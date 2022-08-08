ການກະກຽມຮັບມື ກັບລະດູພາຍຸເຮີຣິເຄນ ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເປັນປະຈໍາ

ດັ່ງທີ່ທຸກໆຄົນຮູ້ດີວ່າ ຊ່ວງໄລຍະນີ້ ແມ່ນລະດູຮ້ອນອົບເອົ້າ ແລະເປັນຊ່ວງເດືອນທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດຂອງລະດູການແລະກໍເປັນຊ່ວງໃກ້ເຂົ້າສູ່ລະດູພາຍຸເຮີຣີເຄນ, ໃນນັ້ນ ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງແກຣນເບຂອງລັດອາລາບາມາທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງພົບກັບລະດູພາຍຸເຮີຣີເຄນໃນເກືອບທຸກໆປີ ໄດ້ເລົ່າໃຫ້ຟັງເຖິງການກຽມພ້ອມຮັບມືຂອງນາງ ແລະຄອບຄົວວ່າ:
“ລົມຝົນມາກໍຕຽມເຂົ້າປາອາຫານ ນໍ້າໃນຟືນໄຟໄວ້ລະເນາະ ໄຟສອກໄຟສາຍເຮົາກໍຕຽມໄວ້ພ້ອມ, ເຂົາກໍມີບ່ອນລົບໄພເຂົາໃຫ້ໄປພັກເດ ແຖວໂຮງຮຽນເຂົາກໍມີບ່ອນລົບໄພ, ແຕ່ວ່າແຖວບ້ານເຮົາມັນບໍ່ຄ່ອຍມີນໍ້າຖ້ວມ, ພາຍຸເຂົ້າມາຢູ່ແຕ່ວ່າບໍ່ແຮງ ກໍຢູ່ບ້ານໄດ້, ບາງທີມີນ້ອງນຸ່ງ ນ້ອງຮັກເຂົາມາແຕ່ນິວໂອລີນ ບາງເທື່ອພວກນິວໂອລີນເຂົາໃຫ້ອອກໝົດເດ້ ເຂົາກໍມາພັກຢູ່ແຖວນີ້ ກໍຮ້ອງເຂົາໄປພັກນໍາ.”
ຢູ່ໃນຂົງເຂດພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຕິດກັບອ່າວເມັກຊິໂກ ມັກມີປາກົດການພາຍຸເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະເກືອບທຸກໆຄັ້ງກໍເປັນອັນຕະລາຍ ແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍເປັນວົງກວ້າງ.
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກເວັບໄຊທ໌ nhc.noaa.gov ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພາຍຸເຮີຣີເຄນ ແຄັດເທີຣິນາ ໄດ້ພັດເຂົ້າມາບໍລິເວນຂົງເຂດນະຄອນນິວໂອຣີນ ລັດຫຼຸຍເຊຍນາໃນປີ 2005, ຊ່ວງເວລານັ້ນ ພາຍຸໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເອົາທັງສາມລັດ ລວມມີ ລັດ ມີຊິສຊິບປີ, ຫຼຸຍເຊຍນາ ແລະອາລາບາມາ, ເຊິ່ງໃນເວລານັ້ນ ປະຊາຊົນໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ຍ້າຍໄປຢູ່ໃນທີ່ປອດໄພ. ຄວາມແຮງຂອງພາຍຸ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເຖິງ 1,200 ຄົນ, ໃນນັ້ນ 1,000 ຄົນຢູ່ໃນລັດຫຼຸຍເຊຍນາ, 200 ຄົນຢູ່ລັດມີຊິສຊິບປີ.