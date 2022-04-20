ເສດຖະກິດໂລກຈະເຕີບໂຕໃນລະດັບທີ່ຊ້າກວ່າເກົ່າ ຍ້ອນການບຸກລຸກຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ, ອົງການກອງທຶນສາກົນໄດ້ກ່າວ ໃນລາຍງານສະບັບນຶ່ງເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້.
ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ພະຍາກອນການເຕີບໂຕ 3.6 ເປີເຊັນໃນປີນີ້, ທຽບໃສ່ 6.1 ເປີເຊັນໃນປີກາຍນີ້. ດັ້ງເດີມແລ້ວ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ທຳນາຍວ່າ ການເຕີບໂຕ 4.4 ເປີເຊັນ ໃນປີນີ້.
ອົງການກອງທຶນສາກົນໄດ້ກ່າວໃນລາຍງານຂອງເຂົາເຈົ້າວ່າ “ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດຈາກສົງຄາມ ແມ່ນກຳລັງແຜ່ລາມໄປໄກ ແລະ ກວ້າງຂວາງ.”
ສົງຄາມດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ແນວໂນ້ມທີ່ເປັນລົບຂອງເສດຖະກິດ ໜັກໜ່ວງຂຶ້ນ ເຊັ່ນການຄ້າທີ່ຖືກກໍ່ກວນ ແລະ ການຂຶ້ນລາຄາສຳລັບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຫານ.
ຫົວໜ້ານັກເສດຖະກິດຂອງອົງການກອງທຶນສາກົນ ທ່ານ ປີແອ ໂອລີເວຍ ກູຣິນຊາ ໄດ້ຂຽນໃນຄຳນຳຂອງລາຍງານ ທັດສະນະຄະຕິ ກ່ຽວກັບ ເສດຖະກິດໂລກ ວ່າ “ໃນເວລາບໍ່ເກີນສອງສາມອາທິດ, ໂລກກໍໄດ້ປະສົບກັບການຊັອກທີ່ ມີການຫັນປ່ຽນຄັ້ງໃຫຍ່. ໃນຂະນະທີ່ການຟື້ນຕົວ ທີ່ຍາວນານຈາກການພັງທະລາຍທາງເສດຖະກິດໃນໂລກຍ້ອນໂຣກລະບາດໄດ້ປາກົດວ່າໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນໃນໃກ້ໆນີ້, ສົງຄາມກໍໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຫວັງທີ່ເປັນຈິງຫຼາຍວ່າ ພາກສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ຂອງສິ່ງທີ່ໄດ້ມາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຈະຖືກລຶບໄປ.”
ອົງການກອງທຶນສາກົນຄາດວ່າເສດຖະກິດຣັດເຊຍ ຈະຕົກລົງ 8.5 ເປີເຊັນໃນປີນີ້, ແລະ ຢູເຄຣນຈະຕົກລົງເຖິງ 35 ເປີເຊັນ.
ສະຫະລັດ, ຈີນ ແລະ ຢູໂຣບ ກໍຄາດວ່າຈະເຫັນການເຕີບໂຕທີ່ຊ້າລົງຍ້ອນຜົນຂອງສົງຄາມ.