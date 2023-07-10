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ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ກັນ​ຢູ່​ບາງກອກ ເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ທ່ານ​ພິ​ທາ ກ່ອນ​ໜ້າ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ເລືອກ​ນາ​ຍົກ

ຜູ້​ນຳ​ພັກ​ກ້າວ​ໄກ ແລະ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ເປັນ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມ​ົນ​ຕີ​ໄທ ທ່ານ​ພິ​ທາ ລິ້ມ​ຈະ​ເຣີນ​ຣັດ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຕໍ່​ພວກ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ທີ່ Central World ຢູ່​ບາງກອກເມື່ອ​ວັນ​ທີ 9 ກໍ​ລະ​ກົດ 2023.

ພວກ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ ຕໍ່​ທ່ານ​ພິ​ທາ ລິ້ມ​ຈະ​ເຣີນ​ຣັດ ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ເປັນ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີທີ່ມ​ຄະ​ແນນ​ນຳ​ໜ້າຂອງ​ໄທ ໄດ້​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ກັນ​ທີ່​ບາງກອກ​ໃນ​ວັນ​ອ​າ​ທິດ​ວານນີ້ ກ່ອນ​ໜ້າ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ເພື່ອ​ເລືອກ​ເອົາ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ໃນ​ທ້າຍ​ອາ​ທິດນີ້ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ້.

ທ່ານ​ພິ​ທາ ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ພັກ​ກ້າວ​ໄກ ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ ເສັ້ນ​ທາງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ບໍ່​ແນ່ນອນ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເປັນ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ທັງໆ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ຢ່າງ​ບໍ່​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເມື່ອ​ເດື​ອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ​ຜ່ານ​ມາທີ່​ໄດ້​ເຫັນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຊາວ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜຸນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທະ​ຫານ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ເກືອບ 9 ປີ.

ເວ​ລານີ້ ທ່ານ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຈາກ​ສະ​ພ​າ​ສູງ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ເປັນ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖ​ະ​ມົນ​ຕີ ແທນ​ທ່ານ​ປ​ຣະ​ຢຸດ ຈັນ​ໂອ​ຊາ ໃນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ໃສ່​ວັນ​ທີ 13 ກໍ​ລະ​ກົດ​ຈະ​ມານີ້.

ພັນ​ທະ​ມິດ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ 8 ພັກ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ທ່ານ ແມ່ນ​ມີ​ບ່ອນ​ນັ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາ​ທັງ​ໝົດ 312 ບ່ອນ ແຕ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ ຄະ​ແນນ​ສະ​ໜັບສະ​ໜຸນ 376 ​ສຽງ ຈາກ​ທັງ​ສອງ​ສະ​ພາ ທີ່​ຮວມ​ທັງ​ສະ​ພາ​ສູງ ທີ່​ມີ​ບ່ອນ​ນັ່ງ 250 ບ່ອນ ທີ່​ຖືກ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໂດຍ​ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ທະ​ຫານ.

ທ່ານ​ພິ​ທາ​ກ່າວ​ວ່າ ​ມີ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຫາ​ລື​ກັບ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າບໍ່​ຄວນ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ປາ​ຖະ​ໜາ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ.

ທ່ານ​ພິ​ທາ​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເພື່ອ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ເພື່ອ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍແລະ​ເພື່ອ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ຄວາມ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ຂອງ​ການ​ເມືອງ​ໄທ ເພື່ອ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ກ້າວ​ໄປ​ຂ້າງ​ໜ້າ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ.”

ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ຈະ​ຕຸ​ຣົງ ສ້ອຍ​ສ​ຣີ ອາ​ຍຸ 28 ປີ ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວັນ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ວ່າ “ຈະ​ຕັດ​ສິນ​ຊີ້​ຂາດ​ວ່າ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຈະ​ນຳ​ພາ​ໄປ​ໃສ. ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປຸມ​ລຸມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ກັນ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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