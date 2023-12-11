ສະພາກາແດງສາກົນກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີຂະບວນລົດຂອງສະພາກາແດງສາກົນຫຼື ICRC ທີ່ນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມຂອງຊູດານ ໄດ້ສັງຫານ 2 ຄົນ ແລະອີກ 7 ຄົນບາດເຈັບ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ພວກທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບແມ່ນຮວມທັງພະນັກງານ 3 ຄົນຂອງ ICRC ຖະແຫຼງການກ່າວຕື່ມ.
“ຂະບວນລົດຂົນສົ່ງທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍລົດຂອງ ICRC 3 ຄັນ ແລະລົດບັສອີກ 3 ຄົນ ຊຶ່ງທັງໝົດ ຕ່າງກໍໄດ້ຕິດເຄື່ອງໝາຍ ສະພາກາແດງຢ່າງເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ແມ່ນມີກຳນົດ ໄປຍົກຍ້າຍພົນລະເຮືອນ ທີ່ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ຈາກຄາຣ໌ທູມ ໄປສູ່ເມືອງວາດ ມາດານີ ເວລາຂະບວນລົດໄດ້ຖືກໂຈມຕີ ເມື່ອເຂົ້າໄປໃນເຂດຍົກຍ້າຍ” ຖະແຫຼງການກ່າວ.
ສະພາກາແດງສາກົນ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຕື່ນຕົກໃຈ ແລະມີຄວາມຢ້ານກົວ ຕໍ່ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງທາງສະພາກາແດງອະທິບາຍວ່າ ມີຂຶ້ນໂດຍເຈດຕະນາ.
ທາງສະພາກາແດງຍັງບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າແມ່ນກຸ່ມໃດ ແຕ່ທາງກອງທັບຊູດານກ່າວວ່າ ຂະບວນລົດໄດ້ຖືກໂຈມຕີ ຫຼັງຈາກໄດ້ລະເມີດຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ໄດ້ແລ່ນເຂົ້າໄປໃກ້ກັບທີ່ຕັ້ງຂອງຕົນ ໂດຍໃຊ້ລົດ ທີ່ “ເປັນາຂອງຝ່າຍສັດຕູ” ຊຶ່ງໝາຍເຖິງກອງກຳລັງທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງວ່ອງໄວຫຼື RSF.
ຂະບວນລົດຂອງສະພາກາແດງສາກົນ ໄດ້ຍົກຍ້າຍພົນລະເຮືອນທີ່ຮວມທັງຊາວ ຕ່າງປະເທດອອກຈາກວັດເຊນແມຣີ (St. Mary) ໃນນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມ ອີງຕາມກອງທັບ.