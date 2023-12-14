ທ່ານ ຮັນເຕີ ໄບເດັນ, ລູກຊາຍຂອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ, ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ຂັດຂືນຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະສະພາ ເພື່ອໄປໃຫ້ການແບບປິດລັບ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີລາຍໄດ້ຫຼາຍລ້ານໂດລາ, ພ້ອມກັບປະກາດວ່າ ພໍ່ຂອງທ່ານ ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງການເງິນຂອງທ່ານ.
ຂະນະທີ່ສະພາຕໍ່າທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກຣີພັບບລິກັນ ໄດ້ເດີນໜ້າລົງຄະແນນສຽງເພື່ອເປີດການສອບສວນການຟ້ອງຮ້ອງຜູ້ນຳສະຫະລັດຢ່າງເປັນທາງການ, ລູກຊາຍອາຍຸ 53 ປີຂອງທ່ານ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ຢູ່ນອກຫໍສະພາສະ ຫະລັດວ່າ, “ບໍ່ມີຫຼັກຖານສະໜັບສະໜູນການກ່າວຫາທີ່ວ່າ ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານການເງິນໃນທຸລະກິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ເພາະວ່າມັນບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ."
ທ່ານໄບເດັນ ຜູ້ເປັນລູກຊາຍ ໄດ້ຖືກສານຮຽກໂຕ ໃຫ້ໄປໃຫ້ການແບບປິດລັບ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການກວດກາຂອງສະພາຕ່ຳ, ເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບຄຳຖາມຈາກບັນດາສະມາຊິກສະພາຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ທີ່ກ່າວຫາວ່າ ທ່ານໄດ້ໂອນເງິນຈຳນວນ 20 ລ້ານໂດລາ ທີ່ທ່ານຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ຮັບເງິນຈາກການຮ່ວມລົງທຶນທາງທຸລະກິດໃນຢູເຄຣນ ແລະຈີນ ໃນຊ່ວງຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ໄປໃຫ້ພໍ່ ແລະສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວ ໄບເດັນ ຄົນອື່ນໆ.
ຄະນະກຳມະການໄດ້ນາບຂູ່ວ່າຈະຈັບທ່ານ ຮັນເຕີ ໄບເດັນ ໃນຂໍ້ຫາດູມິ່ນລັດຖະສະພາ ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ປະກົດຕົວ. ແຕ່ທ່ານໄດ້ທ້າທາຍຕໍ່ໝາຍສານດັ່ງກ່າວ, ໂດຍຢືນຢັນວ່າພັກຣີພັບບລິກັນທີ່ຊອກຫາທາງຂັດຂວາງການຫາສຽງໃນການລົງແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ຄືນໃໝ່ປີ 2024 ຂອງພໍ່ຂອງທ່ານ ຈະເປັນການ “ເລືອກປະຕິບັດ” ໃນການໃຫ້ການຂອງທ່ານ.