ພາຍຸເຮີຣິເຄນ ມາເຣຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ໄຟຟ້າມອດ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມ ທົ່ວເກາະ Puerto Rico

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ພາຍຸເຮຣິເຄນ ມາເຣຍ ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດ ຝົນຕົກໜັກ ຢູ່ Puerto Rico ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້
ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ໄຟຟ້າມອດໃນທົ່ວເກາະ ນ້ຳຖ້ວມຫຼາຍໆພື້ນທີ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີ
ຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງນ້ອຍຄົນນຶ່ງ.
ພາຍຸຫົວນີ້ ໄດ້ເປັນເຮີຣິເຄນ ທີ່ມີຄວາມແຮງທີ່ສຸດ ທີ່ພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມດິນແດນຂອງສະຫະ
ລັດແຫ່ງນີ້ ໃນຮອບເກືອບ 90 ປີ.
ທ່ານ Abner Gomez ຫົວໜ້າ ອົງການຄຸ້ມຄອງ ເຫດການສຸກເສີນ ຂອງ Puerto
Rico ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນເວລາທີ່ ພວກເຮົາສາມາດອອກໄປນອກໄດ້ ພວກເຮົາຈະພົບ
ເຫັນ ເກາະຂອງເຮົາ ໄດ້ຖືກທຳລາຍ.”
ປະຊາຊົນ ຫຼາຍກວ່າ 11,000 ຄົນ ໄດ້ໄປຫລົບລີ້ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ
ຫຼາຍຮ້ອຍແຫ່ງທີ່ໄດ້ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນມາທົ່ວ Puerto Rico ໃນຂະນະທີ່ ພວກຄົນອື່ນໆ
ພາກັນຫລົບຢູ່ ໃນເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ພາຍຸເຮີຣິເຄນ ມາເຣຍ ເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກ
ຫຼາຍເຖິງ 50 ຊັງຕີແມັດໃສ່ໃນບໍລິເວນບາງແຫ່ງ ໃນຂະນະທີ່ ກຳລັງລົມພັດແຮງ ຂອງ
ມັນນັ້ນ ໄດ້ພັດເສົາໄຟຟ້າ ແລະ ຫລັກເສົາສໂທລະສັບມືຖື ລົ້ມລະເນລະນາດ ແລະ
ພັດຫລັງຄາເຮືອນເປີດ.
ຫ້ອງການພະຍາກອນອາກາດແຫ່ງຊາດ ໃນເມືອງ San Juan ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໄພພິບັດ ຈາກນ້ຳຖ້ວມ” ຍັງສືບຕໍ່ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້. ສູນກາງເຮີຣິເຄນແຫ່ງຊາດ ຂອງສະຫະລັດ
ໄດ້ຄາດໝາຍວ່າ ລະດັບນ້ຳ ແລະ ລົມແຮງ ຈະຄ່ອຍຫລຸດ ຜ່ອນລົງ ໃນລະຫວ່າງ ຕອນ
ກາງເວັນ ໃນຂະນະທີ່ພາຍຸ ເຄື່ີອນຍ້າຍອອກໄປ.
ຈຸດສູນກາງຂອງລົມພາຍຸ ມາເຣຍ ແມ່ນຜ່ານໄປ ນອກຝັ່ງທາງກ້ຳເໜືອ ຂອງສາທາ
ລະນະລັດ Dominican ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ແລະ ຈະມຸ້ງໜ້າໄປໃນທິດທາງຂອງເກາະ
Turks ແລະ Caicos ແລະ ໄປທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຂອງເກາະ Bahamas
ພາຍໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ອື່ນ. ການເຕືອນຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພາຍຸຫົວນີ້ ແມ່ນ
ມີລົມແຮງສູງສຸດ ປະມານ 185 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວ ໂມງ ແລະ ບັນດານັກພະຍາກອນ
ອາກາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພາຍຸມາເຣຍ ອາດຈະມີກຳລັງແຮງຂຶ້ນຕື່ມ.
ຜູ້ປົກຄອງ ເກາະ Puerto Rico ທ່ານ Ricardo Rossello ໄດ້ປະກາດໃຊ້ມາດຕະ
ການໃຫ້ຢູ່ໃນເຮືອນ ແຕ່ເວລາ 6 ໂມງແລງ ຫາ 6 ໂມງເຊົ້າຈົນຮອດວັນເສົາ ເພື່ອ
ອະນຸຍາດ ໃຫ້ພວກພະນັກງານກູ້ໄພ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຮັບມືກັບຜົນກະທົບຂອງ
ເຮີຣິເຄນ.
ທ່ານຍັງໄດ້ຂອບອົກຂອບໃຈ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ສຳລັບ ການສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານນັ້ນ.
ທ່ານ Rossello ໄດ້ຂໍໃຫ້ ທ່ານທຣຳ ປະກາດໃຫ້ເກາະ Puerto Rico ເປັນເຂດປະສົບ
ໄພພິບັດ ເຊິ່ງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຖະບານກາງສະໜອງທຶນສຳລັບ ທີ່ພັກພາອາໄສ
ຊົ່ວຄາວ ການຊ້ອມແປງເຮືອນຊານ ແລະກູ້ຢືມເງິນອັດຕາດອກ ເບ້ຍຕ່ຳ ສຳລັບເຮືອນ
ຊານ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ປະກັນໄພບໍ່ຮັບຜິດຊອບ.
ທຳນຽບຂາວໄດ້ປະກາດໃນຕອນແລງວັນພຸດວ່າ ທ່ານທຣຳໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດ ຕໍ່
ການປະກາດໃຫ້ໝູ່ເກາະ Virgin ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກ ຈາກ
ເຮີຣິເຄນມາເຣຍ ຊຶ່ງກຳລັງມຸ່ງໜ້າໄປຍັງ Puerto Rico ນັ້ນເປັນເຂດປະ ສົບໄພພິບັດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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