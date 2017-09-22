ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ໂລກ

ເຮີຣິເຄນ ມາເຣຍ ມຸ່ງໜ້າສູ່ ໝູ່ເກາະ Turks ແລະ Caicos

ພາບຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກພາຍຸເຮີຣິເຄນ ມາເຣຍ ຢູ່ເກາະ Roseau, Dominica, ວັນທີ 20 ກນຍາ, 2017.

ຈຸດ​ສູນ​ກາງ ຂ​ອງພາຍຸ​ເຮີຣິ​ເຄນ ມາ​ເຣຍ ແມ່ນ​ຢູ່​ໃກ້ໆ​ໝູ່​ເກາະ​ Turk ​ແລະ Caicos
​ໃນຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ສຸກມື້​ນີ້ ໂດຍ​ມີລົມ​ເຖິງ 205 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ.

ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ໃຕ້ຂອງ​ໝູ່ເກາະ Bahamas ກໍ​ກຽມພ້ອມ​ທີ່ຈະຮັບມື​ກັບ​ລົມ
ພາຍຸມາ​ເຣຍ ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຝົນຕົກ​ໜັກ ​ຢູ່ທີ່ Puerto Rico ​ແລະ​ສາທາລະນະ​ລັດ Dominican.

ພາຍຸ​ມາ​ເຣຍ ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ມີ​ຄວາມ​ແຮງ​ໃນ​ລະດັບ 3 ຊຶ່ງ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ ​ມີ​ຄວາມ​ແຮງ​ໃນ
ລະດັບ 4 ​ເວ​ລາພັດ​ເຂົ້າຖະຫຼົ່ມ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໄຟຟ້າ​ມອດ ​ຢູ່​ທົ່ວ Puerto Rico ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​
ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ນໍ້າ​ຖ້ວມ​ຢູ່​ໃນ​ຫລາຍ​ເຂດ ​ໃນ​ຂະ ນະ​ທີ່ມີ​ຄວາມແຮງຫຼຸດ
ລົງ ​ແຕ່​ຍັງເປັນ​ການ​ຖະຫລົ່ມ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຕໍ່ສາທາລະນະ​ລັດ Dominican.

ພາຍຸ​ດັ່ງກ່າວ ເປັນ​ເຮີຣິ​ເຄນ​ທີ່​ແຮງ​ສຸດ ຖະຫລົ່ມ Puerto Rico ດິນ​ແດນຂອງ​ສະຫະ
ລັດ ໃນ​ຮອບເກືອບ 90 ປີ. ຜູ້ປົກຄອງເກາະ Puerto Rico ທ່ານ Ricardo Rossello ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກ​ເສີນ​ຢູ່​ໃນ Puerto Rico. “ນີ້​ເປັນ​ເຫດການ​ທີ່​ບໍ່ເຄີ​ຍມີ​ມາ​ກ່ອນ.”

ຄວາ​ມ​ເສຍ​ຫາຍ​ທັງ​ໝົດ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຖືກ​ພິຈາລະນາ ​ໃນຂະນະ​ທີ່​ບັນດາ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຍັງ​ຢູ່​
ໂດ​ດ່ຽວ ​ແລະ​ບໍ່​ສາມາດ​ຕິດ​ຕໍ່ຫາ​ກັນ​ໄດ້ ​ແຕ່​ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ຫລາຍ​ເມືອງ​ກຳ ລັງ​ຖືກ​ນໍ້າ
​ຖ້ວມ​ສຸ ​ແລະ​ດິນ​ເຈື່ອນ.

ຫລາຍ​ກວ່າ 11,000 ຄົນ​ໄດ້​ພາກັນຫລົບ​ລີ້ ​ຢູ່​ສະຖານ​ທີ່​ພັກ​ເຊົາຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ແຫ່ງຢູ່​ທົ່ວ
Puerto Rico ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຄົນ​ອື່ນໆ​ໄດ້ຫລົບ​ພາຍຸ​ຢູ່​ຕາມ​ບ້ານ​ເຮືອນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.
ລົມແຮງ​ຈາກ​ພາ​ຍຸມາ​ເຣຍ ​ໄດ້​ພັດ​ເອົາ​ສາຍ​ໄຟຟ້າ ເສົາ​ໂທລະສັບ​ມື​ຖື ​ແລະເຮັດ​ໃຫ້​
ຫລັງຄາ​ເຮືອນ​ເປີດ.

ປະທານາທິບໍດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ຢູ່ ກອງ​ປະ​ຊຸມສະມັດຊາ​ໃຫຍ່​
ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ໃນ​ນະຄອນ New York ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນິ້ວ່າ ພາຍຸມາເຣຍ ​
ໄດ້​ທຳລາຍ​ Puerto Rico ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ ​ແລະ​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ກູ້​ໄພ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ໃຫ້ການ​
ຊ່ວ​ຍເຫລືອ​ ​ໃຫ້​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ​ຟື້ນ​ໂຕ​ຄືນ. ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ​ໄດ້​ປະກາດໃຫ້ Puerto
Rico ​ເປັນ​ເຂດ​ປະສົບ​ໄພພິບັດ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ແລະ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມ
ຢາມ​ເກາະ​ດັ່ງກ່າວ ແຕ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້ໃຫ້​ຊາບ ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ໄປ​ໃນ​ເວລາ​ໃດ.

ກົກເສົາໄຟຟ້າລົ້ມ ຫລັງຈາກພາຍຸເຮີ້ຣິເຄນ ມາເຣຍ ໄດ້ ຖະຫລົ່ມເກາະ Puerto Rico ວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017.
ກົກເສົາໄຟຟ້າລົ້ມ ຫລັງຈາກພາຍຸເຮີ້ຣິເຄນ ມາເຣຍ ໄດ້ ຖະຫລົ່ມເກາະ Puerto Rico ວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017.

ທ່ານ Block Long ຫົວໜ້າ​ອົງການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ ເຫດການ​ສຸກ​ເສີນ​ຂອງລັດຖະ ບານ​ກາງ
ກ່າວ​ວ່າ ລັດ​ຖະບານ​ກາງ​ຈະ​ພະຍາຍາມ​ຟື້ນຟູລະບົບໄຟຟ້າຢູ່ເກາະ Puerto Rico ​
ແລະ​ເກາະ Virgin ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ໂດຍໄວ​ເທົ່າ​ທີ່​ຈະ​ໄວ​ໄດ້ ​ແລະ​ໃນ​ວິທີ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້
ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟຟ້າມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງໜ້ອຍລົງ​ຕໍ່​ການ​ຖືກລົບ​ກວນ ​ໃນ​ອະນາ​ຄົດ​ຂ້າງ​ໜ້າ.

ຕະຫລາດ supermarket ຖືກທຳລາຍຈາກພາຍຸເຮີຣິເຄນ ມາເຣຍ ທີ່ເມືອງ Guayama, Puerto.
ຕະຫລາດ supermarket ຖືກທຳລາຍຈາກພາຍຸເຮີຣິເຄນ ມາເຣຍ ທີ່ເມືອງ Guayama, Puerto.

ຜູ້ປົກຄອງເກາະ Puerto Rico ທ່ານ Ricardo Rossello ໄດ້ປະກາດຫ້າມອອກ​
ນອກເຮືອນ ​ແຕ່ເວລາ 6 ໂມງແລງຫາ 6 ໂມງເຊົ້າ ​ໄປຈົນຮອດວັນເສົາມື້ອື່ນ ເພື່ອ
ອະນຸຍາດ ໃຫ້ພວກກູ້ໄພ ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ຂອງເຮີຣິເຄນມາ​
ເລຍ. ນອກ​ນັ້ນ ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຂອບໃຈ​ປະທານາທິບໍດີທີ່​ໄດ້​ໃຫ້ການສະໜັບສະ​ໜູນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

Hurricane Maria
please wait
0:00:48
0:00:00 /0:00:48
ລິງໂດຍກົງ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG