ຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນໄດ້ລວມຕົວກັນໃນຖະໜົນຕ່າງໆຂອງ ຮົງກົງ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອລະນຶກເຖິງວັນຄົບຮອບຫົກເດືອນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ແລະ ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ໃນເມືອງທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍ ຈີນ ແລະ ເຄິ່ງປົກຄອງຕົນເອງນີ້.
ການເດີນຂະບວນທີ່ຖືກຫ້າມໂດຍຕຳຫຼວດ ໃນວັນອາທິດວ່ານີ້ ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຕອນບ່າຍ 3 ໂມງຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຄວາມສະຫງົບ ແຕ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໄດ້ຮຸນແຮງຂຶ້ນໃນຕອນແລງ, ເມື່ອຕຳຫຼວດປາບປາມຈະລາຈົນໄດ້ຖືກປິດລ້ອມເຂົ້າໃນການປະເຊີນໜ້າກັບກຸ່ມປະທ້ວງທີ່ໃສ່ຊຸດສີດຳກຸ່ມໃຫຍ່ ຜູ້ທີ່ໄດ້ແຍກອອກມາຈາກການຊຸມນຸມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ເພື່ອຄວບຄຸມທາງສັນຈອນທີ່ສຳຄັນໃນເຂດທຸລະກິດ Central, ເຊິ່ງແມ່ນຈຸດປາຍຂອງເສັ້ນທາງການປະທ້ວງ.
ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ຕັ້ງສິ່ງກີດຂວາງທີ່ເຮັດຂຶ້ນມາເອງ ດ້ວຍເຄື່ອງກີດກັ້ນແຄມທາງທີ່ເປັນຢາງ, ແຜ່ນເຫຼັກ, ເສົາໄມ້ໄຜ່ ແລະ ວັດຖຸອື່ນໆຢູ່ທາງສັນຈອນ ແລະ ກ່ອງທີ່ໝາຍດ້ວຍຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນວ່າ “ຫ້າມເຕະ, ມັນອາດລະເບີດ” ຖືກຕັ້ງຢູ່ຫົນທາງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປາບປາມຈະລາຈົນບາງຄົນ ໄດ້ຈີ້ປືນທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໃສ່ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກຂ່າວທີ່ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລະ ສັ່ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໜີອອກໄປ. ລົດປາບປາມຈະລາຈົນທີ່ຕິດຕັ້ງປືນສີດນ້ຳໃສ່ຂອງຕຳຫຼວດ ກໍໄດ້ຈອດຢູ່ໃກ້ຄຽງເຊັ່ນກັນ.
ລັດຖະບານ ຮົງກົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການປະທ້ວງ “ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເປັນລະບຽບ” ແຕ່ໄດ້ກ່າວປະນາມ “ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການກະທຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ.” ຕຳຫຼວດ ຮົງກົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ແກວ່ງລະເບີດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຢູ່ນອກສານສູງ ແລະ ສານອຸທອນຂັ້ນສຸດທ້າຍ ແລະ ໄດ້ສີດສະເປສີໃສ່ກຳແພງຢູ່ນອກຕຶກຂອງສານສູງ.
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນຄືນວານນີ້ໄດ້ກ່າວວ່າ “ລັດຖະບານ ຮົງກົງ ຫວັງທີ່ຈະເຮັດວຽກັບຊຸມຊົນທັງໝົດ ເພື່ອຢຸດຄວາມຮຸນແຮງ, ໃຊ້ລະບຽບກົດໝາຍ, ນຳເອົາຄວາມເປັນລະບຽບຂອງສັງຄົມກັບຄືນມາ ແລະ ຫາທາງອອກສຳລັບບັນຫາທີ່ຝັງເລິກຂອງ ຮົງກົງ ຜ່ານການສົນທະນາກັນ.”