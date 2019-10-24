ອົງການຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ພາສີອາກອນ ສະຫະລັດ ຫຼື ICE ໄດ້ຍົກເລີກການປັບໃໝທີ່ຮຸນແຮງ ລະດັບແສນໂດລາ ຕໍ່ຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍຜູ້ທີ່ໄດ້ພັກອາໄສຢູ່ຕາມໂບດຕ່າງໆທົ່ວ ສະຫະລັດ.
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍປີ 1996, ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງການເນລະເທດ ຈະຖືກປັບໃໝລະຫວ່າງ 300,000 ໂດລາ ຫາ 500,000 ໂດລາ.
ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການຜັກດັນ ເພື່ອປາບປາມຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍຂອງທ່ານນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເຊັນດຳລັດປະທານາທິບໍດີ ສະບັບນຶ່ງໃນປີ 2017 ທີ່ຊີ້ນຳໃຫ້ອົງການດັ່ງກ່າວເລີ່ມເກັບເງິນ.
ແຕ່ກຸ່ມພັນທະມິດຂອງບັນດາທະນາຍຄວາມຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ກຸ່ມປົກປ້ອງ ສິດທິມະນຸດທັງຫຼາຍທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແມ່ຍິງເຈັດຄົນ ທີ່ໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ພັກອາໄສຢູ່ໃນໂບດ ໄດ້ເອີ້ນການປັບໃໝນັ້ນວ່າຜິດກົດໝາຍ.
ທະນາຍຄວາມ ທ່ານ ເຈີຣີ ແມັກຄິນນີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ບໍ່ມີພວກເຮົາຄົນໃດເຄີຍເຫັນຄວາມພະຍາຍາມໃດໆ ທີ່ຈະເກັບຄ່າປັບໃໝນີ້ຕໍ່ໃຜຈັກຄົນ. ດ້ວຍການແນເປົ້າໃສ່ຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ພັກອາໄສຢູ່ໃນສະຖາບັນທາງສາສະໜາໂດຍສະເພາະນັ້ນ, ມັນເບິ່ງຄືກັບຮູບແບບຂອງກົດໝາຍທີ່ເລືອກແບ່ງແຍກ.”
ອົງການ ICE ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງວ່າ ເປັນຫຍັງເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຕັດສິນໃຈທີ່ຈະບໍ່ພິຈາລະນາຄະດີ ແລະ ເກັບຄ່າປັບໃໝ, ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ທີ່ອາດເປັນຄົນເຂົ້າເມືອງນັ້ນ ຍັງຄົງລ່ວງລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ຍັງຈະຖືກເນລະເທດຢູ່.
ຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍຫຼາຍຄົນ ຜູ້ທີ່ຢ້ານຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປປະເທດບ້ານເກີດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ພັກອາໄສຢູ່ຕາມໂບດຕ່າງໆ, ໂດຍຮູ້ວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນເຂົ້າເມືອງ ແມ່ນບໍ່ຢາກທີ່ຈະບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃນສະຖານທີ່ປະຕິບັດສາສະໜາກິດຕ່າງໆ.