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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນ ທີ່​ຖືກ​ຈັບ​ ຢູ່​ລັດມິ​ສ​ຊິ​ສ​ຊິບ​ປີ ຖືກ​ປ່ອຍ​ຕົວ ຍ້ອນ​ເຫດ​ຜົນ​ ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ

ກຳ​ມະ​ກອນ​ພາ​ກັນ​ຍ່າງ​ອອກ​ຈາກ​ໂຮງ​ງານ ແປ​ຮູບ​ອາ​ຫານ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ Koch Foods Inc.ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກວດ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທຳ​ການ​ເຂົ້າ​ບຸກກວດ​ຄົ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງມໍ​ຕັນ, ຢູ່ລັດມິສຊິສຊິບປີ, ວັ​ນ​ທີ 7 ສິງ​ຫາ, 2019

ກຳ​ມະ​ກອນ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນເຂົ້າ​ເມືອງ​ຫລາຍຮ້ອຍ​ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ປ່ອຍ​ຕົວ​, ​ນຶ່ງມື້ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ໄດ້​ຈັບ​ກຸມ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ເອ​ກະ​ສານ 680 ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ບຸກ​ເຂົ້າ​ກວດ​ຄົ້ນ ​ໂຮງ​ງານແປຮູບອາຫານ ໃນລັດມິສຊິສຊິບປີ ໃນວັນ ພຸດຜ່ານ​ມາ, ຊຶ່ງເປັນການຈັບກຸມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດໃນຮອບ 10 ປີ.

ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫລງ​ຂ່າວທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້, ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຈາກ​ໜ່ວຍ​ສອບ​ສວນດ້ານ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງອົງ​ການກວດ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ແລະພາ​ສີ ຫຼື ICE ແລະ​ຫ້ອງ​ການ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໃນ​ລັດມິ​ສ​ຊິ​ສ​ຊິບ​ປີທີ່​ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງປະ​ເທດເວົ້າ​ວ່າ ມີ​ຫລາຍກວ່າ 300 ຄົນ​ຖືກ​ປ່ອຍ​ຕົວໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ຂອງວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ຍ້ອນ​ເຫດ​ຜົນ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ, ຊຶ່ງລວມ​ທັງ​ແມ່​ຍິງ​ຖື​ພາ ແລະ​ຊາວ​ໜຸ່ມທີ່ບໍ່​ເຖິງ​ກະ​ສຽນ.

ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່​ນ​ມີ​ການ​ວາງ​ແຜນ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ປະ​ມານ 1 ປີ​. ພວກ​ ທີ່​ຖືກ​ປ່ອຍ​ຕົວແມ່ນ​ໃຫ້​ຮູ້​ສຶກ​ຕື່ນ​ຕົວ​ເອງ​ໂດຍທີ່ບໍ່​ໜີ​ໄປ​ໃສ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ລໍ​ຖ້າ​ໃບ​ແຈ້ງ​ການ, ແລະ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ໃດ​ນຶ່ງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ໄປ​ປາ​ກົດ​ຕົວ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ດ້ານ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ. ເກືອບ​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ​ຢູ່​ໃນຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ 680 ຄົນທີ່​ຖືກ​ນຳ​ຕົວ​ໄປ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ເຂດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ລາ​ຕິນ.

ສ່ວນ​ຈຳ​ນວນທີ່​ຍັງ​ເຫລືອແມ່ນ​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປຢູ່​ໃນສູນ​ຄຸມ​ຂັງໃນ​ລັດຫລຸຍ​ເຊຍ​ນາ ແລະ ​ລັດມິ​ສ​ຊິ​ສ​ຊິບ​ປີ.

ອີງ​ຕາມ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ແລ້ວ, ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວໄດ້ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ຈາກ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ຄົນ​ນຶ່ງທີ່​ເຫັນ​ວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ມີ "ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ໜ້າເປັນ​ໄປ​ໄດ້ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ໃບ​ອະ​ນຸຍາດ​ກວດ​ຄົ້ນ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ເພື່ອໃຫ້ອອກ​ໄປ ແລະ​ທຳ​ການກວດ​ຄົ້ນ​ຄົນ​ໄດ້."

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກວດ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງເວົ້າ​ວ່າ ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ຈັບ​ນັ້ນບໍ່​ມີ​ໃຜ​ຖືກນຳ​ໄປ​ດຳ​ເນີນການຕາມ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ຄຳ​ສັ່ງ​ແນະ​ນຳໃຫ້​ສົ່ງອອກ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ໂດຍ​ດ່ວນທີ່​ວາງ​ອອກ​ໂດຍ​ອົງ​ການ ICE ໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ​ຜ່ານ​ມາ ນັ້ນ, ເພາະ​ວ່າພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຍັງກຳ​ລັງ"ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ໄດ້​ຮັບການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຢູ່."

ການ​ຕີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ໃໝ່ຂອງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ແນະ​ນຳໃຫ້​ສົ່ງ​ອອກ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ໂດຍ​ດ່ວນ ເຮັດ​ໃຫ້ການເນ​ລະ​ເທດ​ຄົນເຂົ້າ​ເມືອງ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ເອ​ກະ​ສານຢູ່​ທຸກ​ແຫ່ງ​ຫົນ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດທີ່ບໍ່​ສາ​ມາດໃຫ້​ຫລັກ​ຖານ​ພິ​ສູດ​ໄດ້​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້ເຂົ້າ​ມາ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດນີ້​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ສອງ​ປີແລ້ວນັ້ນ ໄວ​ຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ. ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ທີ່​ອາດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ກໍ​ຄືການ​ເນ​ລະ​ເທດ​ຈະເກີດ​ຂຶ້ນ​ກ່ອນໜ້າ​ທີ່​ຄົນເຂົ້າ​ເມືອງ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ເອ​ກະ​ສານ ຈະ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ໄດ້​ພົບ​ກັບຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ດ້ານ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ.
ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ເວົ້າ​ວ່າ ພວກ​ທີ່​ຖືກ​ຄຸມ​ຂັງ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມານັ້ນ ຖືກ​ຖາມ​ວ່າ​ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ລູກ​ທີ່​ເຂົ້າ​ໂຮງ​ຮຽນ​ ຫລືຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ລ້ຽງ​ເດັກ​ທີ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ໄປ​ຮັບ​ເອົາ​ບໍ່.

ພວກ​ທີ່​ຖືກ​ກັກ​ຂັງ​ໄດ້​ຮັບໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖື ​ເພື່ອຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ຄົນເພື່ອຈັດ​ແຈງ​ກ່ຽວ​ກັບ ເລື້ອງ​ລູກ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​. ບັນ​ດາເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ອົງ​ການ ICE ເວົ້າ​ວ່າ ພວກຄົນເຂົ້າ​ເມືອງທຳ​ອິດ​ແມ່ນ​ຖືກ​ນຳ​ໄປ​ໄວ້​ຢູ່ໃນ​ຄ້າຍ​ທະ​ຫານ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນການ​ຕ່າງໆ. ບາງຄົນຖືກໃຫ້ໃສ່ເຄື່ອງຕິດຕາມອີເລັກໂທຣນິກຢູ່ຂໍ້ຂາ ໃນຂະນະທີ່ ເຂົາເຈົ້ຳລໍຖ້າວັນຂຶ້ນສານ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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