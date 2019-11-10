ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງ ປາກິສຖານ ໄດ້ຕ້ອນຮັບພວກສະແຫວງບຸນທີ່ນັບຖືສາສະໜາຊິກ ກຸ່ມທຳອິດກຸ່ມນຶ່ງຈາກ ອິນເດຍ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ຄວາມໄດ້ປຽບ ໃນການເປີດທາງຜ່ານໂດຍປາດສະຈາກວີຊາ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄປຢ້ຽມຢາມພະທາດສັກສິດທີ່ສຸດແຫ່ງນຶ່ງ ໃນປາກິສຖານ.
ທ່ານ ອິມຣານ ຄານ ໄດ້ເບີດສະຖານທີ່ເຂດຊາຍແດນ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ ຜູ້ນັບຖືສາສະໜາຊິກ ຫຼາຍພັນຄົນ ໄດ້ຄາດຫວັງໄວ້ລ່ວງໜ້າວ່າ ຈະໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ພະທາດ ຄາຕາເປີ (Kartarpur) ອັນເປັນສະຖານທີ່ສັກສິດທີ່ສຸດແຫ່ງທີສອງ ໃນສາສະໜາຊິກ.
ພະທາດຄາຕາເປີ ເປັນສະຖານທີ່ຝັງສົບແຫ່ງສຸດທ້າຍຂອງ ກູຣູ ນານາກ ເດບ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງສາສະໜາຊິກ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງ ອິນເດຍ ທ່ານ ນາເຣນດາ ໂມດີ ໄດ້ຂອບອົກຂອບໃຈ ທ່ານ ຄານ ສຳລັບ “ການສະແດງອອກເຖິງນ້ຳໃຈຂອງຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈຕໍ່ຊາວ ອິນເດຍ ທີ່ສອດຄ່ອງກ່ຽວກັບການເປີດທາງໄປສູ່ ພະທາດ ຄາຕາເປີ ນັ້ນ.”
ການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເກີດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງສອງປະເທດຄູ່ປໍລະປັກນັ້ນ ມີຂຶ້ນທ່າມກາງ ສາຍສຳພັນທີ່ຕຶງຄຽດ ຍ້ອນຂົງເຂດແຄວ້ນ ແຄສເມຍ ຊຶ່ງທັງສອງປະເທດຕ່າງກໍຄວບຄຸມໃນບາງສ່ວນ ແຕ່ທັງສອງອ້າງເອົາກຳມະສິດໂດຍເຕັມສ່ວນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ