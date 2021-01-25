ສານອາຍາສາກົນ ຈັບທ້າວຊາອີດ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ໃນການກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ຢູ່ສາທາລະນະລັດ ອາຟຣິກາກາງ

ສານອາຍາສາກົນ ຫຼື ICC ໃນວັນອາທິດວານນີ້ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຄວບຄຸມໂຕອະດີດຜູ້ບັນ
ຊາການທະຫານ ຂອງກຸ່ມເຊເລກາ (Seleka) ໃນສາທາລະນະອາຟຣິກາກາງ ຊຶ່ງເປັນ
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໃນການກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມແລະກໍ່ອາຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດຊາດ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ສານອາຍາສາກົນກ່າວວ່າ ທ້າວມາຮາມັດ ຊາອີດ ອັບແດລ ການີ
(Mahamat Said Abdel Kani) ໄດ້ມອບໂຕຕໍ່ສານໃນວັນອາທິດ ແລະໄດ້ຖືກຈັບ
ຕາມໝາຍຈັບທີ່ອອກໃນວັນທີ 7 ມັງກອນ 2019 ທີ່ພົວພັນກັບການ ກ່າວຫາຈາກປີ
2013. ວັນເວລາໃນການໄປປາກົດໂຕຂອງລາວຢູ່ທີ່ສານໃນນະ ຄອນເຮກ (Hague)
ຍັງບໍ່ທັນກຳນົດເທື່ອ.
ການຈັບກຸມນີ້ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ມີການປະກາດພາວະສຸກເສີນຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ
ອາຟຣິກາກາງ ພ້ອມດ້ວຍການສູ້ລົບລະຫວ່າງທະຫານຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ທີ່ໜູນຫຼັງ
ໂດຍສະຫະປະຊາຊາດ ຣັດເຊຍ ແລະກຳລັງທະຫານຣວັນດາ ແລະ ພວກກະບົດ ທີ່ຊອກ
ຫາທາງຕ່າວປີ້ນການລົງຄະແນນສຽງ ເມື່ອວັນທີ 27 ທັນ ວາຜ່ານມາ ຊຶ່ງປະທານາມິບໍດີ
ຟອສຕິນ-ອາກຊັງ ຕົວເດີຣາ (Faustin-Ar-change touadera) ໄດຖືກປະກາດໃຫ້
ເປັນຜູ້ຊະນະ.
ຜູ້ພິພາກສາຂອງສານທ່ານນຶ່ງກ່າວວ່າ ມີເຫດຜົນທີ່ເປັນພື້ນຖານທີ່ພາໃຫ້ເຊື່ອວ່າ ທ້າວຊາອີດ ອາຍຸ 50 ປີ ໄດ້ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອາຊະຍາກຳຕ່າງໆ ຮວມທັງ ການທໍລະມານ
ການປະຫັດປະຫານ ການບັງຄັບໃຫ້ຫາຍສາບສູນ ແລະການປະພຶດທີ່ບໍ່ມີມະນຸດສະທຳອື່ນໆ.
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