ທ່ານ ຮັ້ນເຕີ ໄບເດັນ, ລູກຊາຍຂອງອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ
ໄບເດັນ, ໃນວັນອາທິດວານນີ້ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນວຽກຂອງລາວໃນ ຢູເຄຣນ ແລະ ຈີນ
ຫຼັງຈາກການຮຽກຮ້ອງຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃຫ້ສອງປະເທດດັ່ງກ່າວ
ສືບສວນທຸລະກິດທີ່ລາວກຳລັງເຮັດຢູ່, ເຊິ່ງເປັນການຂໍຮ້ອງທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ທຣຳ
ຖືກຄອບງຳໄປດ້ວຍການສືບສວນເພື່ອການຟ້ອງຮ້ອງ.
ທ່ານ ຮັ້ນເຕີ, ເຊິ່ງພໍ່ຂອງລາວແມ່ນນຶ່ງໃນຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ມີ
ຄະແນນນຳໜ້າ ໃນການພະຍາຍາມທີ່ຈະໄປແຂ່ງກັບທ່ານ ທຣຳ ໃນການເລືອກຕັ້ງ
ປະທານາທິບໍດີ ປີ 2020 ນັ້ນ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ປະກາດໂດຍທະ
ນາຍຄວາມຂອງລາວວ່າ ເຖິງແມ່ນຈະມີການກ່າວຫາຂອງທ່ານ ທຣຳ ກ່ຽວກັບ ຄວາມ
ບໍ່ເໝາະສົມ ໃນເວລາທີ່ລາວເປັນສະມາຊິກຄະນະກຳມະການຄົນນຶ່ງຂອງບໍລິສັດພະ
ລັງງານ ບູຣິສມາ ໃນປະເທດ ຢູເຄຣນ ເປັນເວລາຫ້າປີກໍຕາມນັ້ນ, ມັນກໍບໍ່ໄດ້ມີອົງການ
ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຕ່າງປະເທດ ຫຼື ພາຍໃນປະເທດອົງການໃດ ໄດ້ກ່າວຫາລາວ ກ່ຽວ
ກັບ ການກະທຳຜິດໃດໆ.
ທ່ານ ຮັ້ນເຕີ ໄບເດັນ ໄດ້ອອກຈາກຄະນະກຳມະການບໍລິສັດ ບູຣິສມາ ໃນເດືອນເມ
ສາທີ່ຜ່ານມາ ແລະໄດ້ກ່າວໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳອະທິບາຍວ່າ, ທ່ານຈະອອກຈາກຄະນະ
ກຳມະການບໍລິສັດບໍລິຫານທຶນການລົງທຶນ BHR ຂອງ ຈີນ ໃນທ້າຍເດືອນຕຸລານີ້.
ລາຍງານການເງິນໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກຈ້າງຫຼາຍເຖິງ 50,000 ໂດລາຕໍ່ເດືອນເພື່ອ
ເຮັດວຽກໃຫ້ຄະນະກຳມະການ ບູຣິສມາ, ເຖິງແມ່ນວ່າຖະແຫຼງການຂອງທ່ານເມື່ອວັນ
ເສົາທີ່ຜ່ານ ມາບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງເງິນເດືອນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບກໍຕາມ. ທະນາຍຄວາມຂອງລູກ
ຊາຍທ່ານ ໄບເດັນ, ທ່ານ ຈອຈ໌ ມີຊາຍເຣັສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານໃນບໍລິສັດ
ລົງທຶນ ຈີນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກຈ້າງ, ແຕ່ເມື່ອສອງປີທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ຮັ້ນເຕີ ໄບເດັນ ໄດ້ລົງ
ທຶນ 420,000 ໂດລາ ສຳລັບ 10 ເປີເຊັນຂອງທຸລະກິດໃນບໍລິສັດນັ້ນ, ເຊິ່ງທ່ານຍັງຄົງ
ເປັນເຈົ້າຂອງຢູ່, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລຈາກການລົງທຶນຂອງທ່ານກໍ
ຕາມ.
ທ່ານ ມີຊາຍເຣັສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ທ່ານ ຮັ້ນເຕີ ຄວບຄຸມກິດຈະກຳທຸລະກິດທີ່ວ່ານີ້ຢ່າງ
ເປັນອິດສະຫຼະ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຊື່ອວ່າມັນເໝາະສົມທີ່ຈະປຶກສາ ກ່ຽວກັບ ມັນກັບພໍ່ຂອງ
ທ່ານ, ພໍ່ທ່ານເອງກໍເຊັ່ນກັນ.”
ແຕ່ທ່ານ ທຣຳ ໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ໂທຫາປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ
ທ່ານ ໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສກີ ເພື່ອຂໍໃຫ້ ຢູເຄຣນ ຊ່ວຍສືບສວນສອບສວນກິດຈະກຳ
ທາງທຸລະກິດຂອງລູກຊາຍທ່ານ ໄບເດັນ ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານ
ໂຈ ໄບເດັນ ໃນເວລາທີ່ທ່ານເປັນຮອງຂອງ ປະທານາທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ
ເພື່ອໃຫ້ໄອຍະການ ຢູເຄຣນ ຍົກເລີກ, ເປັນການຮຽກຮ້ອງທີ່ຫຼາຍຢ່າງ ແມ່ນບໍ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບກິດຈະກຳຂອງບໍລິສັດ ບູຣິສມາ ແລະ ໃນເວລາທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ໂດຍປະເທດຕາເວັນຕົກອື່ນໆ. ຕໍ່ມາທ່ານ ທຣຳ ກໍໄດ້ຂໍໃຫ້ ຈີນ ສືບສວນລູກຊາຍຂອງ
ທ່ານ ໄບເດັນ.
ດ້ວຍການເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບ ການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ ທຣຳ ໂດຍຜູ້ປະກາດຄວາມບໍ່
ຖືກຕ້ອງຂອງປະຊາຄົມສືບລັບ ສະຫະລັດ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂອງ ທຳນຽບຂາວ ກ່ຽວ
ກັບ ການກ່າວໂດຍທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບການລົມໂທລະສັບລະຫວ່າງທ່ານ ທຣຳ ກັບທ່ານ
ເຊເລັນສກີ ທີ່ຢືນຢັນເຖິງການຮຽກຮ້ອງຂອງຜູ້ນຳ ສະຫະລັດ ເພື່ອໃຫ້ ຢູເຄຣນ ທຳ
ການສືບສວນສອບສວນນັ້ນ, ພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນສະພາຕ່ຳ ກໍໄດ້ເປີດການສືບສວນ
ເພື່ອການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ທ່ານ ທຣຳ. ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ທຣຳ “ໄດ້ຕັດ
ສິນວ່າກະທຳຜິດໂດຍທ່ານເອງ” ແລະ “ຄວນຖືກຟ້ອງຮ້ອງ.”