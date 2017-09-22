ເຮີຣິເຄນ ມາເຣຍ ມຸ່ງໜ້າສູ່ ໝູ່ເກາະ Turks ແລະ Caicos

ຈຸດສູນກາງ ຂອງພາຍຸເຮີຣິເຄນ ມາເຣຍ ແມ່ນຢູ່ໃກ້ໆໝູ່ເກາະ Turk ແລະ Caicos
ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້ ໂດຍມີລົມເຖິງ 205 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.
ພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງໝູ່ເກາະ Bahamas ກໍກຽມພ້ອມທີ່ຈະຮັບມືກັບລົມ
ພາຍຸມາເຣຍ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກໜັກ ຢູ່ທີ່ Puerto Rico ແລະສາທາລະນະລັດ Dominican.
ພາຍຸມາເຣຍ ປັດຈຸບັນນີ້ ມີຄວາມແຮງໃນລະດັບ 3 ຊຶ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ ມີຄວາມແຮງໃນ
ລະດັບ 4 ເວລາພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມ ເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າມອດ ຢູ່ທົ່ວ Puerto Rico ໃນວັນພຸດ
ທີ່ຜ່ານມາ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມຢູ່ໃນຫລາຍເຂດ ໃນຂະ ນະທີ່ມີຄວາມແຮງຫຼຸດ
ລົງ ແຕ່ຍັງເປັນການຖະຫລົ່ມທີ່ສຳຄັນຕໍ່ສາທາລະນະລັດ Dominican.
ພາຍຸດັ່ງກ່າວ ເປັນເຮີຣິເຄນທີ່ແຮງສຸດ ຖະຫລົ່ມ Puerto Rico ດິນແດນຂອງສະຫະ
ລັດ ໃນຮອບເກືອບ 90 ປີ. ຜູ້ປົກຄອງເກາະ Puerto Rico ທ່ານ Ricardo Rossello ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນຢູ່ໃນ Puerto Rico. “ນີ້ເປັນເຫດການທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.”
ຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາປະຊາຄົມຍັງຢູ່
ໂດດ່ຽວ ແລະບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາກັນໄດ້ ແຕ່ມີລາຍງານວ່າຫລາຍເມືອງກຳ ລັງຖືກນໍ້າ
ຖ້ວມສຸ ແລະດິນເຈື່ອນ.
ຫລາຍກວ່າ 11,000 ຄົນໄດ້ພາກັນຫລົບລີ້ ຢູ່ສະຖານທີ່ພັກເຊົາຫຼາຍຮ້ອຍແຫ່ງຢູ່ທົ່ວ
Puerto Rico ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນໆໄດ້ຫລົບພາຍຸຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ລົມແຮງຈາກພາຍຸມາເຣຍ ໄດ້ພັດເອົາສາຍໄຟຟ້າ ເສົາໂທລະສັບມືຖື ແລະເຮັດໃຫ້
ຫລັງຄາເຮືອນເປີດ.
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່
ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນນະຄອນ New York ໃນວັນພະຫັດວານນິ້ວ່າ ພາຍຸມາເຣຍ
ໄດ້ທຳລາຍ Puerto Rico ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະກ່າວວ່າ ພວກກູ້ໄພໄດ້ເລີ້ມໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫລືອ ໃຫ້ເຂດດັ່ງກ່າວຟື້ນໂຕຄືນ. ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ Puerto
Rico ເປັນເຂດປະສົບໄພພິບັດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ແລະກ່າວວ່າ ທ່ານຈະໄປຢ້ຽມ
ຢາມເກາະດັ່ງກ່າວ ແຕທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຊາບ ວ່າ ທ່ານຈະໄປໃນເວລາໃດ.
ທ່ານ Block Long ຫົວໜ້າອົງການຄຸ້ມຄອງ ເຫດການສຸກເສີນຂອງລັດຖະ ບານກາງ
ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານກາງຈະພະຍາຍາມຟື້ນຟູລະບົບໄຟຟ້າຢູ່ເກາະ Puerto Rico
ແລະເກາະ Virgin ຂອງສະຫະລັດ ໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ແລະໃນວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້
ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍລົງຕໍ່ການຖືກລົບກວນ ໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ.
ຜູ້ປົກຄອງເກາະ Puerto Rico ທ່ານ Ricardo Rossello ໄດ້ປະກາດຫ້າມອອກ
ນອກເຮືອນ ແຕ່ເວລາ 6 ໂມງແລງຫາ 6 ໂມງເຊົ້າ ໄປຈົນຮອດວັນເສົາມື້ອື່ນ ເພື່ອ
ອະນຸຍາດ ໃຫ້ພວກກູ້ໄພ ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ຂອງເຮີຣິເຄນມາ
ເລຍ. ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຂອບໃຈປະທານາທິບໍດີທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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