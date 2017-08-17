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ສານອາຍາສາກົນ ສັ່ງໃຫ້ ທ້າວ Al Mahdi ຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍ 3 ລ້ານ​ 2 ແສນໂດລາ

ທ້າວ Ahmad Al Faqi Al Mahdi ພວມຍ່າງເຂົ້າໄປໃນສານອາຍາສາກົນ ໃນປະເທດເນເທີແລນ.

ສານອາຍາສາກົນ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ ໃຫ້ສະມາຊິກກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຈັດອິສລາມ ຈ່າຍເງິນ
3 ລ້ານ 2 ແສນ ໂດລາ ​ເພື່ອຊົດໃຊ້ຄ່າເສຍຫາຍ ​ໃນການທຳລາຍ ສາສະໜາສະຖານ​
ທີ່ເກົ່າແກ່ຫຼາຍສັດຕະວັດ ຂອງ​ອິສລາມ ຢູ່ໃນປະເທດມາລີ.

ເສດປະຕູທີ່ປະຖິ້ມໄວ້ ຢູ່ສາສະໜາສະຖານ ບູຮານ ທີ່ຖືກທຳລາວ ໄດ້ຖືກທຳລາຍໂດຍ ພວກຫົວຮຸນແຮງອິສລາມ, ແມ່ນເຫັນໄດ້ໃນ Timbuktu, ປະເທດມາລີ, ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2013.
ເສດປະຕູທີ່ປະຖິ້ມໄວ້ ຢູ່ສາສະໜາສະຖານ ບູຮານ ທີ່ຖືກທຳລາວ ໄດ້ຖືກທຳລາຍໂດຍ ພວກຫົວຮຸນແຮງອິສລາມ, ແມ່ນເຫັນໄດ້ໃນ Timbuktu, ປະເທດມາລີ, ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2013.

ທ້າວ Ahmad al-Faqi al-Mahdi ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ ໂດຍສານດັ່ງກ່າວ
ເມື່ອປີກາຍນີ້ ຍ້ອນ​ເປັນ​ຜູ້ກັບກັບນຳ ການທຳລາຍສາສະ​ໜາ​ສະຖານ 9 ແຫ່ງ ແລະ
ປະຕູຂອງວັດອິສລາມ ດ້ວຍຂວານ ແລະ ລົດດຸດຫຼາຍຄັນ ຢູ່ໃນເມືອງບູຮານ
Timbuktu ເວລາ ພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ ໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາເມືອງດັ່ງກ່າວເປັນເວລາສັ້ນໆ
ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດມາລີ ໃນປີ 2012.

ໃນການຕັດສິນທີ່ສຳຄັນ​ນັ້ນ ສານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືເອົາການທຳລາຍສະສະ​ໜາສະຖານ
ຕ່າງໆ ເປັນອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ໃນເວລາສານ ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດ ທ້າວ Al-Mahdi
ໃຫ້ຈຳຄຸກເປັນເວລາ 9 ປີ. ລາວ​ໄດ້ປະເຊີນກັບ ໂທດຈຳຄຸກດົນເຖິງ 30 ປີ ແຕ່ສານ
ໄດ້ພິຈາລະນາ ການຍອມຮັບສາລະພາບຜິດ ແລະ ການ ສະແດງອອກເຖິງຄວາມ
ໂສກເສົ້າເສຍໃຈຂອງ​ລາວ.

ຮູບນີ້ຖ່າຍເມື່ອວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2015, ພວກຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນພິທີ ຢືນຢູ່ໃກ້ໆ ສາສະໜາສະຖ່ານ ທີ່ໄດ້ຖືກຟື້ນຟູຂຶ້ນໃໝ່ ຢູ່ໃນເມືອງ Timbuktu ຂອງ Mali.
ຮູບນີ້ຖ່າຍເມື່ອວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2015, ພວກຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນພິທີ ຢືນຢູ່ໃກ້ໆ ສາສະໜາສະຖ່ານ ທີ່ໄດ້ຖືກຟື້ນຟູຂຶ້ນໃໝ່ ຢູ່ໃນເມືອງ Timbuktu ຂອງ Mali.

ສາສະໜາ​ສະຖານ​ເຫຼົ່ານີ້ ​ແມ່ນ​ມີ​ອາຍຸ​ຢ້ອນ​ຄືນ​ໄປ​ເຖິງ​ສັດຕະວັດ​ທີ 14 ​ແລະ​ຖືກ​ຈັດ
​ຢູ່​ໃນ​ບັນຊີ​ລາຍ​ຊື່ ສະຖານ​ທີ່​ມໍລະດົກ​ໂລກ​ຂອງ​ອົງການ​ຢູ​ແນັສ​ໂກ ຊຶ່ງເປັນ​ອົງການ​
ວັດທະນະທຳ​ ຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ.​ ອົງການ​ດັ່ງກ່າວ ຕັ້ງ​ແຕ່​ນັ້ນມາ​ກໍ​ໄດ້​ເລີ້ມ ປະຕິ
ສັງຂອນ​ສາສະໜາ​ສະຖານ​ເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ.

Mali Timbuktoo War Crimes
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