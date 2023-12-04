ໄອຍະການຂອງສານອາຍາສາກົນ ຫຼື (ICC) ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ອິສຣາແອລ ເຄົາລົບກົດລະບຽບຂອງສົງຄາມສາກົນ ແລະກ່າວວ່າ ຕົນກຳລັງເລັ່ງການສືບສວນ ກ່ຽວກັບການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຂອງພວກຕັ້ງຖິ່ນຖານອິສຣາແອລ ຕໍ່ຊາວປາແລສໄຕນ໌ ໃນເຂດ West Bank ທີ່ຖືກຍຶດຄອງຢູ່ນັ້ນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
"ໃນ ເຂດກາຊາ, ບໍ່ມີເຫດຜົນສໍາລັບແພດຫມໍທີ່ຈະດໍາເນີນການຜ່າຕັດໂດຍບໍ່ມີແສງສະຫວ່າງ, ເພື່ອຜ່າຕັດເດັກນ້ອຍໂດຍບໍ່ມີການໃຊ້ຢາສະລົບ. ລອງຈິນຕະນາການເຖິງຄວາມເຈັບປວດ," ໄອຍະການຂອງ ICC ທ່ານຄາຣິມ ຄານ (Karim Khan) ກ່າວໃນຂໍ້ຄວາມວິດີໂອ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ທາງອອນໄລນ໌ ຫຼັງຈາກການຢ້ຽມຢາມອິສຣາແອລ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງປາແລັສໄຕນ໌ ໃນເຂດ West Bank ເປັນເວລາ 4 ມື້.
"ຂ້າພະເຈົ້າເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ. ຖ້າຫາກວ່າອິດສຣາແອລ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມໃນຕອນນີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຄວນ ຟ້ອງຮ້ອງໃນພາຍຫຼັງ," ທ່ານຄານ ກ່າວ.
ອິສຣາແອລໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະທຳລາຍລ້າງກຸ່ມ ຮາມາສ ແລະກ່າວວ່າເປົ້າໝາຍຂອງຕົນຢູ່ໃນເຂດ ກາຊາ ແມ່ນເພື່ອທຳລາຍເປົ້າໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພົນລະເຮືອນຍ້າຍອອກຈາກພື້ນທີ່ເຫລົ່ານັ້ນ. ຂະນະດຽວກັນ, ກຸ່ມ ຮາມາສ ທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ກໍສາບານວ່າຈະທຳລາຍລ້າງອິສຣາແອລ.
ທ່ານ ຄານ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຸ່ມ ຮາມາສ ທີ່ສະຫະລັດກຳນົດໃຫ້ເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ເຄົາລົບກົດລະບຽບຂອງສົງຄາມ ແລະບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ທີ່ຖືກນຳເຂົ້າໄປໃນເຂດ ກາຊາ ທີ່ຖືກປິດລ້ອມ ໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
"ພົນລະເຮືອນຕ້ອງສາມາດເຂົ້າເຖິງອາຫານ, ນໍ້າ ແລະການສະໜອງດ້ານການແພດທີ່ຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງ, ໂດຍບໍ່ມີການຊັກຊ້າອີກຕໍ່ໄປ, ແລະເປັນໄປຢ່າງທັນເວລາ ແລະ ໃນວົງກວ້າງ."
ໄອຍະການຂອງ ICC ກ່າວວ່າ ຄວາມໂຫດຮ້າຍ ທີ່ກຸ່ມ ຮາມາສ ໄດ້ກະທຳ ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ແມ່ນ “ອາດຊະຍາກຳສາກົນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈໃຫ້ແກ່ຈິດສຳນຶກຂອງມະນຸດ” ແລະກ່າວວ່າ ສານຂອງທ່ານພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ອິສຣາແອລ ໃນການສືບສວນ ແລະ ດຳເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.