ປະຊາຊົນ ເປີໂຕ ຣີໂກ ໄດ້ພາກັນຖອນຫາຍໃຈໃຫຍ່ ຫຼັງຈາກພາຍຸເຮີຣິເຄນ ໂດຣຽນ ໄດ້
ເຄື່ອນກາຍເກາະທີ່ເປັນເຂດແດນຂອງສະຫະລັດນັ້ນ, ແຕ່ຕອນນີ້ມັນກຳລັງມຸ່ງໜ້າໄປ
ລັດ ຟລໍຣິດາ.
ພາຍຸ ໂດຣຽນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ໄຟຟ້າມອດຢູ່ບາງບ່ອນໃນເກາະສອງ
ແຫ່ງຂອງ ເປີໂຕ ຣີໂກ, ແຕ່ໄດ້ລະເວັ້ນເຂດແດນດັ່ງກ່າວທັງໝົດຈາກຄວາມເສຍຫາຍ
ຄັ້ງໃຫຍ່.
ການຕິດຕາມ ແລະ ເຕືອນທຸກຢ່າງ ກ່ຽວກັບ ພາຍຸເຮຣີເຄນ ແລະ ພະຍຸເຂດຮ້ອນສຳລັບ
ເກາະ ເປີໂຕ ຣີໂກ ແລະ ໃນທົ່ວພາກພື້ນ ຄາຣີບຽນ ແມ່ນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ.
ພາຍຸ ໂດຣຽນ ແມ່ນພາຍຸເຮີຣິເຄນລະດັບ 1 ພ້ອມກັບລົມພັດແຮງ 130 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວ
ໂມງ.
ຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງເກາະເປີໂຕ ຣີໂກ ແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ຟື້ນຕົວຈາກພາຍຸເຮີຣິເຄນ ມາເຣຍ,
ເຊິ່ງໄດ້ທຳລາຍເກາະດັ່ງກ່າວໃນປີ 2017, ສັງຫານປະມານ 3,000 ຄົນ.
ເຮືອນຫຼາຍພັນຫຼັງແມ່ນຍັງບໍ່ມີຫຼັງຄາ ແລະ ຖະໜົນຫຼາຍກິໂລແມັດແມ່ນຍັງແຕກຫັກ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຜູ້ປົກຄອງລັດ ທ່ານ ຣອນ ເດແຊນຕິສ ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນ
ໃນລັດ ຟລໍຣິດາ, ເຊິ່ງກຳລັງກຽມພ້ອມສຳລັບສິ່ງທີ່ບັນດານັກພະຍາກອນອາກາດເວົ້າ
ວ່າ ຈະເປັນເຮີຣິເຄນ ດໍຣຽນ ທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ອັນຕະລາຍ.
ສູນພາຍຸເຮີຣິເຄນແຫ່ງຊາດ ໃນນະຄອນ ໄມອາມີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພາຍຸດັ່ງກ່າວອາດພັດ
ເຂົ້າໄວສຸດໃນທ້າຍອາທິດນີ້ ດັ່ງກັບພາຍຸເຮີີຣິເຄນ ລະດັບ 3.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໆຢູ່ເທິງ ແລະ ລຸ່ມຂອງເຂດຊາຍຝັ່ງ ໄດ້ເຕືອນປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ
ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ກຽມພ້ອມດ້ວຍເປົາດິນຊາຍ ແລະ ອາຫານ ກັບ ນ້ຳໃຫ້ພຽງພໍ.
ທ່ານ ເດແຊນຕິສ ໄດ້ຂຽນໃນທວິດເຕີໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ປະຊາຊົນ ຟລໍຣິດາ ທຸກຄົນ
ທີ່ຢູ່ຊາຍຝັ່ງກ້ຳຕາເວັນອອກ ຄວນມີສະບຽງກຸ້ມ 7 ວັນ, ກະກຽມເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ
ຕິດຕາມການຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ຊິດ.”