ເຮີຣີເຄນເລນ ອ່ອນກຳລັງ ລົງແລ້ວ ແຕ່ກໍຍັງ ນໍາເອົາຝົນ ແລະລົມແຮງ ມາສູ່ເກາະຮາວາຍ

ພາຍຸເຮີຣີເຄນເລນ ໄດ້ອ່ອນກຳລັງລົງສູ່ລະດັບ 3 ໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້
ແຕ່ກໍຍັງນໍາເອົາຝົນຕົກໜັກ ແລະລົມແຮງ ມາສູ່ເກາະຮາວາຍຢູ່.
ອົງການບໍລິການດ້ານພະຍາກອນອາກາດແຫ່ງຊາດ ເວົ້າວ່າ ໂດຍທີ່ມີລົມໃນຄວາມ
ໄວເຖິງ 200 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງແລະຝົນລັ່ງລົງມາຢ່າງໜັກ ເຮີຣິເຄນເລນ ບໍ່ຄາດວ່າ
ຈະພັດເຂົ້າປະທະໂດຍກົງຕໍ່ເກາະດັ່ງກ່າວ ແຕ່ກໍຄາດວ່າ ຈະພັດຜ່ານໄປໃກ້ໆ ຫລືພັດ
ເຂົ້າໄປໃນບາງພາກສ່ວນຂອງເກາະຮາວາຍທີ່ເປັນເກາະໃຫຍ່ນັ້ນ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ເຮີຣິເຄນເລນ ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມຢ່າງກະທັນຫັນ, ດິນເຈື່ອນ ແລະ ມີ
ຄື້ນຟັດຝັ່ງຢ່າງແຮງແລ້ວ ໃນຂະນະທີ່ພວກອາໄສຢູ່ໃນເກາະແຫ່ງນັ້ນ ພາກັນ
ນັ່ງພາວະນາ ລໍຖ້າໃຫ້ພາຍຸນັ້ນໝົດໄປ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດຮາວາຍ ເດວິດ ອີກ (David Ige) ກ່າວຢູ່ໃນທວີດເຕີວ່າ "ນໍ້າ
ຖ້ວມຢ່າງກະທັນຫັນ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ. ອັນນີ້ ເປັນສະພາບທີ່ອັນ
ຕະລາຍຫລາຍ. ຈົ່ງພະຍາຍາມພາກັນຫລີກລ່ຽງການເດີນທາງ ຖ້າຫາກບໍ່
ຈໍາເປັນ.”
ທ່ານ ອີກ (Ige) ໄດ້ເຊັນອະນຸມັດ ໃຫ້ປະກາດສະພາບສຸກເສີນ "ເພື່ອສະໜອງ
ການບັນເທົາທຸກແກ່ການເສຍຫາຍຍ້ອນໄພພິບັດ, ການສູນເສຍ ແລະຄວາມ
ທຸກຍາກລໍາບາກ” ທີ່ເກີດມາຈາກເຮີຣີເຄນດັ່ງກ່າວ. ຫ້ອງການຂອງທ່ານເວົ້າ
ວ່າ ແຈ້ງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ ເຂດຄາວຕີ "ຮາວາຍ, ມູຍ, ຄາລາວາວ,
ຄວາຍ, ພ້ອມທັງເຂດນະຄອນແລະຄາວຕີໂຮໂນລູລູ ໃຫ້ເປັນເຂດທີ່ປະສົບ
ໄພພິບັດ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພສຸກເສີນ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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