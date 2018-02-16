ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຄົນນຶ່ງ ຮັບສາລະພາບຜິດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້
ວ່າ ໄດ້ລັກເອົາສິ່ງຕ່າງໆທີ່ເປັນຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ
ທີ່ກໍາລັງລໍຖ້າການເນລະເທດຢູ່ນັ້ນ ເພື່ອໄປຢືມເງິນແລະຂໍບັດສິນເຊື່ອຫຼືບັດເຄຣດິດ.
ທ່ານ Raphael Sanchez ເປັນຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາປະຈໍາຫ້ອງການກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ
ແລະພາສີ ຫລື ICE. ລາວຮັບຜິດຊອບ ໃນການເນລະເທດ ພວກທີ່ບໍ່ມີເອກກະສານ
ຢູ່ທີ່ລັດອາແຄນຊໍ, ໄອດາໂຮ, ອໍເຣກອນ ແລະວໍຊິງຕັນ.
ທ່ານ Sanchez ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໃຊ້ຊື່ຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ 7 ຄົນ
ທີ່ມີກໍານົດວ່າຈະຖືກເນລະເທດ. ລາວໄດ້ໃຊ້ສິ່ງທີ່ເປັນຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວທີ່ຂີ້ລັກເອົານັ້ນ
ໄປຂໍເອົາບັດສິນເຊື່ອແລະຢືມເງິນ ເພື່ອຈ່າຍຄ່າສິນຄ້າແລະການບໍລິການໃຫ້ສ່ວນຕົວ
ທີ່ມີມູນຄ່າເກືອບ 200,000 ໂດລາ.
ທ່ານ Sanchez ຍັງໄດ້ອ້າງເອົາພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍສາມຄົນ ເປັນຜູ້ຢູ່ໃນ
ການອຸປະຖໍາຂອງຕົນເວລາເຮັດລາຍງານເລື່ອງພາສີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົນເອງໄດ້ເສຍພາສີໜ້ອຍລົງ ແລະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອອື່ນໆ.
ທ່ານ ໂທມັສ ໂຮແມນ (Thomas Homan) ຮອງຫົວໜ້າອົງການ ICE ເວົ້າໃນວັນ
ພະຫັດວານນີ້ວ່າ "ຢູ່ໃນບັນດາກົດຄວາມເຊື່ອຫລັກທີ່ສູງສຸດຂອງອົງການ ICE ນັ້ນ
ຄວາມຊື່ສັດຕໍ່ໜ້າທີ່ ທີ່ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຖືເອົາຄວາມຊື່ສັດ ແລະການປະຕິບັດງານຢ່າງມີວິຊາການ ເປັນລະດັບມາດຕະຖານສູງສຸດຂອງຕົນ ແມ່ນຫລັກ
ການທີ່ຢູ່ສູງກວ່າໝູ່ເລີຍ."
ທ່ານ ໂຮແມນກ່າວອີກວ່າ ທ່ານຮູ້ສຶກ "ຕົກໃຈ" ຕໍ່ການກະທໍາຜິດທາງອາຍາຂອງທ່ານ Sanchez.
ມີກໍານົດວ່າ ທ່ານ Sanchez ຈະຖືກຕັດສິນລົງໂທດ ໃນເດືອນພຶດສະພານີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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