ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ພາຍຸເອີມາ ອ່ອນກຳລັງລົງ ມາເປັນລະດັບ 4 ແຕ່ກໍຍັງ ເປັນອັນຕະລາຍຢູ່

ຄົນເດີນທາງຜູ້ນຶ່ງ ກຳລັງຕື່ມນໍ້າມັນໃສ່ຖັງ ເພື່ອກະກຽມຮັບມື ໃນການມາເຖິງຂອງ ພາຍຸເຮີຣິເຄນເອີມາ .

ສູນ​ກາງ​ພາຍຸ​ເຮີ​ຮິ​ເຄນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ສະຫະລັດກ່າວ​ວ່າ ລົມພາຍຸ​ Irma “ກຳ ລັງ​ພັດ
ຜ່ານ ​ພາກຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ໃຕ້​ ຂອງ​ໝູ່ເກາະ Bahamas ​ໃນ​ຖານະ​ທີ່ເປັນເຮີຣິ​ເຄນ
ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ແຮງລະດັບ 4.”

ລົມພາຍຸ​ Irma ​ໄດ້​ອ່ອນກຳລັງລົງ​ຈາກ​ເຮີຣິ​ເຄນລະດັບ 5 ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ສຸກ​ມື້​ນີ້.
​ພວກ​ພະຍາກອນ​ອາກາ​ດກ່າວ​ວ່າ ລະດັບຄວາມ​ແຮງ ທີ່​ຂຶ້ນໆ​ລົງໆ ມີ​ທ່າ​ທາງວ່າ ຈະ
ປ່ຽນ​ໄປມາ ​ໃນ​ໄລຍະ​ນຶ່ງ​ຫຼືສອງ​ມື້ຂ້າງ​ໜ້ານີ້ ​ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ຍັງມີ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ
​ວ່າ ລົມພາຍຸ​ຫົວນີ້ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່ມີ​ຄວາມ​ແຮງ​ເປັນ​ເຮີ​ຣິ​ເຄນລະດັບ 4 ຢູ່ ໃນ​ສອງມື້​ຂ້າງ​
ໜ້າ​ນີ້.”

ພາຍຸ Irma ມີລົມແຮງເຖິງ 250 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ.

ສູນ​ກາງເຮຣິ​ເຄນແຫ່ງ​ຊາດກ່າວ​ວ່າ ເຮີຣິ​ເຄນຫົວນີ້​ຄາດ​ວ່າ ຈະຢູ່ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​
ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງໝູ່​ເກາະ Bahamas ​ໃນ​ຕອນແລງ​ວັນ​ສຸກມື້​ນີ້ ​ແລະ​ວັນ​ເສົາມື້​ອື່ນ ​ແລະ
ຈະ​ກວມ​ເອົາ​ບາງ​ສ່ວນ ​ຂອງ​ພາກ​ໃຕ້ລັດ Florida ​ແລະ​ເຂດ Florida Keys ​ໃນ​ຕອນ
​ແລງ​ວັນ​ເສົາ ຫລື​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ອາທິດ.

Officials Urge Evacuations Before Hurricane Hits Southeastern US States
please wait
0:02:37
0:00:00 /0:02:37
ລິງໂດຍກົງ

ສູນ​ກາງເ​ຮີຣິ​ເຄນ​ແຫ່ງ​ຊາດຂອງ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ອອກຄຳ​ເຕືອນໃຫ້​ລະວັງ​ໄພ​ລົມ ພາ​ຍຸເຮີ
​ຣິ​ເຄນ ​ໃນ​ເຂດພາກ​ໃຕ້ລັດ Florida ​ແລະ​ເຂດ Florida Key.

​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ຫລາຍ​ກວ່າ​ເຄິ່ງລ້ານ​ຄົນ ​ຖືກ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ລັດ Florida ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພາຍຸ​ເອີ​ມາ​ກຳລັງ​ຈະມາ​ເຖິງ.

ຮູບພາບຖ່າຍຈາກດາວທຽມ ໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ ຂອງພາຍຸເຮີຣິເຄນເອີມາ.
ຮູບພາບຖ່າຍຈາກດາວທຽມ ໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ ຂອງພາຍຸເຮີຣິເຄນເອີມາ.

ຜູ້​ປົກຄອງ​ລັດ Florida ທ່ານ Rick Scott ກ່າວ​ວ່າ ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ທີ່​ໃຫຍ່​ສຸດໃນປັດ​
ຈຸບ​ບັນ​ນີ້ກໍ​ຄືການ​ຂາດ​ແຄນ​ນໍ້າ​ມັນ. ຕຳຫລວດ​ຈະ​ອາລັກຂາ​ລົດ​ບັນ ທຸກ​ນໍ້າມັນ ​ຢູ່​ໃນ
​ລັດ Florida ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າໄປສົ່ງ​ນ້ຳມັນຕາມ​ປໍ້າຕ່າງໆ​ທີ່ໝົດໄປ​ນັ້ນ.

ທ່ານ Scott ກ່າວ​ວ່າ ກອງກຳລັງ​ຮັກສາ​ດິນ​ແດນລັດ Florida 7,000 ຄົນ ພວມຖືກ​ສົ່ງ​ໄປປະຈຳການ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ມື້​ນີ້ ​ແລະ​ພວກ​ນາຍຊ່າງ​ໄຟຟ້າຫລາຍ​ພັນ​ຄົນຈະ​ພາກັນລໍຖ້າ
ຟັງ​ຄຳ​ສັ່ງ ​ແລະ​ພ້ອມ​ແລ້ວ​ຈະໄປເຮັດ​ວຽກ.

ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງກຳລັງກວດເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍຂອງບ້ານເຮືອນ ທີ່ຜ່ານເກາະ St. John's, Antigua ແລະ Barbuda.
ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງກຳລັງກວດເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍຂອງບ້ານເຮືອນ ທີ່ຜ່ານເກາະ St. John's, Antigua ແລະ Barbuda.

​ທ່ານ Scott ກ່າວ​ວ່າ ພາ​ຍຸ​ເອີ​ມາ “ມີ​ຄວາມກວ້າງກວ່າ​ລັດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ທັງ​ໝົດ ​ແລະ​
ອາດເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມຂູ່​ຕໍ່​ຊີວິດ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ ​ຈາກ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ນຶ່ງ​ໄປ​ຫາ​ຝັ່ງ​ອີກ​ຝັ່ງ​ນຶ່ງ ບໍ່​ວ່າ​ຝັ່ງ
​ໃດ​ທີ່​ທ່ານ​ອາ​ໄສ​ຢູ່ ຈົ່ງ​ຕຽມ​ຍົກຍ້າຍອອກ​ໄດ້.”

ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກພາຍຸເຮີຣິເຄນເອີີມາ ທີ່ເກາະ St. Martin.
ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກພາຍຸເຮີຣິເຄນເອີີມາ ທີ່ເກາະ St. Martin.

ນາຍ​ທະຫານ​ກອງໜຸນຮັບຜິດຊອບ​ເລື່ອງດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ພັນ​ຕີ Jeremy DeHart ​ໄດ້​ບິນ​ຜ່ານ​ຈຸດ​ໃຈກາງ​ຂອງ​ພາຍຸ​ Irma ​ໃນ​ຕົ້ນ​ອາທິດ​ນີ້. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ຄວາມ​
ແຮງ​ຂອງ​ພາຍຸຫົວນີ້ ​ແມ່ນ​ຕ່າງ​ຈາກ​ພາຍຸ​ອື່ນໆ. ພັນ​ຕີ DeHart ກ່າວ​ວ່າ “ພວກຮູບ​ພາບ
ບໍ່​ເປັນ​ທີ່​ຕັດສິນ​ໄດ້. ຮູບ​ພາບ​ຈາກ​ດາວ​ທຽມ ບໍ່​ສາມາດ​ຕັດສິນ​ໄດ້.”

Hurricane Irma Lashes Haiti with Fierce Winds, Heavy Rain

Hurricane Irma Lashes Haiti with Fierce Winds, Heavy Rain

ລົມພາຍຸ​ Irma ເປັນ​ພາຍຸ​ທີ່​ຖືກບັນທຶກ​ໄວ້ຢູ່ໃນປື້​ມປະ​ຫວັດ​ສາດ​ແລ້ວ. ບັນດາ​ຜູ່້ຊ່ຽວ
ຊານ​ພາກັນ​ຮ້ອງ​ວ່າ ​ເປັນ​ພາຍຸມະຫາ​ສະໝຸດ Atlantic ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງສຸດ​ເທົ່າ​ທີ່ເຄີຍ​ມີມາ​.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

Hurricane Irma
please wait
0:01:59
0:00:00 /0:01:59
ລິງໂດຍກົງ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG