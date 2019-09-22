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ຊາວ​ໜຸ່ມ​ທົ່ວ​ໂລກ ປະ​ທ້ວງ ເພື່ອ​ຮຽກ​ຮ້ອງ ໃຫ້​ດຳ​ເນີນ​ການ ກ່ຽວ​ກັບ ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ

ທ້າວ ເຈ​ັ​ຟ ຄວິນ​ແລນ-ກາ​ລ​ເປີ, ນັກ​ວິ​ສະ​ວະ​ກອນ ຊັອ​ຟ​ແວ ຈາກ​ບໍ​ລິ​ສັດ ກູ​ເກິ​ລ, ຖື​ປ້າຍທີ່​ມີ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຈາກ​ນັກ​ເຄື່ອ​ນ​ໄຫວ ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ ນາງ ເກ​ຣ​ຕ້າ ທັນ​ເບີກ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ທ້ວງ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ, ນະ​ຄອນ ຊີ​ອາ​ໂຕ, ລັດ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ. 20 ກັນ​ຍາ, 2019.

ບັນ​ດາ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ ສຳ​ລັບ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໄດ້ທຳ​ການປະ​ທ້ວງ
ໃນທົ່ວໂລກເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອຂໍຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳແກ້ໄຂບັນຫາສະພາບອາ
ກາດປ່ຽນແປງ, ທີ່ຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນໄດ້ອອກມາລວມຕົວກັນ ເພື່ອຢືນຢັນວ່າ ໂລກທີ່ກຳ
ລັງອຸ່ນຂຶ້ນແມ່ນບໍ່ສາມາດລຳຖ້າອີກຕໍ່ໄປ.

ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ, ການ​ຊຸມ​ນຸມ ແລະ ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຕ່າງໆ​ໄດ້​ຖືກຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ນະ​ຄອນ
ຫຼວງ ແຄນເບີຣາ ຂອງປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ ຈົນຮອດນຄະນອງຫຼວງ ກາບູລ, ອັຟກາ
ນິສຖານ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ເຄບທາວນ໌ ຂອງປະເທດ ອາຟຣິກາໃຕ້ ຈົນເຖິງນະຄອນ
ນິວຢອກ ຂອງ ສະຫະລັດ. ຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຄົນໄດ້ອອກມາລວມຕົວກັນໃນນະ
ຄອນຫຼວງ ເບີລິນ ຂອງ ເຢຍຣະມັນ.

ໃນ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ວັນ​ກ່ອນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ຂອງ​ບັນ​
ດາຜູ້ນຳໂລກນັ້ນ, ງານ “ປະທ້ວງສະພາບອາກາດໂລກ” ໄດ້ມີນັກເຄື່ອນໄຫວໜ້ອຍເຖິງ
ຊາວກວ່າຄົນໃນນະຄອນຫຼວງ ໂຊລ ປະເທດ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ຖືກໄຟສາຍ LED ເພື່ອສົ່ງ
ລະຫັດຂໍ້ຄວາມ ແລະ ການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ໃນປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ ທີ່ບັນດາ
ຜູ້ຈັດງານໄດ້ຄາດວ່າ ເປັນຄັ້ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມ ອີຣັກ ໄດ້
ເລີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2003.

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ທ່ານ ແອນ​ໂຕ​ນີ​ໂອ ກູ​ເຕ​ເຣັ​ສ ໄດ້​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ​
ຫາຜູ້ປະທ້ວງໄວໜຸ່ມໃນທວິດເຕີວ່າ “ພວກເຈົ້າແມ່ນກຳລັງນຳພາທາງ ໃນການແຂ່ງ
ຂັນທີ່ຮີບດ່ວນ ຕໍ່ວິກິດການສະພາບອາກາດ. ພວກເຈົ້າແມ່ນໄດ້ຢູ່ໃນຝ່າຍທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຂອງປະຫວັດສາດ. ຈົ່ງຜັກດັນພວກເຮົາໃນການເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ໄປ.”

ໃນ​ນະ​ຄອນ ນິວຢອກ, ບ່ອນ​ທີ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ລັດ​ໄດ້​ຍົກ​ເວັ້ນ​ພວກ​ນັກ​ຮຽນ​ດ້ວຍ​ການ​ອະ​ນຸ​
ຍາດຂອງຜູ້ປົກຄອງນັ້ນ, ຊາວໜຸ່ມຫຼາຍສິບພັນຄົນ ໄດ້ເດີນຂະບວນຜ່ານຕອນໃຕ້ຂອງ
ເຂດ ແມນແຮັດຕັນ ແລະ ປິດຖະໜົນບາງເສັ້ນເປັນໄລຍະຊົ່ວຄາວ.

ປ້າຍ​ຂອງ​ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ “ຂໍ​ໂທດຂ້ອຍມ້ຽນ​ຫ້ອງ​ນອນ​ຂອງ​ຂ້ອຍບໍ່​ໄດ້,
ຂ້ອຍຄາວຽກເພື່ອມາປົກປ້ອງໂລກ.”

ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ​ໄດ້​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ໄປ​ຫໍ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ແຄັບ​ປິ​ຕອ​ລ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ
ຕັນ, ລວມທັງນັກຮຽນມັດຖະຍົມ ອາຍຸ 15 ປີ ທ້າວ ເອເຈ ຄໍເນີແມນ.

ທ້າວ ຄໍ​ເນີ​ແມນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ໂລກ​ຂອງ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ຈະ​ຕາຍ, ຖ້າ​ພວກ​
ເຮົາບໍ່ເຮັດຫຍັງກ່ຽວກັບມັນ, ພວກເຮົາກໍຈະຕາຍ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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