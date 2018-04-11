ຫົວໜ້າອົງການກອງທຶນສາກົນເຕືອນວ່າ ລະບົບການຄ້າຂອງໂລກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຈະ “ແຕກສະຫລາຍ” ເປັນອັນຕະລາຍ.
ໃນການກ່າວຄໍາປາໄສທີ່ກະກຽມໄວ້ເພື່ອໄປກ່າວຢູ່ທີ່ຮົງກົງໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ທ່ານນາງ
ຄຣິສຕິນ ລາກາດ (Christine Lagarde) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງບັນດາປະເທດຕ່າງໆ “ບໍ່ໃຫ້
ໃຊ້ມາດຕະການປົກປ້ອງຕະຫລາດຂອງຕົນ.” ການເວົ້າເຊັ່ນນັ້ນອາດຈະເປັນການໝາຍ
ເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງວໍຊິງຕັນເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ທີ່ເກັບພາສີຢ່າງສູງ ຕໍ່ການນໍາເຂົ້າ
ເຫລັກກ້າແລະຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ. ສ່ວນຈີນກໍໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນໂດຍການຂຶ້ນພາ ສີສໍາ
ລັບສິນຄ້ານໍາເຂົ້າທີ່ຜະລິດຢູ່ສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນການເລີ້ມຕົ້ນຂອງວົງຈອນ ທີ່ນັກຊ່ຽວ
ຊານເຕືອນວ່າ ອາດຈະເພີ້ມຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຈົນກາຍເປັນສົງຄາມການຄ້າ.
ທ່ານນາງ ລາກາດເວົ້າວ່າ ການຄ້າໄດ້ນໍາຜົນປະໂຫຍດໃຫ້້ແກ່ຄົນຫລາຍກວ່າຜົນເສຍ
ຫາຍ ຕັ້ງຫລາຍ ແລະໃຫ້ການຍົກຍ້ອງ ຕໍ່ການຄ້າໂລກທີ່ເສລີວ່າ ໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຈໍາ
ນວນຄົນ ທີ່ມີສະພາບເປັນຢູ່ທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດຢູ່ທົ່ວໂລກນັ້ນຫລຸດລົງຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ໃນໄລຍະສອງສາມທົດສະວັດຜ່ານມານີ້. ທ່ານນາງ ລາກາດ ແລະນັກຊ່ຽວຊານຄົນ
ອື່ນໆ ເວົ້າວ່າ ໃນການເຮັດສົງຄາມການຄ້ານັ້ນ ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ເສຍຜົນປະໂຫຍດ,
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 800 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ທະນາຄານໂລກເວົ້າວ່າ ຍັງຢູ່ໃນສະ
ພາບທີ່ທຸກຍາກຢ່າງໜັກນັ້ນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຄໍາເຫັນຂອງທ່ານນາງ ລາກາດມີຄວາມໝາຍວ່າ ຢາກຕິຕຽນລັດຖະ
ບານຂອງທ່ານທຣໍາ ແຕ່ທ່ານນາງກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ອາດ
ລວມທັງຈີນວ່າ ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ການປົກປ້ອງຊັບສິນທາງດ້ານປັນ
ຍາດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ແລະນັກທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ຫລາຍຄົນ
ທີ່ເຮັດທຸລະກິດຢູ່ໃນຈີນ ໄດ້ພາກັນຮ້ອງທຸກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກກົດດັນ ໃຫ້ເອົາ
ຄວາມລັບທາງເທັກໂນໂລຈີ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຈີນຂອງຕົນ ເພື່ອເປັນການແລກ
ປ່ຽນ ກັບການເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໃນຈີນ. ທ່ານນາງຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ມີການປະຕິຮູບເສດຖະກິດ ລວມທັງໃຫ້ຍຸຕິນະໂຍບາຍທີ່ເອື້ອອໍານວຍພິເສດແກ່ບໍລິ
ສັດຂອງລັດ.
ທ່ານນາງ ລາກາດຍັງເວົ້າອີກວ່າ ເສດຖະກິດໂລກກໍາລັງມີຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງແຮງ
ແລະເວົ້າວ່າ ບັດນີ້ເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ປະເທດຕ່າງໆຈະປະຕິຮູບເສດຖະກິດ ເຊັ່ນເປີດ
ກວ້າງຂະແໜງບໍລິການຢູ່ໃນປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ ແລະ ພະຍາຍາມໃຊ້ເທັກໂນ
ໂລຈີດີຈີຕອລ ເພີ້ມຂຶ້ນເພື່ອປັບປຸງ ວິທີລັດຖະບານໃຫ້ການບໍລິ ການແກ່ປະຊາຊົນ.
ທ່ານນາງເຕືອນອີກວ່າ ມີຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນອີກ ເທື່ອໃໝ່ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ທໍາການປະຕິຮູບເສດຖະກິດ ຍ້ອນວ່າ ມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນເພີ້ມຂຶ້ນ ທີ່ເກີດຈາກຄວາມ
ເຄັ່ງຕຶງທາງການຄ້າ, ພູມີສາດການເມືອງ ທີ່ບໍ່ແນ່ ນອນ ແລະການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຄວາມ
ສ່ຽງທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະການເງິນ.
ຄໍາປາໄສຂອງທ່ານນາງລາກາດ ມີຂຶ້ນກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມຂອງອົງການກອງທຶນສາ
ກົນ ແລະທະນາຄານໂລກ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນອາທິດໜ້ານີ້ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ຊຶ່ງ
ເປັນບ່ອນທີ່ ຜູ້ນໍາສູງສຸດດ້ານເສດດຖະກິດ ແລະການເງິນ ແລະພວກນັກຊ່ຽວຊານ
ຈາກທຸກມຸມໂລກ ຈະມາປະຊຸມກັນເພື່ອຫາຊ່ອງທາງແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານການຄ້າ,
ການຂາດດຸນ ແລະເລື່ອງອື່ນໆອີກ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ