ພາຍຸເຮີຣີເຄນຟີໂອນາ ໄດ້ພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມສາທາລະນະໂດມີນິກັນ ລຸນຫຼັງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເປັນ 'ໄພພິບັດ' ໃນເປີໂຕຣິໂກ

ພາຍຸເຮີຣີເຄນ ຟີໂອນາ (Fiona) ໄດ້ພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມປະເທດສາທາລະນະໂດມີນິກັນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ເຮັດໄຟຟ້າທົ່ວເປີໂຕຣິໂກ ເຊິ່ງເປັນດິນແດນຂອງສະຫະລັດ ມອດລົງ, ໂດຍຜູ້ປົກຄອງເກາະດັ່ງກ່າວໄດ້ລະບຸວ່າ ເປັນ “ໄພພິບັດທີ່ຮ້າຍແຮງ.”
ຍັງບໍ່ມີລາຍງານກ່ຽວກັບຜູ້ເສຍຊີວິດໃດໆ, ແຕ່ຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການບໍ່ມີນໍ້າສະອາດໃຊ້ຢູ່ໃນເປີໂຕຣິໂກ. ຂອບເຂດຂອງຄວາມເສຍຫາຍຈາກລົມທີ່ພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມ ແລະຝົນຕົກໜັກທີ່ຮຸນແຮງ ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນໃດໆເທື່ອ.
ໜ່ວຍງານບໍລິການສະພາບອາກາດແຫ່ງຊາດສະຫະລັດຂອງເກາະແຫ່ງນີ້ເປີດ ເຜີຍວ່າ ນໍ້າຖ້ວມຢ່າງໄວວາ ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ທາງພາກກາງຕອນໃຕ້ ຂອງເປີໂຕຣິໂກ, ໂດຍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວຈົ່ງຍ້າຍຂຶ້ນໄປຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ສູງກວ່າທັນທີ, ເຊິ່ງຝົນທີ່ຕົກລົງມານັ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ບາງພື້ນທີ່ມີນໍ້າສູງຂຶ້ນຮອດ 56 ຊັງຕີແມັດ, ແລະບໍລິເວນອື່ນໆມີຄວາມສູງຮອດ 38 ຊັງຕີແມັດ ໂດຍຄາດການໄວ້ວ່າ ເຖິງແມ່ນພາຍຸດັ່ງກ່າວຈະເຄື່ອນຍ້າຍອອກໄປແລ້ວກໍຕາມ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງໄດ້ຄາດການວ່າ ປະລິມານນໍ້າຝົນທີ່ຕົກລົງມາ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງສາທາລະນະລັດໂດມີນິກັນ ຈູສູງຮອດ 38 ຊັງຕີແມັດ, ແລະເຕືອນໃຫ້ທຸກໆຄົນຈົ່ງພາກັນຢູ່ເຮືອນ ບໍ່ໃຫ້ອອກໄປເຮັດວຽກ. ທ່າກໍາປັ່ນກໍ່ຖືກປິດ ແລະຫາດຊາຍຫຼາຍແຫ່ງ ກໍບໍ່ອານຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປ.
ສູນກາງພາຍຸເຮີຣິເຄນແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດຢູ່ໄມອາມີ ກ່າວວ່າ “ຝົນທີ່ຕົກຮຸນແຮງ ແລະໜັກນ່ວງຈາກພາຍຸຟີໂອນາ ຈະຍັງຄົງເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ຊີວິດ, ແລະຍັງຄົງເປັນໄພນໍ້າຖ້ວມ ພ້ອມຂີ້ຕົມເຈື່ອນ ແລະດິນຖະຫຼົ່ມໄປທົ່ວບໍລິເວນເກາະເປີໂຕຣິໂກ” ຈົນຮອດຕອນແລງຂອງວັນຈັນວານນີ້.