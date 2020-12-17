ທະນາຄານ IDB ມອບເງິນ 1 ຕື້ໂດລາ ສຳລັບການສັກຢາ ໃນອາເມຣິກາ ລາຕິນ

ທະນາຄານການພັດທະນາລະຫວ່າງ ອາເມຣິກາ ຫຼື IDB ໄດ້ມອບເງິນ 1 ຕື້ ໂດລາ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດ ອາເມຣິກາກາງ ແລະ ປະເທດໃນເຂດທະເລຄາຣີບຽນ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
IDB ຈະມອບເງິນດັ່ງກ່າວເພື່ອການຊື້ຢາວັກຊີນ, ເສີມຂະຫຍາຍສະຖາບັນແຫ່ງຊາດຕ່າງໆ ໃນການແຈກຢາຍຢາວັກຊີນ ແລະ ເສີມສ້າງກຳລັງພູມຕ້ານທານ.
ການມອບເງິນດັ່ງກ່າວແມ່ນເພີ່ມໃສ່ກັບເງິນ ນຶ່ງພັນສອງຮ້ອຍລ້ານໂດລາທີ່ທາງທະນາຄານໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ພາກພື້ນ ເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການກວດໂຣກ ແລະ ປິ່ນປົວ.
ການປະກາດໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ເຂດ ອາເມຣິກາ ລາຕິນ ໄດ້ລາຍງານການເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຂອງກໍລະນີ COVID-19 ແລະ ຜູ້ເສຍຊີວິດ. ອີງຕາມອົງການ ຣອຍເຕີ ນັ້ນ, ປະມານ 33 ເປີ ເຊັນຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນ COVID-19 ໃນໂລກແມ່ນຖືກບັນທຶກໃນເຂດ ອາເມຣິກາ ລາຕິນ, ເຖິງແມ່ນວ່າພາກພື້ນດັ່ງກ່າວມີຈຳນວນປະຊາກອນເທົ່າກັບ 9 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນໂລກກໍຕາມ.
ປະມານ 1 ສ່ວນ 4 ຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດ ເມັກຊິໂກ ແມ່ນໄດ້ສຳພັດກັບໄວຣັສດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່. ປະຊາຊົນ ເມັກຊິໂກ ຫຼາຍກວ່າ 115,000 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນໄວຣັສນັ້ນ, ອີງຕາມສູນກາງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອນສ໌ ຮັອບກິນສ໌.
ມາຕະການຫ້າມທີ່ເຄັ່ງຄັດຊຸດໃໝ່ໄດ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນພຸດວານນີ້ໃນປະເທດ ເຢຍຣະມັນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ ເສຍຊີວິດຍ້ອນໄວຣັສໂຄໂຣນາທີ່ກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນ.
ຄຳສັ່ງກັກບໍລິເວນທີ່ເຂັ້ມງວດນັ້ນຈະປິດທຸລະກິດທີ່ບໍ່ຈຳເປັນທຸກແຫ່ງ ແລະ ຈຳກັດການເຕົ້າໂຮມກັນສ່ວນຕົວບໍ່ເກີນ 5 ຄົນ. ການຫ້າມດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຈະມີຜົນບັງຄັບໄປຈົນຮອດວັນທີ 10 ມັງກອນນັ້ນ, ໄດ້ຖືກກຳນົດໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີທ່ານນາງ ແອນເຈີລາ ເມີໂກລ໌ ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກການເຈ ລະຈາກັບບັນດາຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນ 16 ຄົນຂອງ ເຢຍຣະມັນ.
ສະຖາບັນ ໂຣເບີດ ຄັອຈ, ເຊິ່ງແມ່ນສູນກາງຄວບຄຸມໂຣກຂອງ ເຢຍຣະມັນ, ໄດ້ລາຍງານການເສຍຊີວິດຍ້ອມໄວຣັສໂຄໂຣນາ 952 ຄົນໃນວັນພຸດວານນີ້, ທຳລາຍສະຖິຕິການເສຍຊີວິດ 598 ຄົນໃນນຶ່ງວັນທີ່ຫາກໍຖືກລາຍງານເມື່ອວັນສຸກອາທິດແລ້ວນີ້.