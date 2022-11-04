ອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ ຫຼື IAEA ກ່າວວ່າ ໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍຊາໂປຣິສເຊຍ ໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດຢູເຄຣນ ໄດ້ຖືກຕັດຂາດຈາກໄຟຟ້າຈາກທາງນອກທັງໝົດ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຍິງປືນໃຫຍ່ໂຈມຕີຢ່າງໜັກເມື່ອຄືນແລ້ວນີ້ ແລະໄດ້ຮັບໄຟຟ້າ ຈາກຈັກແລ່ນກາຊວນສຸກເສີນ ຢູ່ທີ່ໂຮງໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວ.
ບໍລິສັດອີເນີໂກອາຕອມ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ບໍລິຫານງານໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍຊາໂປຣິສເຊຍ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ການຍິງໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ສາຍໄຟແລະສະຖານີຈ່າຍໄຟ. ແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ຝ່າຍຢູເຄຣນ.
ອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິຫານງານອະວຸໂສຂອງຢູເຄຣນ ແຈ້ງໃຫ້ພວກນັກຊ່ຽວຊານຊາບ ກ່ຽວກັບຮ່ອງຮອຍທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຄວາມເສຍຫາຍຂອງສາຍໄຟຟ້າ “ຢູ່ 2 ບ່ອນ ປະມານ 50 ຫາ 60 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກໂຕໂຮງໄຟຟ້າ ໃນດິນແດນທີ່ຢູເຄຣນຄວບຄຸມ.” ການສ້ອມແປງຢູ່ບ່ອນນຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຫຍຫາຍ ກຳລັງດຳເນີນຢູ່.
ຜູ້ອຳນວຍການອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ ທ່ານຣາຟາແອລ ກຣັອສຊີ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ເຫດການດັ່ງກ່າວແມ່ນ “ໜ້າເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດ” ແລະ “ອີກເທື່ອນຶ່ງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມ ແລະບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງສະຖານະການ.” ທ່ານພວມເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທັງສອງຝ່າຍ ເພື່ອຈັດຕັ້ງເຂດປອດທະຫານສຳລັບຄຸ້ມຄອງບໍລິເວນໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດທາງດ້ານນິວເຄລຍ ຢູ່ທີ່ໂຮງໄຟຟ້າ. ການຈັດຕັ້ງຄວາມປອດໄພທາງດ້ານນິວເຄລຍ ແລະເຂດປ້ອງກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຮີບດວນ.”
ໃນອີກດ້ານນຶ່ງນັ້ນ ອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ ກ່າວ່າ ຄະນະກວດກາພວມສືບສວນເບິ່ງການກ່າວອ້າງຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ວ່າຢູເຄຣນພວມກະກຽມທີ່ຈະໃຊ້ລະເບີດກຳມັນຕະພາບລັງສີ ຫຼື dirty bomb ບໍ່ໄດ້ພົບຮ່ອງຮອຍໃດໆ ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳທາງດ້ານນິວເຄລຍທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການປະກາດແລະວັດຖຸນິວເຄລຍ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ 3 ແຫ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໄປກວດເບິ່ງ.
ຢູເຄຣນໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງແຂງຂັນ ຕໍ່ການກ່າວຫາຂອງຣັດເຊຍທີ່ວ່າ ຕົນວາງແຜນທີ່ຈະບີບຄະນວນໃຫ້ລະເບີດກຳມັນຕະພາບລັງສີແຕກຂຶ້ນ ຢູ່ໃນດິນແດນຂອງຕົນ ແລະໄດ້ກ່າວຫາຣັດເຊຍວ່າ ວາງແຜນທີ່ຈະໃຊ້ການຂົ່ມຂູ່ເພື່ອນຳໃຊ້ລະເບີດ ທີ່ເສີມດ້ວຍວັດຖຸນິວເຄລຍ ເພື່ອເປັນຂໍ້ອ້າງ ສຳລັບເພີ້ມທະວີຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ໃນຢູເຄຣນ.