ຫົວໜ້າໄອຍະການສານອາຍາສາກົນ ທ່ານ ຄາຣິມ ຄານ ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງການເປີດກອງປະຊຸມຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບ ຢູເຄຣນ ໃນນະຄອນ ເຮັກ ໂດຍມີປະມານ 40 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ຂໍ້ເທັດຈິງກໍແມ່ນວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເວົ້າຢູ່ນີ້, ເດັກນ້ອຍ, ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ, ທັງໜຸ່ມ ແລະ ແກ່, ແມ່ນກຳລັງອາໄສຢູ່ໃນຄວາມຢ້ານກົວ.”
ທ່ານ ຄານ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ແຜນຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ” ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອນຳເອົາພວກທີ່ມີຄວາມຜິດໃນການກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມໃນ ຢູເຄຣນ ມາລົງໂທດ.
ຢູເຄຣນ ໄດ້ມອບອຳນາດໃຫ້ສານອາຍາສາກົນ ກ່ຽວກັບ ອາຊະຍາກຳທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ, ເພື່ອເປີດປະຕູໃຫ້ການສືບສວນສອບສວນຂອງສານ, ໃນເມື່ອຢູເຄຣນ ຫຼື ຣັດເຊຍ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງສານອາຍາສາກົນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າລູກສອນໄຟຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຕົກຖືກໃຈກາງຂອງເມືອງ ວິນນິດເຊຍ ຂອງຢູເຄຣນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 23 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບອີກຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ກ່າວວ່າລູກສອນໄຟສາມລູກໄດ້ຕົກຖືກຕຶກຫ້ອງການ ໃນໃຈກາງເມືອງນັ້ນ, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ປະມານ 270 ກິໂລແມັດທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ. ການໂຈມຕີຕ່າງໆ, ທີ່ມາຈາກເຮືອດຳນ້ຳ ຣັດເຊຍ ໃນທະເລດຳ, ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕຶກທີ່ຢູ່ອາໄສຫຼາຍແຫ່ງໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໄຟໄໝ້ລົດ 50 ຄັນຢູ່ໃນບ່ອນຈອດລົດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຂອງສານອາຍາສາກົນໃນຄຳປາໄສທາງວິດີໂອວ່າ “ນີ້ແມ່ນການກະທຳ ກ່ຽວກັບ ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງ ຣັດເຊຍ.”
ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນ ວິນນິດເຊຍ ທ່ານ ເຊີຮີ ບໍຊອຟ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລະບົບປ້ອງກັນອາກາດ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟອີກສີ່ລູກຕົກໃນທະເລດັ່ງກ່າວ.
ດ້ວຍປະຊາກອນປະມານ 370,000 ຄົນ, ວິນນິດເຊຍ ແມ່ນນຶ່ງໃນເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ຢູເຄຣນ. ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນຈາກພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ, ບ່ອນທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເພັ່ງເລັງການໂຈມຕີຂອງພວກເຂົານັ້ນ, ໄດ້ຫຼົບໜີອອກຈາກທີ່ນັ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງສົງຄາມໃນທ້າຍເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ.
ປະທານາທິບໍດີ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ເສຍຊີວິດລວມມີເດັກນ້ອຍຄົນນຶ່ງ.