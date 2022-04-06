ອົງການ ICRC ກ່າວວ່າ 1 ສ່ວນ 4 ຂອງປະຊາຊົນຊາວອາຟຣິກາ ກໍາລັງປະເຊີນກັບ 'ວິກິດການຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານ'

ຄະນະກໍາມະການອົງການກາແດງສາກົນຫຼື ICRC ກ່າວວ່າ 1 ສ່ວນ 4 ຂອງປະຊາຊົນຊາວອາຟຣີກາ 346 ລ້ານຄົນ ກໍາລັງປະເຊີນກັບ “ວິກິດການຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານ.”
ອົງການ ICRC ກ່າວວ່າ ບັນຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນກວມເອົາທົ່ວທັງໝົດຂອງທະວີບ ໂດຍມີ “ຫຼາຍລ້ານຄອບຄົວຕ້ອງໄດ້ອົດກິນເຂົ້າໃນແຕ່ລະມື້” ແລະ “ສະ ຖານະການຄວາມຫິວໂຫຍທີ່ໜ້າຕື່ນຕົກໃຈນັ້ນ ມີຄວາມສ່ຽງວ່າກໍາລັງເພີ້ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.”
ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການ ICRC, ສາເຫດຕ່າງໆແມ່ນມາຈາກບັນຫາຂັດແຍ້ງ, ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ, ລາຄາຂອງອາຫານການກິນທີ່ເພີ້ມສູງຂຶ້ນ, ລາຄານໍ້າມັນທີ່ແພງຂຶ້ນ ແລະສະຖານະການຂອງການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຍືດເຍື້ອມາຍາວນານ.
ທ່ານໂດມີນິກ ສຕີລຮາຣ໌ທ (Dominik Stillhart), ຫົວໜ້າຝ່າຍດໍາເນີນງານຂອງອົງການ ICRC ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນໄພພິບັດທີ່ກໍາລັງກວ້າງອອກໂດຍທີ່ບໍ່ມີໃຜສັງເກດ. ຫຼາຍລ້ານຄອບຄົວກໍາລັງອຶດຢາກ ແລະເດັກນ້ອຍຈໍານວນຫຼາຍກໍາລັງຈະຕາຍຍ້ອນຂາດສານອາຫານ.”
“ພວກເຮົາກໍາລັງປັບປຸງການດໍາເນີນງານຢູ່ໃນຫຼາຍໆປະເທດເຊັ່ນ ໂຊມາເລຍ, ເຄັນຢາ, ໄນຈີເຣຍ, ເບີກີນາຟາໂຊ ແລະປະເທດອື່ນໆ, ໂດຍພະຍາຍາມທີ່ຈະຊ່ວຍຫຼາຍໆຄົນເທົ່າທີ່ເຮົາຈະສາມາດຊ່ວຍໄດ້, ແຕ່ຈໍານວນຜູ້ຄົນທີ່ກໍາລັງຂາດອາຫານ ແລະນໍ້າດື່ມນັ້ນ ແມ່ນກໍາລັງເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.”
ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້, ອົງການ ICRC ກ່າວວ່າ ປະເທດໂຊມາເລຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ຮຸນແຮງສຸດໃນຂົງເຂດແຫຼມອາຟຣິກາ ທີ່ກໍາລັງປະເຊີນກັບບັນຫາໄພແຫ້ງແລ້ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ອົງການ ICRC ລະບຸວ່າ ພືດຜົນຕ່າງໆເສຍຫາຍ, ລະດັບຂອງນໍ້າຫຼຸດລົງ ແລະການລ້ຽງສັດ ກໍປະສົບກັບຄວາມສູນເສຍ.
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