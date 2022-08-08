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ວັນຈັນ, 08 ສິງຫາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການກະກຽມຮັບມື ກັບລະດູພາຍຸເຮີຣິເຄນ ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເປັນປະຈໍາ

ພາບປະກອບ- GOES-East geocolor ນີ້ ເປີດເຜີຍໂດຍ NOAA ແລະຖ່າຍເມື່ອເວລາ 11:30 ເຊົ້າ, ເມື່ອວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2022, ສະແດງໃຫ້ເຫັນພາຍຸລະດູຮ້ອນໂຄລິນ ຢູ່ຝັ່ງມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກ ຂອງສະຫະລັດ.
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ເຊີນຮັບຟັງຂ່າວກ່ຽວກັບ ການກຽມພ້ອມຮັບມືກັບລະດູພາຍຸເຮີຣີເຄນ ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ດັ່ງທີ່ທຸກໆຄົນຮູ້ດີວ່າ ຊ່ວງໄລຍະນີ້ ແມ່ນລະດູຮ້ອນອົບເອົ້າ ແລະເປັນຊ່ວງເດືອນທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດຂອງລະດູການແລະກໍເປັນຊ່ວງໃກ້ເຂົ້າສູ່ລະດູພາຍຸເຮີຣີເຄນ, ໃນນັ້ນ ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງແກຣນເບຂອງລັດອາລາບາມາທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງພົບກັບລະດູພາຍຸເຮີຣີເຄນໃນເກືອບທຸກໆປີ ໄດ້ເລົ່າໃຫ້ຟັງເຖິງການກຽມພ້ອມຮັບມືຂອງນາງ ແລະຄອບຄົວວ່າ:

“ລົມຝົນມາກໍຕຽມເຂົ້າປາອາຫານ ນໍ້າໃນຟືນໄຟໄວ້ລະເນາະ ໄຟສອກໄຟສາຍເຮົາກໍຕຽມໄວ້ພ້ອມ, ເຂົາກໍມີບ່ອນລົບໄພເຂົາໃຫ້ໄປພັກເດ ແຖວໂຮງຮຽນເຂົາກໍມີບ່ອນລົບໄພ, ແຕ່ວ່າແຖວບ້ານເຮົາມັນບໍ່ຄ່ອຍມີນໍ້າຖ້ວມ, ພາຍຸເຂົ້າມາຢູ່ແຕ່ວ່າບໍ່ແຮງ ກໍຢູ່ບ້ານໄດ້, ບາງທີມີນ້ອງນຸ່ງ ນ້ອງຮັກເຂົາມາແຕ່ນິວໂອລີນ ບາງເທື່ອພວກນິວໂອລີນເຂົາໃຫ້ອອກໝົດເດ້ ເຂົາກໍມາພັກຢູ່ແຖວນີ້ ກໍຮ້ອງເຂົາໄປພັກນໍາ.”

ຢູ່ໃນຂົງເຂດພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຕິດກັບອ່າວເມັກຊິໂກ ມັກມີປາກົດການພາຍຸເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະເກືອບທຸກໆຄັ້ງກໍເປັນອັນຕະລາຍ ແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍເປັນວົງກວ້າງ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກເວັບໄຊທ໌ nhc.noaa.gov ສະ​ແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພາຍຸເຮີຣີເຄນ ແຄັດເທີຣິນາ ໄດ້ພັດເຂົ້າມາບໍລິເວນຂົງເຂດນະ​ຄອນນິວໂອຣີນ ລັດຫຼຸຍ​ເຊຍ​ນາໃນປີ 2005, ຊ່ວງເວລານັ້ນ ພາຍຸໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເອົາທັງສາມລັດ ລວມມີ ລັດ ມີຊິສຊິບປີ, ຫຼຸຍເຊຍນາ ແລະອາລາບາມາ, ເຊິ່ງໃນເວລານັ້ນ ປະຊາຊົນ​ໃນ​ເຂດດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ຍ້າຍໄປຢູ່ໃນທີ່ປອດໄພ. ຄວາມແຮງຂອງພາຍຸ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເຖິງ 1,200 ຄົນ, ໃນນັ້ນ 1,000 ຄົນຢູ່ໃນລັດຫຼຸຍເຊຍນາ, 200 ຄົນຢູ່ລັດມີຊິສຊິບປີ.

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