໝລາວແທ້ໆ ແລະໄໝທຽມທີ່ນໍາເຂົ້າມາຈາກຈີນ.”
ສ່ວນແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ທີ່ເປັນພະນັກງານເຮັດວຽກໂຄງການ ໄດ້ເລົ່າເຖິງເຫດຜົນທີ່ນາງເລືອກຊື້ ແລະຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນສິ້ນໄໝແທ້ໆຂອງລາວດັ່ງນີ້:
“ເຮົາຂ້ອນຄ່າງວ່າ ເຮົາມີກໍາລັງແດ່ໜ້ອຍນຶ່ງ ຈັງໃດເຖິງວ່າຊິແພງເຮົາກະຍັງບືນໃສ່ໂຕທີ່ເປັນໄໝຢູ່ເນາະ, ແຕ່ໄໝທີ່ມັນປົນ ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າໄໝຫຼາບປົນ ໝາຍຄວາມວ່າ ເຄືອຫຼາບ ແຕ່ຕໍ່າໄໝກ່ອມໄໝຈີນ ຈັ່ງຊີ້ຫັ້ນໜາ ຕົ້ນທຶນມັນຈະຖືກລົງ ລາຄາເຂົາເຈົ້າກໍຈະຂາຍກັນຢູ່ປະມານ 4-5 ແສນ. ເວລາແນມເບິ່ງໄກໆມັນກໍຈະເປັນຄືໃໝຫຼາບຫັ້ນລະ ແຕ່ເວລາຈັບເບິ່ງເນື້ອມັນຈະເປັນແຂງໆ ເນື້ອມັນຈະບໍ່ເປັນລື່ນໆ ມື່ນໆຄືໄໝຫຼາບທີ່ເຮົານຸ່ງ.”
ໂດຍປົກກະຕິ ແມ່ຍິງລາວກັບຜືນສິ້ນ ເປັນຂອງຄູ່ກັນມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ, ແລະພວກເຂົາເຈົ້າກໍຈະຮູ້ວ່າ ສິ້ນແຕ່ລະຜືນມີລາຄາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຍາກຂອງລວດລາຍໃນການຕໍ່າ ແລະເນື້ອຂອງເສັ້ນໄໝ. ແຕ່ກ່ອນ ການຕໍ່າສິ້ນໄໝ ແມ່ນຈະໃຊ້ແຕ່ເສັ້ນໃໝທີ່ມາຈາກການລ້ຽງມ້ອນ ເຊິ່ງຂັ້ນຕອນນີ້ ຄົນທີ່ເພິ່ນລ້ຽງມ້ອນຈະເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນລະອຽດ ແລະຊັບຊ້ອນກ່ອນຊິໄດ້ໄໝມາໃນແຕ່ລະຄັ້ງ, ດັ່ງນັ້ນ ລາຄາຂອງສິ້ນໄໝທີ່ຕໍ່າຈາກໄໝທໍາມະຊາດ ຈຶ່ງມີຄວາມແພງກວ່າໄໝທົ່ວໄປທີ່ມາແຕ່ຕ່າງປະເທດ.
ທີ່ຜ່ານມາ ເລື້ອງສິນຄ້າທີ່ເຂົ້າມາຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ເປັນສິນຄ້າຮຽນແບບ ແມ່ນມີຫຼາຍ, ແຕ່ທີ່ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາແມ່ຍິງລາວ ແມ່ນເລື້ອງສິນຄ້າຮຽນແບບປະເພດສິ້ນ, ເຊິ່ງແຕ່ກ່ອນ ແມ່ນມີສິ້ນຮຽນແບບ ຫຼືທີ່ປະຊາຊົນຮ້ອງກັນວ່າ “ສິ້ນກັອບປີ້” ເຂົ້າມາຈໍາໜ່າຍຫຼາຍ, ຕໍ່ມາກໍປ່ຽນມາເປັນເສັ້ນໄໝຮຽນແບບ ໂດຍຈະນໍາເອົາເສັ້ນໄໝດັ່ງກ່າວໄປຕໍ່າໃນເຄືອຫູກ ຄືກັນກັບໄໝລາວທົ່ວໄປ.
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