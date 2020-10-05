65 ເປີເຊັນ ຂອງທຸລະກິດໃນລາວ ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ທີ່ຈະປິດກິດຈະການ ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຂອງໂຄວິດ-19 

ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຈະບໍ່ມີຄົນຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຫລາຍ ແຕ່ວ່າການລະ ບາດຢ່າງໜັກ ຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນໂລກ ແລະພາກພື້ນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກຕໍ່ບັນດາທຸລະກິດໃນລາວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ 65 ເປີເຊັນຂອງທຸລະກິດລາວທັງໝົດ ມີຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຈະປິດກິດຈະການລົງ ຊຶ່ງປະເດັນຕົ້ນຕໍ ແມ່ນບໍ່ມີເງິນຈ່າຍເງິນເດືອນ ຫລືຄ່າແຮງງານ ໃຫ້ພະນັກງານເຕັມ ແລະ ບໍ່ສາມາດຊໍາລະດອກເບ້ຍ ແລະຕົ້ນທຶນເງິນກູ້ ໃຫ້ທະນາຄານ. ນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນ ດັບຕໍ່ໄປ.
ສປປ ລາວ ອາດຈະຫລີກລ້ຽງວິກິດການທາງດ້ານສຸຂະພາບ ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ເຮັດໃຫ້ຫລາຍກວ່າ 30 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກຕິດພະຍາດນີ້ ແລະ
ລ້ານກວ່າຄົນເສຍຊີວິດໄປນັ້ນໄດ້. ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າຫລາຍປະເທດໃນໂລກ ລວມທັງ
ລາວເອງ ຕ້ອງໄດ້ປິດປະເທດ ແລະກິດຈະການບາງສ່ວນໄວ້ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການລະ
ບາດຂອງພະຍາດນີ້ນັ້ນ ມັນກໍເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ບໍ່ສາມາດຫລີກ
ລ້ຽງຜົນກະທົບ ຈາກພະຍາດອັນຮ້າຍແຮງນີ້ໄດ້. ຂະແໜງການທີ່ໃຊ້ແຮງງານຫລາຍ
ແລະທຸລະກິດ ທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງກັບຕ່ອງໂສ້ການຄ້າໃນໂລກແລະໃນຂົງເຂດເຊັ່ນ
ການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ, ການທ່ອງທ່ຽວແລະການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບໜັກໜ່ວງກວ່າຂະແໜງອື່ນ ອີງຕາມບົດລາຍງານ ການຕິດຕາມທາງເສດຖະກິດ
ຂອງທະນາ ຄານໂລກ ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ.
ບໍລິສັດລາວເວີນດ໌ມະຫາຊົນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຕຶກການຄ້າໄອເຕັກທີ່ເປັນສູນການຄ້າໃຫຍ່
ແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ຕັ້ງໃນນະຄອນຫລວງ ແລະເຮັດທຸລະກິດຫລາຍຢ່າງລວມທັງ ດ້ານອະສັງຫາ
ລິມະຊັບ ແລະ ສະໜອງສະຖານທີ່ໃຫ້ແກ່ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ສໍາລັບເຊົ່າ ເພື່ອຂາຍຍ່ອຍ
ແລະສິນຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ ທີ່ຂາຍຢູ່ໃນນັ້ນ ແມ່ນເປັນສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ສະນັ້ນກໍໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈົນບໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນ ເດືອນໃຫ້ພະນັກງານເປັນປົກກະຕິໄດ້ ແລະ
ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະບໍ່ສາມາດດໍາເນີນກິດຈະການຕໍ່ໄປໄດ້ເລີຍ ດັ່ງການໃຫ້ສໍາພາດ
ຂອງຍິງສາວລາວຄົນນຶ່ງ ທີ່ເປັນພະນັກງານບັນຊີຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຖືກ
ສັ່ງໃຫ້ພັກການຊົ່ວ ຄາວມາໄດ້ເກືອບສອງເດືອນແລ້ວ ເປີດເຜີຍຕໍ່ວີໂອເອວ່າ:
“ແມ່ນລະ ກະພັກນໍາກັນນີ້ລະ ຂອງວ່າບໍລິສັດມັນນໍາເຂົ້າ ນໍາເຂົ້າບໍ່ໄດ້ ຖ້າໃຫ້ນັກທຸລະ
ກິດມາແຕ່ຕ່າງປະເທດເດ, ກະຕາມແຈ້ງການຫັ້ນລະເຂົາກະຊິເລື່ອນໄປອີກ ຢ້ານໝົດ
ປີນີ້ລະ ຄັນວ່າແນ່ນອນກະດາຍ ເຂົາແຈ້ງປິດອີກກະເລີຍພັກອີກ ບໍ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງເລີຍ
ດຽວນີ້ ຢູ່ລ້າໆ ຢູ່ຫ້ອງການເຮົາກະບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງ ເຂົາກະໃຫ້ມີຄົນປະຈໍາການຜູ້ນຶ່ງເດ.”
ລາວ ມີບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນທັງໝົດ 166,000 ຫົວໜ່ວຍ ແລະມີປະມານ 300,000
ຫົວໜ່ວຍທີ່ເຄື່ອນໄຫວນອກລະບົບ ຫລືເຄິ່ງລະບົບ ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງສະ
ພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກໍາ. ການສໍາຫລວດຜົນກະທົບຂອງໂຄວິດ-19 ຕໍ່ພາກທຸ
ລະກິດ ໂດຍສະພາດັ່ງກ່າວໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ທີ່ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 474
ຄົນນັ້ນ ເຫັນວ່າ 70 ເປີເຊັນຄິດວ່າ ຈະປົດພະນັກງານ ອອກສ່ວນໃດສ່ວນນຶ່ງ ຫລື
ຫລາຍເຖິງ 90 ເປີເຊັນເລີຍ. ໃນນັ້ນ 65 ເປີເຊັນເຫັນວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສ່ຽງ ໃນລະ
ດັບໃດນຶ່ງທີ່ຈະປິດກິດຈະການລົງ ຊຶ່ງໃນນັ້ນລວມມີ 36 ເປີເຊັນທີ່ເຫັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີ
ຄວາມສ່ຽງສູງເຖິງ 100 ເປີເຊັນ ທີ່ຈະຕ້ອງປິດກິດຈະການເລີຍ. ການບໍ່ສາມາດຈ່າຍ
ເງິນເດືອນພະນັກ ງານ ຫລືກໍາມະກອນເປັນອຸປະສັກທີນຶ່ງ ໃນ 3 ອຸປະສັກຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ບັນດາເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຄິດວ່າ ຈະບໍ່ສາມາດດໍາເນີນ ທຸລະກິດຕໍ່ໄປໄດ້, ຊຶ່ງໃນນັ້ນ 60 ເປີເຊັນ ຂອງບໍລິສັດເຂົ້າຮ່ວມການສໍາຫລວດ ບອກວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຈ່າຍ
ເງິນເດືອນພະນັກງານຫລືກໍາມະກອນໄດ້. ຮອງລົງມາ ກໍຄື 59 ເປີເຊັນບອກວ່າ ອາດບໍ່
ສາມາດດໍາເນີນກິດຈະການ ຕໍ່ໄປໄດ້ ຍ້ອນບໍ່ສາມາດຊໍາລະດອກເບ້ຍ ແລະຕົ້ນທຶນ
ເງິນກູ້ໄດ້ ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີ ບັນຫາໃນການສໍາລະໜີ້ສິນແກ່ທະນາຄານ.
ຕໍ່ສະພາບການນີ້ທາງລັດຖະບານ ກໍມີນະໂຍບາຍຊ່ວຍບັນເທົາທຸກແກ່ທຸລະ ກິດ. ແຕ່
ບໍ່ແມ່ນວ່າ ທຸກທຸລະກິດທີ່ບໍ່ສາມາດຊໍາລະໜີ້ໄດ້ ຈະໄດ້ຮັບການຜ່ອນຜັນໝົດ ດັ່ງການ
ໃຫ້ສໍາພາດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງທ່ານນຶ່ງວ່າ:
"ມັນຂຶ້ນກັບບໍລິສັດ ກັບໂຄງການໃດ ທີ່ຕິດພັນກັບໂຄວິດ ທີ່ມັນຖືກຜົນກະທົບເຂົາກະ
ເລື່ອນໃຫ້. ເຂົາກະໃຊ້ ເຂົາກະປັບໂຄງສ້າງນີ້ໃຫ້. ເຂົາກະບໍ່ຖືເປັນຕິດຄ່າສໍາລະ ເພາະ
ມັນບໍ່ມີເງື່ອນໄຂສໍາລະໃນເປັນຊ່ວງໂຄວິດ. ມີບາງບໍລິສັດໄດ໋ ບໍ່ແມ່ນວ່າ ທຸກອັນເອົາ
ໝົດໃດ. ມີບາງລູກໜີ້ທີ່ຖືກເງື່ອນໄຂເຂົາ ເຂົາກະເລື່ອນໃຫ້ . ໃນຊ່ວງໂຄວິດເຂົາໃຫ້.
ແຕ່ວ່າລູກໜີ້ ຕ້ອງຖືກຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ເຂົາກໍານົດ. ຢູ່ໃນລາວນີ້ຕາມຄໍາສັ່ງຂອງທະນາ
ຄານກາງເດ່. ຂຶ້ນນໍາເງື່ອນໄຂວ່າ ເຮົາຖືກກັບເງື່ອນໄຂເຂົາບໍ່? ຄັນບໍ່ຖືກເງື່ອນໄຂເຂົາ
ເຂົາກະບໍ່ໃຫ້ໄດ໋. ເຂົາກະໃຊ້ໝົດທຸກ ທະນາ ຄານໃດເຂົາກໍໃຊ້ໝົດ ຂຶ້ນກັບວ່າເງື່ອນ
ໄຂແບບໃດ. ເຂົາໃຊ້ ໝົດທຸກທະນະຄານໃດ ສ່ວນຫລາຍເຂົາມີເງື່ອນໄຂລວມຫັ້ນລະ
ແຕ່ວ່າ ວິທີປະເມີນແຕ່ລະພາກສ່ວນບໍ່ຄືກັນ.”
ສະຫລຸບແລ້ວ ເກືອບຮອດ 60 ເປີເຊັນຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນລາວບໍ່ສາມາດຊໍາລະ
ໜີ້ ແລະດອກເບ້ຍເງິນກູ້ໄດ້ຂະນະທີ່ 60 ເປີເຊັນ ຂອງທຸລະກິດເຫລົ່ານີ້ ເຫັນວ່າ ບໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານ ຫລືກໍາມະກອນໄດ້ ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີ ຄວາມສ່ຽງສູງວ່າຈະຕ້ອງ
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