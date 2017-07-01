ຊາຍຄົນນຶ່ງ ຖືກກ່າວຫາ ໃນການຫາຍສາບສູນ ຂອງ ນັກສຶກສາຈີນ

ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ລັກພາໂຕນັກຮຽນຈີນ ທີ່ເຂົ້າຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ
Illinois ວິທະຍາເຂດ Urbana-Champaign ໃນພາກກາງຂອງສະຫະລັດ.
ທ້າວ Brent Christensen ຜູ້ມີອາຍຸ 28 ປີໄດ້ຖືກກ່າວຫາໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ລັກ
ພາໂຕນາງ Yingying Zhan ອາຍຸ 26 ປີ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເຊື່ອວ່າ ນາງ Zhang ໄດ້
ເສຍຊີວິດແລ້ວ.
ທ້າວ Christensen ຈະໄປປາກົດໂຕ ຢູ່ສານ ໃນວັນຈັນຈະມານີ້.
ນາງ Zhang ໄດ້ຖືກລັກພາໂຕ ໃນວັນທີ 9 ມິຖຸນາ ໃນຂະນະທີ່ນາງກຳລັງໄປເຊັນ
ສັນຍາເຊົ່າຫ້ອງພັກໃນເມືອງ Urbana ລັດ Illinois.
ບັນດາຜູ້ສືບສວນກ່າວວ່າ ພາບວີດີໂອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍິງສາວຜູ້ນີ້ເຂົ້າໄປໃນ
ບ່ອນນັ່ງທາງໜ້າ ລົດ Saturn Astra ສີດຳ ທີ່ມີລັກສະນະຄືກັນກັບລົດ ຂອງທ້າວ Christensen.
ອີງຕາມເອກກະສານຢັ້ງຢືນຂອງອົງການສັນຕິບານກາງ FBI ທີ່ຍືນຕໍ່ສານລັດຖະ
ບານກາງແລ້ວ ທ້າວ Christensen ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການສີ້ງຊອມ ເວລາພວກນັກ
ສືບໄດ້ຍິນລາວເວົ້າວ່າ ລາວໄດ້ລັກພາໂຕນາງ Zhang.
ເອກກະສານຂອງສານກ່າວວ່າ ທ້າວ Christensen ໄດ້ບອກແກ່ບັນດາຜູ້ສືບສວນ
ວ່າ ລາວໄດ້ຢຸດຮັບເອົາແມ່ຍິງ "ເອເຊຍ” ແຕ່ໄດ້ປ່ອຍນາງອອກຈາກລົດ ເວລານາງ
ຕື່ນຕົກໃຈ ຫລັງຈາກລາວລ້ຽວລົດຜິດທາງ.
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