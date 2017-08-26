ເຮີຣີເຄນຮາວີ ອ່ອນກຳລັງລົງໜ້ອຍນຶ່ງ ຫລັງຈາກຜັດເຂົ້າຫາ ຊາຍຝັ່ງທະເລ ລັດເທັກຊັສ

ພາຍຸເຮຣິເຄນຮາວີ ທີ່ພັດເຂົ້າເຖິງໜ້າດິນໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງລັດ Texas
ໃນຕອນເຊົ້າໆຂອງວັນເສົາມື້ນີ້ ໄດ້ຖະຫລົ່ມເຂດແຄມຝັ່ງທະເລຂອງອ່າວຂອງລັດດ້ວຍ
ລົມແຮງ ແລະຝົນຕົກໜັກຢູ່ຕາມຊາຍຝັ່ງທະເລທີ່ຍາວຫລາຍຮ້ອຍໄມລ ຢູ່ເມືອງນ້ອຍ Rockport ໃກ້ກັບເມືອງ Corpus Christi ຂອງລັດນັ້ນ.
ພາຍຸ Harvey ເປັນເຮີຣິເຄນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ຖະຫລົ່ມສະຫະລັດ ໃນນຶ່ງທົດສະວັດ ທີ່ຜ່ານມາດ້ວຍລົມແຮງເຖິງ 290 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໃນເວລາທີ່ມັນຜັດເຂົ້າສູ່ໜ້າດິນ.
ພາຍຸດັ່ງກ່າວໄດ້ຄ່ອຍໆອ່ອນກຳລັງລົງ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດຕາມ ໃນຕອນເຊົ້າໆຂອງວັນເສົາ
ມື້ນີ້ ສູນກາງພາຍຸເຮຣິເຄນແຫ່ງຊາດສະຫະລັດກ່າວວ່າ ເຮີຣິເຄນຮາວີມີປີກທີ່ມີຄວາມ
ແຮງ 185 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ຍັງສືບຕໍ່ຮັກສາຄວາມແຮງໄວ້ຢູ່.
ໃນຂະນະທີ່ພາຍຸເຮີຣິເຄນ Harvey ມາເຖິງ ຊາວເມືອງຂອງລັດ Texas ຫລາຍສິບພັນ
ຄົນໄດ້ພາກັນຫລົບໜີເຂົ້າໄປຢູ່ທາງໃນໆ ຂອງແຜ່ນດິນ ເພື່ອຫລີກລ່ຽງພາຍຸທີ່ເປັນໄພ ຂົ່ມຂູ່ນັ້ນ.
ຍັງບໍ່ມີລາຍງານການເສຍຊີວິດ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບທີ່ຖືກຢືນຢັນໃນທັນທີທັນໃດເທື່ອ
ແຕ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ພວກກູ້ໄພບໍ່ສາມາດໜີອອກຈາກຫລາຍບ່ອນ
ເນື່ອງຈາກມີລົມຜັດແຮງ.
ໃນຂະນະທີ່ລົມພາຍຸເຮີຣິເຄນຮາວີໄດ້ເລີ້ມຜັດເຂົ້າຫາແຄມຝັ່ງທະເລຂອງລັດ Texas
ໃນ ຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີທຣຳກ່່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ເຊັນ ອະນຸມັດໃຫ້
ປະກາດ ວ່າລັດ Texas ປະສົບກັບໄພຫາຍຍະນະຂອງລັດຖະບານ.
ສູນກາງພາຍຸ Hurricane ແຫ່ງຊາດເອີ້ນພາຍຸເຮີຣິເຄນຮາວີວ່າ “ເປັນລົມພາຍຸທີ່ມີໄພ ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດ.”
ຜູ້ປົກຄອງລັດ Texas ທ່ານ Greg Abbott ກ່າວວ່າ ພາຍຸເຮີຣິເຄນ “ຈະສ້າງໄພຫາຍ
ຍະນະທີ່ຮ້າຍແຮງ” ແລະໄດ້ເຕືອນບັນດາຊາວບ້ານທຸກໆຄົນ ຈົ່ງພາກັນກະກຽມປ້ອງ
ກັນໄພນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ເປັນຄັ້ງປະຫວັດສາດ.
ໄດ້ມີການຄາດກັນວ່າ ພາຍຸດັ່ງກ່າວພັດຜ່ານເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລຂອງລັດ Texas ໃນ ຄວາມກວ້າງ 600 ກິໄລແມັດ.
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