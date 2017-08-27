ສອງ ຄົນເສຍຊີວິດ ໃນຂະນະທີ່ ພາຍຸເຮີຣິເຄນ Harvey ອ່ອນກຳລັງລົງ

ພາຍຸເຂດຮ້ອນ Harvey ໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນ 2 ຄົນໃນວັນເສົາວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່
ນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ພາຍຸລົມຫົວກຸດ ໄດ້ສືບຕໍ່ສ້າງອັນຕະລາຍສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່
ໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງລັດ Texas.
ຜູ້ເສຍຊີວິດ ຄົນທີ 2 ແມ່ນແມ່ຍິງ, ເຊິ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດຫຼັງຈາກທີ່ລາວພະຍາຍາມ ອອກ
ຈາກລົດຂອງລາວ ໃນຖະໜົນທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມໃນຟາກກໍ້າຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງ
Houston, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່. ໃນຕອນຄໍ່າຂອງວັນສຸກທີ່ຜ່ານ
ມາ, ຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້ໆເສຍຊີວິດໃນເຫດໄຟໃໝ້ເຮືອນໃນເມືອງ
Rockport, ຕັ້ງຢູ່ 48 ກິໂລແມັດ ທາງພາກເໜືອຂອງເມືອງ Corpus Christi.
ອົງການອຸຕຸນິຍົມແຫ່ງຊາດຢືນຢັນວ່າ ພາຍຸລົມຫົວກຸດ ຢ່າງໜ້ອຍ 7 ລູກ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ
ໃນບໍລິເວນເມືອງ Houston ນັບຕັ້ງແຕ່ຕອນຄໍ່າຂອງວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ.
ເຈົ້າໜີ່ທ່າເຮືອຂອງລັດ Texas ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າ ຈະເປີດໃຊ້ຄືນໄດ້
ພາຍໃນ 24 ຫາ 28 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກການປະເມີນຜົນສຳລັບຄວາມເສຍຫາຍສິ້ນສຸດ
ລົງ. ທ່າເຮືອດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກປິດໄວ້ ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ໃນເວລາທີ່ພາຍຸໄດ້ຫຍັບເຂົ້າ
ໃກ້. ເຮືອຈຳນວນຫຼາຍລຳ ແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າ ແລະ ອອກ
ຈາກຊ່ອງທາງການເດີນເຮືອເທື່ອ.
ນອກຈາກການເສຍຊີວິດຂອງປະຊາຊົນສອງຄົນແລ້ວ, ພາຍຸ Harvey ຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້
ປະຊາຊົນບາດເຈັບ 14 ຄົນ. ໃນບໍລິເວນ ລະຫວ່າງເມືອງ Corpus Christi ກັບ
Houston ນັ້ນ, ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນຢ້ານວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດດັ່ງກ່າວ ຈະແມ່ນພຽງ
ໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ Texas ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າຈະ
ພົບເຫັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເພີ່ມເຕີມ ໃນຂະນະທີ່ພາຍຸໄດ້ເຄື່ອນເຂົ້າພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດ Texas ທ່ານ Greg Abbott ໄດ້້ກ່າວໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງ
ຂ່າວໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ “ນໍ້າຖ້ວມໜັກ” ຍັງຄົງແມ່ນຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼັກ ສຳລັບບັນ
ດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນຂະນະທີ່ຂົງເຂດຕ່າງໆຕາມຊາຍຝັ່ງຈະສືບຕໍ່ມີຝົນຕົກໜັກຢູ່.
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