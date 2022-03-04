ແມ່ນກະທັ້ງກ່ອນທີ່ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ລະດົມຍິງໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານນິວເຄລຍ ຊາໂປຣິສເຊຍ (Zaporizhzhia) ນັ້ນ, ໄຟແມ່ນໄດ້ໄໝ້ຢູ່ຕຶກທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້, ອົງການຄຸ້ມຄອງກົດລະບຽບນິວເຄລຍ ທີ່ສຳຄັນຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ພະຍາຍາມ “ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອໃນທັນທີ” ຈາກອົງການນິວເຄລຍສາກົນ.
ຜູ້ອຳນວຍໃຫຍ່ອົງການພະລັງງານປະລະມະນູສາກົນ ຫຼື IAEA ທ່ານ ຣາຟາແອລ ມາຣີອາໂນ ກຣອສຊີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບຈົດ ໝາຍຈາກອົງການກວດກາກົດລະບຽບນິວເຄລຍລັດແຫ່ງ ຢູເຄຣນ ຫຼື SNRIU ເພື່ອຂໍ “ການຊ່ວຍເຫລືອໃນທັນທີ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານນິວເຄລຍ ເຊີໂນໂບ ແລະ ໂຮງງານນິວເຄລຍແຫ່ງອື່ນໆຢູ່ໃນປະເທດ.”
ທ່ານ ກຣອສຊີ ໄດ້ກ່າວວ່າອົງການ IAEA ໄດ້ເລີ່ມການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຂໍຮ້ອງດັ່ງກ່າວ.
ຈົດໝາຍທີ່ຖືກມອບໃຫ້ IAEA ໂດຍອົງການຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພະ ນັກງງານຢູ່ໂຮງງານພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຊີໂນໂບ ໄດ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວນັບຕັ້ງແຕ່ກອງກຳລັງທະຫານ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມມັນເມື່ອນຶ່ງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ອົງການນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າສະມາຊິກພະນັກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ປະເຊີນກັບ “ການກົດດັນທາງດ້ານຈິດຕະສາດ ແລະ ຄວາມອິດເມື່ອຍທາງສິນທຳ,” ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ ກຣອສຊີ.
ທ່ານໄດ້ເຕືອນວ່າພະນັກງງານດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ພັກຜ່ອນ ແລະ ຜັດປ່ຽນຕາຕະລາງ “ສະນັ້ນວຽກງານທີ່ສຳຄັນຂອງເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງສາມາດດຳເນີນໄປຢ່າງປອດໄພ ແລະ ຢ່າງໝັ້ນໃຈ.”
ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້, ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ລະດົມຍິງ ໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍ ຊາໂປຣິສເຊຍ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ຢູໂຣບ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ຢູ່ໃນຕຶກນອກໂຮງໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງອົງການບໍລິການເຫດສຸກເສີນລັດຂອງ ຢູເຄຣນ. ໂຮງໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວ ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຂອງ ຢູເຄຣນ ປະມານ 25 ເປີເຊັນ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ເຈົ້າເມືອງ ເອເນີໂຮດາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງໄດ້ກ່າວວ່າໂຮງງານດັ່ງ ກ່າວໄດ້ຖືກໄຟໄໝ້. ແຕ່ໃນເວລາບໍ່ດົນຕໍ່ມາ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງງານໄດ້ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບຊ່ອງ 24 ຂອງ ຢູເຄຣນ ວ່າໄຟໄດ້ເລີ່ມໄໝ້ຢູ່ນອກຂອບເຂດຂອງຕຶກ ແລະ ວ່າຄວາມປອດໄພເບິ່ງຄືວ່າ ຈະຖືກສ້ອມແປງເພື່ອຟື້ນຟູໂຮງໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ.
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ IAEA ທ່ານ ກຣອສຊີ ໄດ້ກ່າວວ່າເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນອີກຄັ້ງນຶ່ງວ່າ ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງໄດ້ກ່າວຢໍ້າຢ່າງຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກວ່າ ການດຳເນີນການທາງທະຫານໃດໆ ຫຼື ອື່ນໆທີ່ອາດເປັນໄປຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ຫຼື ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານນິວເຄລຍຂອງ ຢູເຄຣນ ນັ້ນແມ່ນ ຕ້ອງຖືກຫຼີກລ້ຽງ.
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