ສານອາຍາສາກົນ ຫຼື ICC ໄດ້ພົບວ່າອະດີດຜູ້ນຳກຸ່ມກະບົດ ຄອງໂກ ທ້າວ ບອສໂກ
ເອັນຕາການດາ ມີຄວາມຜິດໃນທັງໝົດຂໍ້ກ່າວຫາ 18 ກະທົງ ກ່ຽວກັບ ອາຊະຍາກຳ
ສົງຄາມ ແລະ ອາຊະຍາກຳຕໍ່ມວນມະນຸດ.
ທ້າວ ເອັນຕາການດາ ໄດ້ປະຕິເສດການເປັນນັກຂ້າ ແລະ ອາຊະຍາກອນສົງຄາມ ໃນ
ເວລາທີ່ລາວເວົ້າໃນການດຳເນີນຄະດີຂອງລາວຢູ່ນະຄອນ ເຮັກ ເມື່ອວັນພະຫັດທີ່
ຜ່ານມາ.
ໃນການໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ບັນດາຜູ້ພິພາກສາ ສານອາຍາສາກົນນັ້ນ, ທ້າວ ເອັນຕາການດາ
ໄດ້ຍອມຮັບການຖືກອະທິບາຍວ່າເປັນ “ນັກສັງຫານ” ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າ “ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຂ້າ
ພະເຈົ້າ.”
ທ້າວ ເອັນຕາການດາ ໄດ້ຢືນຢັດວ່າລາວເປັນທະຫານ, ບໍ່ແມ່ນອາຊະຍາກອນ. ລາວ
ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍໂຈມຕີພົນລະເຮືອນ.. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປົກປ້ອງເຂົາເຈົ້າ
ມາຕະຫຼອດ.”
ຄຳເຫັນດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກົງກັນຂ້າມ ກັບການວາດພາບໂດຍບັນດາ
ໄອຍະການ ICC, ຜູ້ທີ່ເວົ້າວ່າ ທ້າວ ເອັນຕາການດາ ໄດ້ບັນຊາກຸ່ມກະບົດ, ເຊິ່ງແມ່ນ
ສະຫະພັນຄົນຮັກຊາດ ຄອງໂກ, ທີ່ໄດ້ສັງຫານ, ຂົ່ມຂືນ, ແລະ ເອົາປຽບປະຊາຊົນ
ໃນແຂວງ ອິຕູຣີ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ຄອງໂກ ໃນປີ 2002 ແລະ
2003.
ທະນາຍຄວາມຄົນນຶ່ງສຳລັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍທັງຫຼາຍ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສານວ່າ ພວກເດັກຍິງ
ເຊິ່ງມີອາຍຸນ້ອຍເຖິງ 12 ປີ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຮັບໃຊ້ໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ເມຍ ໃຫ້ກັບ
ພວກຜູ້ບັນຊາການອາວຸໂສຂອງກຸ່ມກະບົດ.