ສຽງບັນທຶກ ທີ່ຮ້ອງໄຫ້ ຂອງພວກເດັກນ້ອຍ ຢູ່ຊາຍແດນ ຖືກນຳອອກເຜີຍແຜ່

ສຽງບັນທຶກທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ຍິນສຽງພວກເດັກນ້ອຍພາ ກັນຮ້ອງ
ໄຫ້ແລະຮ້ອງຫາພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼັງຈາກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກແຍກໂດຍ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່
ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ຢູ່ທີ່ເຂດຊາຍແດນທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມ
ໂກດແຄ້ນ ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາແລະນະໂຍບາຍໃໝ່ “ທີ່ບໍ່
ມີການຜ່ອນຜັນ ຫຼື zero tolerance” ຕໍ່ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ.
ສຽງບັນທຶກທີ່ຍາວເກືອບແປດນາທີ ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍ ໂປຣປາບລິກາ ທີ່ເປັນ
ເວັບໄຊທ໌ຂ່າວ ແລະການສືບສວນອິດສະຫຼະ. ໂປຣປາບລິກາ ກ່າວວ່າ ຜູ້ເປີດທີ່ບໍ່ຍອມ
ເປີດເຜີຍຊື່ ໄດ້ມອບສຽງບັນທຶກນີ້ ໃຫ້ແກ່ທະນາຍຄວາມປົກປ້ອງສິດທິພົນລະເມືອງ ຜູ້
ທີ່ໄດ້ນຳເອົາມາລົງເວັບໄຊທ໌.
ຮວມຢູ່ໃນສຽງທີ່ໜ້າລົບກວນ ທີ່ໄດ້ຍິນຢູ່ໃນສຽງບັນທຶກນັ້ນແມ່ນສຽງເດັກນ້ອຍທີ່ ໂປຣ
ປາບລິກາ ລະບຸວ່່າ ເປັນສຽງເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງອາຍຸຫົກປີ ຈາກ ແອລຊາລວາດໍ ຮ້ອງຂໍ
ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເປັນພາສາສະແປນິສ ໃຫ້ໂທລະສັບ ຫາປ້າຂອງລາວມາຮັບເອົາລາວ
ອອກຈາກສູນກາງກັກຂັງ.
ໃນຕອນນຶ່ງຂອງສຽງບັນທຶກ ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງ ທີ່ລະບຸວ່າເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາຍແດນ ກ່າວ
ເປັນພາສາສະແປນິສ ຕໍ່ພວກເດັກນ້ອຍ ທີ່ພາກັນຮ້ອງໄຫ້ ນັ້ນວ່າ “ດີລະ ພວກເຮົາມີ
ການຮ້ອງເພງໝູ່ຢູ່ທີ່ນີ້. ອັນທີ່ຂາດໄປນັ້ນ ກໍຄືດົນຕີ.”
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານທ່ານທີ່ບັງ
ຄັບໃຫ້ແຍກພວກເດັກນ້ອຍ ອອກຈາກພໍ່ແມ່ຢູ່ຊາຍແດນສະຫະລັດ ຕິດກັບເມັກຊິໂກ
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດຈະບໍ່ເປັນສູນພວກຄົນ ເຂົ້າເມືອງ ແລະ
ຈະບໍ່ເປັນສະຖານທີ່ກັກຂັງພວກແກ່ອົບພະຍົບ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່າວຢູ່ຫ້ອງຕາເວັນອອກຂອງທຳນຽບຂາວລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ
ສະພາອະວະກາດແຫ່ງຊາດ ໂດຍໄດ້ເຕືອນວ່າ “ສິ່ງທີ່ເກີດຢູ່ໃນຢູໂຣບ ພວກເຮົາບໍ່ສາ
ມາດອະນຸຍາດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນສະຫະລັດໄດ້ ບໍ່ແມ່ນພາຍໃຕ້ລັດ ຖະບານຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ.”
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ ໃນການຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວິດເຕີນັ້ນ ປະທານາທິບໍ
ດີເວົ້າຢ່າງຜິດພາດໃນການເອົາເລື້ອງຄົນເຂົ້າເມືອງຢູ່ໃນເຢຍຣະມັນໄປ ເຊື່ອມໂຍງ ໃສ່ອາຊະຍາກຳທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ສະຖິຕິເທື່ອຫລ້າສຸຸດ ຂອງລັດຖະບານເຢຍຣະມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລາຍງານການກໍ່ອາຊະຍາກຳນັ້ນ ແມ່ນຕໍ່າທີ່ສຸດ
ໃນຮອບ 30 ປີ.
ພວກເດັກນ້ອຍເກືອບ 2,000 ຄົນໄດ້ຖືກສົ່ງໄປກັກຂັງໄວ້ຢູ່ສູນຕ່າງໆ ຫຼືບ່ອນເບິ່ງ
ແຍງເດັກນ້ອຍ ນັບແຕ່ກາງເດືອນເມສາ ຫາທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ ອີງຕາມບັນດາ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ.
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