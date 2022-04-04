ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດຮັງກາຣີ ທ່ານວິກເຕີ້ ອໍບານ ((Viktor Orban) ໄດ້ປະກາດໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດເມື່ອມື້ວັນອາທິດວານນີ້, ໂດຍກ່າວອ້າງວ່າ ໄດ້ຮັບມອບສິດອຳນາດ ເປັນສະໄໝທີ 4 ໃນການນັບຄະແນນບາງສ່ວນມີການຄາດວ່າ ພັກຝ່າຍຂວາຂອງທ່ານ ຈະເປັນພັກທີ່ມີຄະ
ແນນນຳໜ້າຢ່າງເຂັ້ມແຂງ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
ໃນການກ່າວຄໍາປາໄສ 10 ນາທີ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງພັກຟີເດສ (Fidesz) ແລະຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜຸນໃນການເລືອກຕັ້ງ ເມື່ອຕອນຄໍ່າຢູ່ນະຄອນຫຼວງບູດາແປັສທ໌, ທ່ານອໍບານໄດ້ກ່າວເຖິງຝູງຊົນທີ່ພາກັນຮ້ອງຊື່ນຊົມວ່າ “ວິກເຕີ້!” ແລະປະກາດວ່າ ມັນເປັນໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ຂອງພັກການເມືອງຂອງທ່ານ.
ທ່ານ ອໍບານ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຮັບໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ທີ່ພວກເຈົ້າສາມາດແນມເຫັນໄດ້ຈາກດວງເດືອນ, ແລະແນ່ນອນ ພວກເຈົ້າສາມາດແນມເຫັນໄດ້ຈາກນະຄອນຫຼວງ ບຣັສເຊີລສ໌,”ທ່ານ ອໍບານ ຜູ້ທີ່ເຄີຍຖືກຕ້ອງຕິໂດຍສະຫະພາບຢູໂຣບຢູ່ເລື້ອຍໆ ເນື່ອງຈາກການຊຸດໂຊມໃນການປົກຄອງຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ແລະຖືກກ່າວຫາວ່າສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
ທ່ານອໍບານ ກ່າວວ່າ “ທົ່ວໂລກໄດ້ເຫັນນະຄອນຫຼວງບູດາແປັສທ໌ ໃນຄໍ່າຄືນນີ້ວ່າ ການເມືອງແຫ່ງປະຊາທິປະໄຕແບບຄຣິສຕຽນ, ການເມືອງຂອງພົນລະເຮືອນແບບຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ແລະມີໃຈຮັກຊາດນັ້ນ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ. ພວກເຮົາກໍາລັງບອກໃຫ້ຢູໂຣບຮູ້ວ່າ ນີ້ບໍ່ແມ່ນອະດີດ, ແຕ່ນີ້ ແມ່ນອະນາຄົດ.”
ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ດ້ວຍຄະແນນສຽງ 75 ເປີເຊັນທີ່ນັບໄປແລ້ວ, ລັດຖະບານປະສົມທີ່ນໍາໂດຍ ພັກຟີເດສ ຂອງທ່ານອໍບານໄດ້ຊະນະດ້ວຍຄະແນນ 54.5 ເປີເຊັນ, ໃນຂະນະທີ່ແນວໂຮມຝ່າຍຄ້ານນິຍົມຢູໂຣບ ພັກເອກກະພາບເພື່ອຮັງກາຣີ (United For Hungary), ໄດ້ຮັບຄະແນນເກືອບ 34 ເປີເຊັນ.
ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ພັກຟີເດສ ອາດຈະໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ, ຊຶ່ງຈະອຳນວຍໃຫ້ພັກດັ່ງກ່າວສາມາດທຳການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນກາງຢູໂຣບກາງແຫ່ງນີ້.
ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງພັກຟີເດສ ລວມໂຕກັນທີ່ເພື່ອສະຫຼອງການເລືອກຕັ້ງໃນຕອນຄໍ່າ ທີ່ແຄມແມ່ນໍ້າດານູບ (Danube) ໃນນະຄອນຫຼວງບູດາແປັສທ໌ ນັ້ນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານໂຊລຕານ ໂຄວັກສ໌ (Zoltan Kovacs) ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພັກໃນການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ເປັນເຄື່ອງພິສູດເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕໃນປະເທດ ຮັງກາຣີ.
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