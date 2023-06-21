ທ່ານ ຮັນເຕີ ໄບເດັນ ລູກຊາຍຂອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ກັບກະຊວງຍຸຕິເພື່ອສາລະພາບຜິດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາພາສີລັດຖະບານກາງ ແລະ ອາວຸດ ສາມກະທົງໃນຂໍ້ຕົກລົງເຊິ່ງບໍ່ມີທ່າທີວ່າທ່ານຈະຖືກຂັງຄຸກ.
ອີງຕາມສຳນວນສານໃນວັນອັງຄານວານນີ, ລູກຊາຍອາຍຸ 53 ປີຂອງປະທານາທິບໍດີ, ທີ່ໄດ້ມີບັນຫາມາດົນນານກັບການຕິດຢາເສບຕິດໂຄເຄນ ແລະ ຈຸດເພັ່ງເລັງຂອງການສືບສວນສອບສວນໃນການໂອນເງິນທາງທຸລະກິດຕ່າງປະເທດຂອງທ່ານນັ້ນ, ຈະສາລະພາບຜິດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາຄວາມຜິດດ້ານພາສີສອງກະທົງ ສຳລັບການບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຈ່າຍພາສີທັນເວລາຂອງທ່ານໃນປີ 2017 ແລະ 2018 ແລະ ຕົກລົງຕໍ່ການຄວບຄຸມການປະພຶດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ສຳນວນສານໄດ້ກ່າວວ່າກະຊວງຍຸຕິທຳຈະຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ທ່ານ ຮັນເຕີ ແຕ່ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະບໍ່ລົງໂທດທ່ານໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບການຊື້ປືນສັ້ນໃນປີ 2018 ເວລາທີ່ລາວໄດ້ເສບຢາເສບຕິດ, ແນວໃດກໍ່ຕາມລາວໄດ້ອ້າງໃນເອກະສານຊື້ວ່າ ລາວບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດ. ຂໍ້ຕົກລົງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານ ຮັນເຕີ ບໍ່ໃຊ້ຢາເສບຕິດເປັນເວລາສອງປີ ແລະ ຕົກລົງທີ່ຈະບໍ່ຄອບຄອງອາວຸດປືນອີກ.
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືເປັນເວລາຫຼາຍປີ ລະຫວ່າງທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ຮັນເຕີ ໄບເດັນ ແລະ ທ່ານ ເດວິດ ໄວສ໌, ຫົວໜ້າໄອຍະການ ສະຫະລັດ ຂອງລັດ ເດລາແວ, ຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແຕ່ຍັງຄົງດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ ຫຼັງຈາກການຜ່າຍແພ້ການເລືອກຕັ້ງເພື່ອດຳລົງຕຳແໜ່ງອີກສະໄໝຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃຫ້ທ່ານ ໄບເດັນ ທີ່ມີອາຍຸສູງກວ່າໃນປີ 2020 ເພື່ອສືບຕໍ່ຮັບມືກັບຄະດີທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນທາງການເມືອງ.