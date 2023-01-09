ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ບິນໄປທີ່ເມືອງແອລ ພາໂຊ (El Paso) ໃນລັດເທັກຊັສ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອເບິ່ງການຫລັ່ງໄຫຼເຂົ້າເມືອງຂອງພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ບໍ່ມີເອກະສານຫຼາຍພັນຄົນກຳລັງຂ້າມຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບເມັກຊິໂກນັ້ນ ເຂົ້າມາສະຫະລັດ.
ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມເມືອງຊາຍແດນແຫ່ງນັ້ນ ເປັນເວລາປະມານ 4 ຊົ່ວໂມງ, ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຢຸດຢູ່ທີ່ທ່າເຮືອ Bridge of the Americas ຊຶ່ງແປວ່າຂົວຂອງປະເທດໃນທະວີບອາເມຣິກາ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ພົບກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີແລະປ້ອງກັນຊາຍແດນ ແລະເບິ່ງພວກເຂົາເຈົ້າສາທິດວິທີການຄົ້ນຍານພາຫະນະ ຢູ່ຊາຍແດນ ເພື່ອຊອກຫາຢາເສບຕິດ, ເງິນ ແລະສິ່ງອື່ນໆ ທີ່ຜິດກົດໝາຍນັ້ນ.
ທ່ານໄບເດັນ ຍັງໄດ້ຍ່າງເລາະຕາມກຳແພງຊາຍແດນສະຫະລັດ-ເມັກຊິໂກ ທີ່ແບ່ງເມືອງດັ່ງກ່າວ ໃນລັດເທັກຊັສ ກັບເມືອງຊີອູແດດ ຮົວເຣຊ (Ciudad Juarez). ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາດຕະເວນຊາຍແດນສອງຄົນ ໄດ້ຍ່າງໄປກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສູນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານເຂົ້າເມືອງຂອງຄາວຕີ ແອລ ພາໂຊ (El Paso) ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ພົບກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ນໍາປະຊາຄົມນັ້ນອີກດ້ວຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງນະຄອນຫລວງເມັກຊິໂກ ຊີຕີ.
ເມື່ອໄປຮອດລັດເທັກຊັດນັ້ນ, ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ພົບກັບຜູ້ປົກຄອງລັດ, ທ່ານເກຣກ ແອັບບອດ (Greg Abbott), ຜູ້ທີ່ໄດ້ມອບຈົດໝາຍໃຫ້ທ່ານໄບເດັນ. ທ່ານແອັບບອດ ກ່າວວ່າ ຈົດໝາຍສະບັບນີ້ “ໄດ້ໃຫ້ວິທີການແກ້ໄຂ 5 ຢ່າງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດ ໃນປັດຈຸບັນ” ທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ ເຂດຊາຍແດນ.
ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຫຼັງຈາກມີການປະກາດວ່າ ຄົນຄິວບາ, ນິກາຣາກົວ, ເຮຕິ ແລະເວເນຊູເອລາ 30,000 ຄົນ ຕໍ່ເດືອນ ຈະໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າມາສະຫະລັດ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ຫມາຍໄດ້ເຖິງສອງປີ ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດໃບຄໍາຮ້ອງ ຍື່ນຢູ່ປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຜ່ານການກວດສອບປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະມີຫລັກຖານພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກ ເຂົາເຈົ້າມີຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ດ້ານການເງິນ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ແຕ່ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະຖືກເນລະເທດກັບໄປຢູ່ເມັກຊິໂກ ຖ້າເຂົາເຈົ້າ ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດຢ່າງຜິດກົດຫມາຍ ຊຶ່ງເປັນການຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍຄົນເຂົ້າ ເມືອງໃນຍຸກທີ່ມີໂຣກລະບາດຢ່າງໜັກ ທີ່ອ້າງເຫດຜົນວ່າ ເປັນຍ້ອນຄວາມກັງວົນ ກ່ຽວກັບການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ເພື່ອຮັກສາຄື້ນຟອງຂອງພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ພະຍາຍາມເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດນັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ຫລັ່ງໄຫລເຂົ້າມາ.