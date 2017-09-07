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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເຮີຣິເຄນ ເອີມາ ພັດຜ່ານ ສາທາລະນະລັດ Dominican ແລະ ມຸ່ງໜ້າສູ່ ລັດຟລໍຣິດາ

ຊາຍຄົນນຶ່ງ ສຳຫລວດເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່ເຮືອນຊານຂອງລາວ ຫຼັງຈາກ ພາຍຸເຮີຣິເຄນ Irma ໄດ້ພັດຜ່ານໄປແລ້ວ, ຢູ່ໃນເກາະ St. John's, ເກາະ Antigua ແລະ ເກາະ Barbuda, ວັນທີ 6 ກັນຍາ 2017.

ສູນກາງຂອງພາຍຸເຮີຣິເຄນ Irma ກຳລັງພັດ​ຜ່ານ ກາຍ​ເກາະສາທາລະນະລັດ
Dominican ດັ່ງທີ່ບັນດານັກພະຍາກອນອາກາດ ເອີ້ນວ່າ​ເປັນພາຍຸລະດັບຫ້າ
“ທີ່ອາດເປັນໄພຫາຍະນະໄດ້” ນັ້ນ.

ສູນກາງເຮີຣິເຄນແຫ່ງຊາດ ຂອງສະຫະລັດ ຫຼື NHC ກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈຸດໃຈ
ກາງຂອງພາຍຸຈະຢູ່ນອກຝັ່ງຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວກໍຕາມ ​ແຕ່​ຄວາມ​ແຮງລົມພາຍຸເອີມາ
ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳທະເລສູງຂຶ້ນ ແລະ ຝົນຕົກໜັກ ເຊິ່ງຍັງຄົງເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ
ສຳລັບປະຊາຊົນ ​ໃນ ສາທາລະນະລັດ Dominican. ສະພາບການແບບດຽວກັນນີ້ ແມ່ນຄາດກັນວ່າ ຈະມີຢູ່ໃນໝູ່ເກາະ Turks ແລະ Caicos ພ້ອມກັບ ເກາະ
Bahamas ໃນຕອນເດິກຂອງວັນພະຫັດມື້ນີ້.

ພາຍຸ ເອີມາ ໄດ້ເອົາຊີວິດ ຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງຄົນ ຢູ່ໃນເກາະ Barbuda ແລະ 8 ຄົນ ຢູ່ໃນ
ເກາະ St. Martin ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ພັດ​ເຂົ້າ​ຖະຫຼົ່ມ ພວກເກາະເຫຼົ່ານັ້ນ ດ້ວຍຄວາມແຮງ
ລະດັບ 5 ໂດຍມີລົມພັດແຮງ​ເຖິງ 285 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ສູນ​ກາງ NHC ກ່າວວ່າ
ພາຍຸ ເອີມາ ຈະຍັງຄົງເປັນພາຍຸຢູ່ໃນລະດັບ 4 ຫຼື ລະດັບ 5 ພາຍ​ໃນ​ໄລຍະສອງສາມມື້
ຂ້າງໜ້ານີ້.

ພວກພະນັກງານກູ້ໄພ ຈາກ ອົງການຄຸ້ມຄອງເຫດການສຸກເສີນຂອງເທດສະບານ ໄດ້ນຳຫຼວດເບິ່ງຖະໜົນສາຍຕ່າງໆ ຂອງ Matelnillo ເພື່ອຊອກຄົ້ນຫາ ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ປະສົບໄພ ໃນລະຫວ່າງ ການພັດຜ່ານ ຂອງພາຍຸເຮີຣິເຄນ Irma ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງເກາະ Fajardo, Puerto Rico, ວັນທີ 6 ກັນຍາ 2017.
ພວກພະນັກງານກູ້ໄພ ຈາກ ອົງການຄຸ້ມຄອງເຫດການສຸກເສີນຂອງເທດສະບານ ໄດ້ນຳຫຼວດເບິ່ງຖະໜົນສາຍຕ່າງໆ ຂອງ Matelnillo ເພື່ອຊອກຄົ້ນຫາ ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ປະສົບໄພ ໃນລະຫວ່າງ ການພັດຜ່ານ ຂອງພາຍຸເຮີຣິເຄນ Irma ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງເກາະ Fajardo, Puerto Rico, ວັນທີ 6 ກັນຍາ 2017.

ລັດຖະມົນຕີພາຍໃນຂອງຝຣັ່ງ ທ່ານ Gerard Collomb ໄດ້ກ່າວວ່າ ການ ເສຍຊີວິດ
ຢູ່ເກາະ St. Martin ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ເກາະນີ້ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ
ສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ຝຣັ່ງ ແລະ ເນເທີແລນ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເນເທີແລນ ກ່າວ
ວ່າ ພວກເພິ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການລົ້ມຕາຍ ແຕ່ວ່າ ມີ “ຄວາມເສຍຫາຍ
ຂະໜາດໃຫຍ່” ລວມມີ ສະໜາມບິນ ແລະ ທ່າເຮືອ.

ພາບສະໄລດ໌: ເຮີຣິເຄນ Irma ພັດຖະຫລົ່ມ ເກາະ Caribbean

Hurricane Irma Slams Caribbean

Hurricane Irma Slams Caribbean

ພາຍຸເອີມາ ໄດ້ພັດຜ່ານເກາະ Puerto Rico ໄປ​ເມື່ອຄືນ​ແລ້ວນີ້ ໂດຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ໄຟ
ຟ້າດັບ ສຳລັບ ປະຊາຊົນນຶ່ງລ້ານຄົນ. ຫົວໜ້າຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້າ ຢູ່ທີ່ດິນ ແດນຂອງ
ສະຫະລັດ​ແຫ່ງນີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ເຖິງ 4 ຫາ 6 ເດືອນ ກ່ອນທີ່ຈະ
ຟື້ນຟູ ການບໍລິການຄືນຄືເກົ່າໄດ້.

ຊາວ Florida ກຳລັງມຸ້ງໜ້າ ໄປທາງທິດເໜື້ອ ໃນຖະໜົນຫຼວງ ສະຫະລັດ ເລກ 1, ວັນທີ 6 ກັນຍາ 2017, ໃນເມືອງ Key Largo, ລັດ Florida, ໃນຂະນະທີ່ຄາດໝາາຍວ່າ ເຮີຣິເຄນ Irma ຈະຂຶ້ນຝັ່ງ.
ຊາວ Florida ກຳລັງມຸ້ງໜ້າ ໄປທາງທິດເໜື້ອ ໃນຖະໜົນຫຼວງ ສະຫະລັດ ເລກ 1, ວັນທີ 6 ກັນຍາ 2017, ໃນເມືອງ Key Largo, ລັດ Florida, ໃນຂະນະທີ່ຄາດໝາາຍວ່າ ເຮີຣິເຄນ Irma ຈະຂຶ້ນຝັ່ງ.

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ​ໄດ້​ປະກາດ​ພາວະ​ສຸກ​ເສີນທີ່ Puerto Rico ຊຶ່ງ​ພວມດີ້ນຮົນ
​ໃນ​ການບຳລຸງ​ຮັກສາ ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ ທ່າມກາງ​ວິ​ກິດ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການເງິນ. ການ
​ປະກາດ​ດັ່ງກ່າວອະນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ອົງການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເຫດການ​ສຸກ​ເສີນ​ຂອງ​ລັດຖະບານກາງ
ຫຼື FEMA ປະສານ​ງານ​ບັນ​ເທົາ​ທຸກ​ໄພພິບັດ​ຢູ່​ທີ່​ເກາະ​ດັ່ງກ່າວໄດ້.

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