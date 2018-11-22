ຫົວໜ້າອົງການສືບລັບຂອງຣັດເຊຍ ຫລື GRU, ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ທຳການແຊກແຊງ
ເຂົ້າ ໃນການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດໃນປີ 2016 ນັ້ນ ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ
ຢູ່ໃນນະຄອນມົສກູ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍ ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ທ່ານ ອີກໍ ໂຄ
ໂຣບັອຟ (Igor Korobov) ທີ່ນຳພາອົງການ GRU ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ
ຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດນັ້ນ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນພຸດວານນີ້ ຍ້ອນ
ສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ "ອາການປ່ວຍທີ່ແກ່ຍາວ ແລະຮ້າຍແຮງ," ຊຶ່ງເປັນຄຳເວົ້າອັນນຸ້ມນວນ
ຂອງຣັດເຊຍ ສຳລັບໂຣກມະເຮັງ. ທ່ານມີອາຍຸລວມໄດ້ 62 ປີ.
ສະຫະລັດ ແລະພັນທະມິດຂອງຕົນ ໄດ້ກ່າວຫາອົງການສືບລັບຂອງຣັດເຊຍ ວ່າ ໄດ້ລັກ
ເຈາະຂໍ້ມູນຂອງຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະ
ລັດໃນປີ 2016, ອອກແຜນການໂຈມຕີໂດຍໃຊ້ສານພິດທຳລາຍປະສາດຕໍ່ອະດີດນັກ
ສືບຣັດເຊຍຢູ່ອັງກິດ ໃນເດືອນມີນາຜ່ານມາ, ແລະຂັດຂວາງການດຳເນີນຄວາມພະ
ຍາຍາມ ຕ້ານການໃຊ້ຢາຊູກຳລັງ ຫລືຢາໂດບ ຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນກິລາໂລກ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍ ໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫາຕ່າງໆເຫລົ່ານັ້ນ, ໂດຍເອີ້ນມັນວ່າ
ເປັນການໂຄສະນາຂອງຝ່າຍຕາເວັນຕົກ ທີ່ທຳໃຫ້ເຊື່ອມເສຍ.
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