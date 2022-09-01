ອົງການກອງທຶນລະຫວ່າງປະເທດ ຫຼື IMF ໄດ້ເປີດເຜີຍໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງໃນຂັ້ນພະນັກງານ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດເງິນຈໍານວນ 2.9 ຕື້ໂດລາໃນເວລາ 4 ປີ ເພື່ອຊ່ວຍກອບກູ້ປະເທດດັ່ງກ່າວຈາກວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວ AP.
ທີມງານຂອງອົງການ IMF ທີ່ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດສຣີລັງກາ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນຕົ້ນແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການອະນຸມັດຈາກຄະນະກໍາມະການຝ່າຍບໍລິງານ ແລະຝ່າຍການຈັດການຂອງໜ່ວຍງານ ເຊິ່ງ “ສຸດແລ້ວ ແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການໄປກ່ອນ ໜ້ານັ້ນ, ແລະຂຶ້ນຢູ່ກັບການຮັບຮອງ ຜູ້ໃຫ້ຢືມເງິນຢ່າງເປັນທາງການຂອງສຣີລັງກາ, ພ້ອມທັງຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນກັບຜູ້ໃຫ້ຢືມເງິນເອກະຊົນ.”
ສຣີລັງກາ ກໍາລັງປະເຊີນກັບວິກິດການ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດເມື່ອໄວໆມານີ້ ດ້ວຍການຂາດແຄນເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ ຈໍາເປັນໃນຊີວິດປະຈໍາວັນເຊັ່ນ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະອາຫານ ເນື່ອງຈາກຂາດແຄນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງຮຸນແຮງ.
ປະເທດເກາະແຫ່ງນີ້ໄດ້ໂຈະການຊໍາລະໜີ້ຕ່າງປະເທດໃນຈໍານວນເກືອບ 7 ຕື້ໂດລາ ທີ່ມີກໍານົດຈ່າຍໃນປີນີ້. ໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດທັງໝົດມີຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 51 ຕື້ໂດລາ, ເຊິ່ງເງິນ ຈໍານວນ 28 ຕື້ໂດລາ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄືນໃນປີ 2028.
ອົງການ IMF ກ່າວວ່າ ລະບົບເສດຖະກິດຂອງສຣີລັງກາອາດຈະຫົດໂຕລົງ 8.7 ເປີເຊັນ ແລະອັດຕາເງິນເຟີ້ອາດຈະເພີ້ມຂຶ້ນສູງເຖິງ 60 ເປີເຊັນ.
ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ “ດ້ວຍສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້, ໂຄງການຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກທາງກອງທຶນ ຈະຕ້ອງຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງລະບົບເສດຖະກິດ, ປົກປ້ອງການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນຊາວສຣີລັງ ກາ, ແລະກຽມພື້ນທີ່ສໍາລັບການຟື້ນຟູລະບົບເສດຖະກິດ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍໂຕ ໃຫ້ກວມລວມ ແລະຍືນຍົງ.”